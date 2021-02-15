12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС. ФОТО
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Співробітники ДСНС врятували в Скадовську 12-річного хлопця, який провалився під лід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
14 лютого о 13:25 скадовські рятувальники отримали дзвінок від чоловіка, який повідомив, що на центральному пляжі міста під лід провалилася дитина.
На місці події один із рятувальників, діставшись підлітка, обв'язав його мотузкою, а інші почали тягнути з крижаної води. Дотягнувши хлопця до берега, його відразу ж передали в карету швидкої допомоги. Під час з'ясування обставин стало відомо, що дитина і батьки прогулювалися по центральній набережній міста. Хлопчик забіг на 100 м від берега, де лід був дуже тонким, і провалився в крижану воду.
Зараз хлопець перебуває в дитячому відділенні Скадовської лікарні в задовільному стані.
"Рятувальники постійно застерігають громадян від необдуманих вчинків і радять їм не виходити на лід. Особливо це стосується дітей та підлітків, населені пункти яких розташовані біля ставків, річок і морів. Дорослим необхідно стежити за власними дітьми і без нагляду не дозволяти їм влаштовувати розваги на відталих водоймах", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Це різні вікові групи.
Во всём виноват переводчик гугл.
Но за детьми нужно следить.
Спасателям респект и уважение.
Недосмотр, это раз.
Ждали спасателей ... это два.
Без навыков и средств спасения могло бы быть больше пострадавших и работы для спасателей.
Позвонили быстро, спасатели приехали быстро, быстро вытащили, быстро отвезли.
Все сработали на отлично.
С родителями нужно провести работу и расходы за их счёт.
Если не знаешь, как выйти из ситуации - не входи.
Даже в школе дают азы первой помощи и спасения.
Когда речь идёт о спасении жизни, азов недостаточно.
Говорю это, как профессиональный спасатель.
Неквалифицированной доврачебной помощью, так же можно угробить человека.
В первый раз была истерика, 3 км от берега, до ближайшего жилья 5 км. Мы вдвоём его вытащили. С тех пор вся наша компания ходила обмотанными 20м веревки с гирькой на конце. Спасать стало гораздо легче.
Ходил не за рыбой.
Иногда, пытаются сами тушить пожар (в прямом и в переносном смысле), а спасателей вызывают слишком поздно.
Спасли. Все живы-здоровы. Вот и хорошо.
"мальчик, "подросток", "парень".
в состав слова "родители" входит папа??? он стоял и ждал спасателей??? казёл!!!
дважды казёл!!! почему он не бросился спасать сына??? отэто я б стоял и ждал!!!!!
Козёл он не потому, что не полез спасать, а потому, что допустил опасную ситуацию.
Рятівник схоже що був поруч бо у крижаній воді 5-10 хвилин й "прощавайте".
Ніхто не каже що батьки стояли й нічого не робили, ніхто не каже що треба стояти й нічого не робити. Але летіти у трусах з випучкними очима без розуміння як рятувати це ідіотизм який закінчується трагично у більшості випадків.
а я кажу, що багото врятовано простими перехожими і не байдужими..
крапка.
В воскресенье, 14 февраля, в Никополе на водохранилище на тонкий лед вышли мальчишки лет десяти. Лед под ними проломился и один из детей начал тонуть. На крик о помощи среагировал мужчина, который проживал рядом, и находился в этот момент на улице. Он бросился на берег и увидел в воде тонущего мальчика, и группу людей, которые бросали ему трос. Не раздумывая, он бросился в воду. Мальчишка, к тому времени, уже терял сознание и не контролировал ситуацию. Помощь пришла вовремя и ребенка удалось спасти.
Героя зовут Сергей Валентинович. Он военнослужащий. Домой прибыл в увольнительную. И так уж случилось, что в День Святого Валентина спас ребенка, подарил ему право на Жизнь!
так різних випадків багато...є і трагічні, або загинув, рятуючи... або не дочекався рятівників і тоді водолази витягували вже тільце...
тому і дискусія марна...
я - той ідіот, що полізе рятувати дитину і можливо пощастить не втопится...
Ви - той хто буде діяти по правилам...і вказувати ідіотам, що вони марно полізли у крижану загрозу, рятуючи когось, бо треба було...
стоп! то я пішов по колу!
Люди як що Ви не знаєте яка глибина, як що не маєте навичок не лізте - не врятуєте , втопитися шанс 99%.
так то зовсім інша розмова... я, як колишній інспектор по техніці безпеки з Вами так згоден, так згоден... що словами не висказати (а як батько - ні))))))
Ррродители, мля..
Теперь должны выставить счет за мокрую одежду.