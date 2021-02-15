Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров

Близько 117 тис. українців уперше отримали 4G у січні 2021 року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 7 млн українців з 11,8 тис. населених пунктів отримали 4G завдяки реалізації проєкту LTE900, що стартував у липні 2020 року. При цьому понад 2 млн українців в 5,6 тис. міст і сіл отримали 4G уперше", - зазначив міністр.

Крім того, за січень 2021 мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населені пункти. Із них - у 543 містах і селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з'явився вперше.

За словами Федорова, мета Мінціфри - забезпечити доступ до інтернету 95% українців.

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