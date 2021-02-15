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Катастрофи без чергового траншу МВФ в Україні не буде, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Катастрофи без чергового траншу МВФ в Україні не буде, -

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що катастрофи без чергового траншу Міжнародного валютного фонду в Україні не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це він сказав на брифінгу в понеділок, коментуючи відсутність домовленостей про виділення грошей за підсумками візиту місії МВФ.

"Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, вона триває. Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - сказав Гетманцев.

При цьому він визнав, що ніхто не радіє провалу переговорів.

"Це негативний результат. З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців. З огляду на зазначене сторони визнали, що будуть потрібні додаткові консультації", - сказав він.

Гетманцев відмовився називати ці "червоні лінії", пояснивши, що не уповноважений говорити про деталі переговорів.

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"Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Проводячи переговори з МВФ ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців в частині рівня доходів, тарифної політики", - сказав він.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні 21-23 грудня і 11 січня - 12 лютого у віртуальному режимі. Її підсумком має стати перший перегляд кредитної програми і виділення другого траншу в розмірі 700 млн доларів.

Візит закінчився безрезультатно. 13 лютого постійний представник МВФ Йоста Люнгман повідомив, що "потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

Перший і поки єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.
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Топ коментарі
+38
Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3272
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15.02.2021 13:37
+28
Катастрофа глобального масштаба в Украине уже состоялась, когда к власти пришли зеленские, ермаки, дубинские, бужанские, гетьманцевы, коли-котлеты и прочая гопота из криворожской подворотни.
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15.02.2021 13:40
+27
Как по мне, так нужно просто запретить голосовать идиотам. Тогда у власти не будет таких тупых кукол олигархов. И следующей власти не придется в очередной раз разгребать завалы после бездумного выбора люмпена.
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15.02.2021 13:40
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На выборах 1 декабря 1991 года случилась.

Всё дальнейшее, это уже не катастрофа, а затянувшаяся панихида...
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15.02.2021 21:06 Відповісти
Таких коррупционеров как ты Гетманцев потрусить и МВФ не нужен, сами кредитовать будем.
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15.02.2021 18:20 Відповісти
Задушили экономику дичайшими налогами,раздавили малый бизнес,все трудовые ресурсы выдавили на заработки за кордон и теперь все экономические процессы в стране сводятся только в примитивным разговорам о выклянчивании долгов у МВФ.
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15.02.2021 20:42 Відповісти
Милованов озвучил более предметно -- про то место, где нужду справляют.
...готовьтесь служить парашей, дорогие земляки... ...точнее -- уже дешёвые.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
т.е. зая ФОПов закошмарили и подняли тарифы на коммуналку..? Всё равно ведь кредит МФВ не дал!
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15.02.2021 22:08 Відповісти
катастрофа случилась у 73% имбицилов,которые привели к власти зебильную мразь.
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15.02.2021 23:40 Відповісти
73% процентов зели и 54% пети,а это одни и те же 95% ,которые думают что поменяв цвет хамелеона можно изменить его суть. Хватит реогировать только на цвета олигархата,пора
систему менять , У Юли есть програма пусть начинает ее озвучивать еще раз на ее основе
начать обсуждение перезапуска влады. Все в стране пренадлежит громадам по конституции, которую влада не выполняет. Вся влвсть громадам.
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16.02.2021 07:26 Відповісти
та нормально! Президент світового рівня он домовився продати трохи пшениці арабам, тому ще трохи протягнемо....
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16.02.2021 07:59 Відповісти
Натурально, не будет.
Зря, что ли, "бубочка" в ОАЭ смотался?
Сейчас соседи подкинут (ну не арабы же).
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16.02.2021 08:59 Відповісти
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