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Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології
Близько 117 тис. українців уперше отримали 4G у січні 2021 року.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 7 млн українців з 11,8 тис. населених пунктів отримали 4G завдяки реалізації проєкту LTE900, що стартував у липні 2020 року. При цьому понад 2 млн українців в 5,6 тис. міст і сіл отримали 4G уперше", - зазначив міністр.
Крім того, за січень 2021 мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населені пункти. Із них - у 543 містах і селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з'явився вперше.
За словами Федорова, мета Мінціфри - забезпечити доступ до інтернету 95% українців.
Топ коментарі
+3 Павло Макаренко
показати весь коментар15.02.2021 12:53
+1 Привет
показати весь коментар15.02.2021 13:09
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Будь ласка, зачекайте...
Одну вышку влепили и рапортуют, а кругом стоят старые и смартфон постоянно мастурбирует и разряжается
4G есть смысл внедрять тупо из-за 900 МГц частот
прошлым летом наконец то были выделены частоты на 900-й диапазон, что дало возможность идти в ***** (села, трассы, поля...)