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МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску"

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МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю:

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяву ексголови Офісу Президента Андрія Богдана про те, що останні півроку послу в Китаї Сергію Камишеву надходили погрози.

Про це сказав прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою", - зазначив Ніколенко.

За його словами, в дипвідомством були "шоковані" смертю посла. Він додав, що Камишев самовіддано служив Україні й доклав зусиль для розвитку відносин із регіонами Азії і Близького Сходу.

Нагадаємо, 14 лютого помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев. Ексголова ОП Андрій Богдан заявив, що останні півроку перед смертю посла, його "тероризував звільненням один п##арас".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Він вірно служив Україні, - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла в Китаї Камишева
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Топ коментарі
+3
ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ--ОТВЕТИТЕ ПО ПОЛНОЙ !!!!
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15.02.2021 13:52
+2
Да теперь разве кто то из ЗЕлнеи разве признается? Особенно при нынешних торговцах должностями из ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА! Теперь все они - белые и пушистые!
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15.02.2021 12:45
+2
Є нюанс... Зеленський привітав Китай з їхнім Новим роком і виставив фото Непалу...
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15.02.2021 13:20
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Да теперь разве кто то из ЗЕлнеи разве признается? Особенно при нынешних торговцах должностями из ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА! Теперь все они - белые и пушистые!
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15.02.2021 12:45 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ--ОТВЕТИТЕ ПО ПОЛНОЙ !!!!
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15.02.2021 13:52 Відповісти
в суд подавайте на брехло. Пусть доказывает, что было давление. МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления" - Цензор.НЕТ 5171
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15.02.2021 12:46 Відповісти
МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления" - Цензор.НЕТ 2591
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15.02.2021 12:47 Відповісти
Донбасовец которого ,отправили на пенсию после зека. Зедебилы вернули как новые кадры.
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15.02.2021 12:49 Відповісти
"Не было давления...
Ну вірю... Точно псякрев вірю...
Як і в те, що немає диму без вогню!!!
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15.02.2021 12:52 Відповісти
краще б прояснили причини смерті
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15.02.2021 12:57 Відповісти
новачок. Тут і до гадалки не ходи.
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15.02.2021 13:05 Відповісти
новачок в китай никто не даст провезти)
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15.02.2021 13:31 Відповісти
А якщо Китай сам попросить?
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15.02.2021 13:32 Відповісти
Ага! Не було тиску. Беззаперечно! ...А місяць в небі зроблено із соленого сиру.
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15.02.2021 13:06 Відповісти
В данном случае это просьба клоуну не баловать, замаскированная под соболезнования. Это как раз и есть давление, только направленное в другую сторону. А что там было "до того как" нам не скажут.
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15.02.2021 13:10 Відповісти
Є нюанс... Зеленський привітав Китай з їхнім Новим роком і виставив фото Непалу...
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15.02.2021 13:20 Відповісти
этой власти веры нет
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15.02.2021 13:26 Відповісти
Если ЗЕкодла говорит "Нет", то было точно "Да". Зевласть так уже завралась, что верят ей только идиоты.
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15.02.2021 13:37 Відповісти
Значит угрожал Кулеба.
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15.02.2021 13:42 Відповісти
Дядя Вова,.что-ты, родной! Не было давления...
МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску" - Цензор.НЕТ 3031
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15.02.2021 14:02 Відповісти
МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску" - Цензор.НЕТ 2837 Не это ли причина смерти посла?, который теперь у нас и вместо преЗЕдента и вместо МИД, а его подельники татаров и портнов, руководят полицией, судами и прокуратурой.
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15.02.2021 14:08 Відповісти
А при чем здесь МИДовские отмазки? Они СЕЙЧАС что-то решают? Пост был адресован Банковой!
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16.02.2021 00:30 Відповісти
 
 