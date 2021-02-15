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Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С

Найближчої доби арктичне повітря і поле підвищеного тиску визначатимуть холодну погоду в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на "Укргідрометцентр".

Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу; в південній частині та на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8°, на Закарпатті 0-3° морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8 в 1957р., найнижча вночі -23,2 в 1911р.

У середу, 17 лютого, в Україні без істотних опадів, удень у північних областях невеликий, у західних областях помірний сніг; температура вночі 17-22° морозу, в південних і східних областях 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу; в західних областях вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на заході країни на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в ніч на середу без опадів, вдень невеликий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.
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Арктический воздух несет в Украину значительные морозы: ожидается снижение температуры до -26°С - Цензор.НЕТ 8662
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15.02.2021 13:09 Відповісти
от скільки би лютий не лютовав а Стрітення прийшло , й весна не забариться !
Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 1255

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15.02.2021 13:15 Відповісти
«Зима близько». (с) Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 1427
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15.02.2021 13:20 Відповісти
Арктический воздух несет в Украину значительные увеличения стоимости газа и электричества .
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15.02.2021 13:33 Відповісти
А была бы жара то Витренко разве перся бы в министры энергетики?
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15.02.2021 14:48 Відповісти
І це арктичне повітря чомусь саме з території росії. Співпадіння?
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15.02.2021 17:35 Відповісти
Хто знає, коли вже це **ядство закінчиться з погодою? Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 5424
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15.02.2021 13:41 Відповісти
Коли пеньки переможуть ліси, мабуть так рахує людство.
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15.02.2021 13:46 Відповісти
Підсівши на газову голку опалення, ми ніяк з неї не скочимо. Адже за совка газ дуже мало використовувався для опалення. А потім як сказилися.
Дивився відео росіян про північних китайців. Так там батьки китаянки - героїні ютубу опалюють свій сарай качанами кукурудзи. Причому таке примітивне опалення - піч з лежаком під яким іде димоход. Ніяких тобі котлів типу Холмова. А в нас в Україні більшість качанів просто гниє в землі. Подивіться - скільки експортується зерна кукурудзи. І візьміть з тієї кількості мільйонів тон 20%. Ото стільки не потрібно буде пиляти лісу для опалення. Хоча ліс теж потребує розчистки від хворої деревини і сушняка.
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15.02.2021 17:45 Відповісти
 
 