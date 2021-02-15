МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску"
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У Міністерстві закордонних справ України спростували заяву ексголови Офісу Президента Андрія Богдана про те, що останні півроку послу в Китаї Сергію Камишеву надходили погрози.
Про це сказав прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою", - зазначив Ніколенко.
За його словами, в дипвідомством були "шоковані" смертю посла. Він додав, що Камишев самовіддано служив Україні й доклав зусиль для розвитку відносин із регіонами Азії і Близького Сходу.
Нагадаємо, 14 лютого помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев. Ексголова ОП Андрій Богдан заявив, що останні півроку перед смертю посла, його "тероризував звільненням один п##арас".
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Ну вірю... Точно псякрев вірю...
Як і в те, що немає диму без вогню!!!