"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про легалізацію зброї, - нардеп Корнієнко
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Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про обіг зброї. Йдеться про проєкт №4335.
Про це він розповів під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З приводу законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції. - Ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентарій.
Глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.
Нардеп пояснював, що цей проєкт дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома в спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.
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"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - зазначив президент України, повідомляється на його офіційному сайті.
як же ж вони будуть від народа захищатися?
До жопы твоя полиция в этом случае. Граждани должны и имеют права защищаться! это определено конституцией! То что сейчас мвд пытается всеми способами поставить общество раком, вернее сохранить это положение, это проблема мвд. Людям уже надоело быть овцами.