"Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях

"Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроєкти про обіг зброї і розмитнення автомобілів на єврономерах.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" у понеділок визначать найголовніші законопроєкти тижня. Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого – розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання", - йдеться в повідомленні.

Парламентарії обговорять такі проєкти:

№ 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї;

№№ 4643-д та 4644-д про спрощення та здешевлення розмитнення автомобілів на європейських номерах;

Розглянуть також постанови про скасування результатів голосування за деякі закони:

Розглянуть також постанови про скасування результатів голосування за деякі закони: № 2680 – про погодження містобудівної документації з головним архітектором міста чи району, що суперечить нормам чинного законодавства;

№ 0850, що передбачає набуття права власності на земельну ділянку при придбанні розташованої на ній нерухомості.

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Раніше перший заступник глави фракції слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції партії "Слуга народу" в понеділок, 15 лютого, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців. Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня. 28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.