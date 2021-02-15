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Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров

Близько 117 тис. українців уперше отримали 4G у січні 2021 року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 7 млн українців з 11,8 тис. населених пунктів отримали 4G завдяки реалізації проєкту LTE900, що стартував у липні 2020 року. При цьому понад 2 млн українців в 5,6 тис. міст і сіл отримали 4G уперше", - зазначив міністр.

Крім того, за січень 2021 мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населені пункти. Із них - у 543 містах і селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з'явився вперше.

За словами Федорова, мета Мінціфри - забезпечити доступ до інтернету 95% українців.

Читайте: На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до фіксованого інтернету в селах, - Федоров
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Топ коментарі
+3
Яким боком Фьодоров до інвестицій Водафону ?
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15.02.2021 12:53
+1
А 3G когда подключат в остальных селах?? Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8511
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15.02.2021 13:09
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Яким боком Фьодоров до інвестицій Водафону ?
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15.02.2021 12:53 Відповісти
До одного места ваше то подключение.
Одну вышку влепили и рапортуют, а кругом стоят старые и смартфон постоянно мастурбирует и разряжается
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15.02.2021 13:00 Відповісти
А 3G когда подключат в остальных селах?? Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8511
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15.02.2021 13:09 Відповісти
очевидно, что 3G расширять на всю страну смысла нет
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15.02.2021 13:36 Відповісти
После 5G , не раньше .
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15.02.2021 13:40 Відповісти
5G на данном этапе, все еще дорогое удовольствие
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15.02.2021 13:42 Відповісти
Ну да....а потом 4 джи не будет иметь смысла внедрять....ну тогда когда 5 джи где то смонтируют..... Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 4513
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15.02.2021 14:18 Відповісти
5G на данном этапе использует инфраструктуру 4G. Про SA решения в мире еще не слышал.
4G есть смысл внедрять тупо из-за 900 МГц частот
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15.02.2021 14:30 Відповісти
У нас прошлым летом все три оператора после 2G сразу же 4G врубили на частоте 1800, а про 5G я с сарказмом сказал .
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15.02.2021 14:47 Відповісти
ну не прошлым, а летом 2018 еще и не после 2G, а параллельно с 2G. Звонки ведь как-то совершать надо.
прошлым летом наконец то были выделены частоты на 900-й диапазон, что дало возможность идти в ***** (села, трассы, поля...)
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15.02.2021 14:53 Відповісти
А у нас уже 5G подключают, а 3G в этом году отключат!!!!
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15.02.2021 13:19 Відповісти
ТАК УЖЕ 5 G !?)
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15.02.2021 16:43 Відповісти
 
 