12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС. ФОТО

Співробітники ДСНС врятували в Скадовську 12-річного хлопця, який провалився під лід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

14 лютого о 13:25 скадовські рятувальники отримали дзвінок від чоловіка, який повідомив, що на центральному пляжі міста під лід провалилася дитина.

На місці події один із рятувальників, діставшись підлітка, обв'язав його мотузкою, а інші почали тягнути з крижаної води. Дотягнувши хлопця до берега, його відразу ж передали в карету швидкої допомоги. Під час з'ясування обставин стало відомо, що дитина і батьки прогулювалися по центральній набережній міста. Хлопчик забіг на 100 м від берега, де лід був дуже тонким, і провалився в крижану воду.



Фото: сайт ДСНС

Зараз хлопець перебуває в дитячому відділенні Скадовської лікарні в задовільному стані.

"Рятувальники постійно застерігають громадян від необдуманих вчинків і радять їм не виходити на лід. Особливо це стосується дітей та підлітків, населені пункти яких розташовані біля ставків, річок і морів. Дорослим необхідно стежити за власними дітьми і без нагляду не дозволяти їм влаштовувати розваги на відталих водоймах", - сказано в повідомленні.