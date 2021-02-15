Катастрофи без чергового траншу МВФ в Україні не буде, - "слуга народу" Гетманцев

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що катастрофи без чергового траншу Міжнародного валютного фонду в Україні не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це він сказав на брифінгу в понеділок, коментуючи відсутність домовленостей про виділення грошей за підсумками візиту місії МВФ.

"Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, вона триває. Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - сказав Гетманцев.

При цьому він визнав, що ніхто не радіє провалу переговорів.

"Це негативний результат. З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців. З огляду на зазначене сторони визнали, що будуть потрібні додаткові консультації", - сказав він.

Гетманцев відмовився називати ці "червоні лінії", пояснивши, що не уповноважений говорити про деталі переговорів.

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"Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Проводячи переговори з МВФ ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців в частині рівня доходів, тарифної політики", - сказав він.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні 21-23 грудня і 11 січня - 12 лютого у віртуальному режимі. Її підсумком має стати перший перегляд кредитної програми і виділення другого траншу в розмірі 700 млн доларів.

Візит закінчився безрезультатно. 13 лютого постійний представник МВФ Йоста Люнгман повідомив, що "потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

Перший і поки єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.