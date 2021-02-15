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На Закарпатті 66 людей шукають туриста, який загубився в горах, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Закарпатті 66 людей шукають туриста, який загубився в горах, - ДСНС

У Закарпатській області 66 осіб притягнуто до пошуку 40-річного киянина, який уже дві ночі провів у горах при морозі в - 20°. Туриста шукають рятувальники з трьох областей, лісники та добровольці.

Про це повідомила прессекретар Управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лижник, якого вже другу добу шукають на Закарпатті - це киянин, 1980 року народження. Він із товаришем загубився ще в суботу в районі гори Жид Магура. Товариша знайшли вчора об 11.25. Пошуки другого чоловіка тривають вже другу добу, він провів у горах без екіпірування (у нього тільки лижний костюм) дві ночі при температурі -20. Шанси в нього невеликі, але ми сподіваємося на чудо і продовжуємо пошуки", - розповіла Батир.

У неділю, 14 лютого, на пошуки киянина піднімали два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів із Ніжина Чернігівської області.

"Зараз на пошуковій операції зайняті 66 осіб: гірські рятувальники з трьох областей, лісники, група добровольців. Сьогодні вранці вертольотам не дозволили піднятися на пошуки через сильний туман, тому шукають заблукалого лижника тільки на землі, з повітря це робити поки неможливо", - повідомила Батир.

Прессекретар ДСНС уточнила, що за словами знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гимба.

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Две ночи при минус 20?? Это уже идут не поиски туриста...а поиски трупа туриста...
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15.02.2021 13:24 Відповісти
Очередной глупый олень . Представляю , как они ругаются .
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15.02.2021 13:26 Відповісти
Ці турЬІстЬІ ходять-бродять шукаючи пригод на свою п"яту точку.
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15.02.2021 13:33 Відповісти
Млять, така погода, вонО ***** поперлось! Слава Богу хоть не додумалОсь ***** дитину з собою взяти...
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15.02.2021 13:34 Відповісти
Нафига искать этого 40-летнего нелоха?
Хотят сделать президентом?
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15.02.2021 13:35 Відповісти
У Пилипці і Подобовці на вихідних працювали підйомники. Люди на них піднімаються і по ратрачених трасах спускаються донизу. Окремі лижники вибирають позатрасове катання. Це теж нормально якщо знаєш куди їхати, умови катання дозволяють (немає небезпеки лавин і є видимість), маєш відповідний досвід і спорядження. Особливість цього району Карпат у тому, що немає на альпійських луках жерепу, який укріплює шар снігу. Тому висока лавинна небезпека навіть тоді коли у інших районах відносно безпечно. По-друге, тут легко заблукати при позатрасовому катанні: з хребта тягне спускатися на південні схили при відсутності видимості. І коли вже з'їхав у долину, нічого не видно, то йдеш далі донизу по долині. А цього якраз робити не можна, бо доведеться йти глибоким снігом 20 км по морозу до найближчого села. Треба, навпаки, підніматися на хребет на північ з лижами в руках, по груди в снігу щоб повернутися до зони трасового катання. Уявляєте собі як це? От тому на хребті і поставили дороговкази куди і як іти в тумані саме для таких ситуацій. Біда в тому, що рівень снігу нині може бути вище ніж дороговкази. Тобто дороговкази можуть бути під шаром снігу.
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15.02.2021 14:16 Відповісти
а що він робив у горах? може допомагав місцевим проводити якісь не відкладні роботи?чи рятував людину?
і хто облатить збитки пошуковцям? може "туріст"? приїгав гуляти- нехай гуляє
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15.02.2021 18:09 Відповісти
 
 