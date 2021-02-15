"Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях
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"Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроєкти про обіг зброї і розмитнення автомобілів на єврономерах.
Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" у понеділок визначать найголовніші законопроєкти тижня. Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого – розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання", - йдеться в повідомленні.
Парламентарії обговорять такі проєкти:
- № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї;
- №№ 4643-д та 4644-д про спрощення та здешевлення розмитнення автомобілів на європейських номерах;
Розглянуть також постанови про скасування результатів голосування за деякі закони:
- № 2680 – про погодження містобудівної документації з головним архітектором міста чи району, що суперечить нормам чинного законодавства;
- № 0850, що передбачає набуття права власності на земельну ділянку при придбанні розташованої на ній нерухомості.
Раніше перший заступник глави фракції слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції партії "Слуга народу" в понеділок, 15 лютого, пише Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців. Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня. 28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Дебіли, які не маючи потреби в машині та/або зброї, проте хочуть не дати набути те майно тим хто таку подребу має, то найсташніше...
А так они видят угрозу именно своей рейдерской деятельности, а менты еще теряют очень жирный кусок с разрешительной системы.
https://stvol.ua/catalog/oruzhie/filter/proizvoditel-is-b42498ef-fa17-11e4-8f3d-1cc1de282c58/apply/
Будь яка маленька іскра... і воно запрацює.
І не на користь теперешної, або попереднєі влади!!!
ЗАЗ, возобновивший выпуск автомобилей в 2020 году, начал выпускать из российских машинокомплектов седаны Kia Rio и кроссоверы Kia Rio X. Какие на самом деле перспективы у этих моделей?
Теоретически Kia Rio и Rio X действительно могут стать одними из лидеров в своих сегментах.( ТО ЕСТЬ УКРАИНЦАМ ВТЮХИВАЮТ КАЦАПСКИЕ АВТО БЛАГОДАРЯ ЗАКОНУ ПРО ЕВРОБОЯХИ)
Недорогой седан Rio имеет большую потенциальную аудиторию покупателей. Однако, в этом сегменте и большая конкуренция. Южнокорейскому седану придется конкурировать с Renault Logan,( Рено Логан - российского производства) Ravon R4 ( Равон - узбекская сборка ) и Hyundai Accent. А ведь есть ещё ******* C-Elysee, Peugeot 301 и другие модели.
«Кореец» в базовой комплектации ( из российских деталей 😀😀😀) по техническим характеристикам превосходит Renault Logan( Из российских деталей 😀😀😀)
У седана Rio клиренс составляет 160 мм, у ******* C-Elysee и Peugeot 301 - 146 мм, а у Logan - 145 мм. А вот объем багажника у «корейца» меньше - 480 л. В то время как у Logan - 510 л, а у французских седанов - 506 л.
При этом в базовой комплектации корейский седан стоит от 437 724 гривен, Logan - от 326 400 гривен, а C-Elysee и Peugeot 301 - от 405 000 гривен.( в ЕС Можно купить машины в два раза дешевле ; НО ДЕПУТАТ ВАСАДЗЕ РАБОТАЕТ НА СВОЙ КАРМАН И ВВП РАШИ )
Некоторые эксперты считают, что основную конкуренцию седану Rio составит вторичный рынок.( А ЭТО ИНТРЕСНО: именно потому ВАСАДЗЕ с ЮЖАНИНОЙ создали проблемы 5 млн украинцам своим законом про евробляхи - расчистили рынок для своих корыт ) Они полагают, что украинские покупатели, например, будут делать выбор в пользу кроссовера 2016 года из США, чем в пользу «российского» корейского седана, за сборку которого в Украине к цене добавили 5 000 долларов. ВОТ БАРЫГИ - на 5 000 долларов увеличили цену на свои корыта и при этом РАСТАМОЖКУ ВАСАДЗЕ В БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИТ 😂😂😂
Примерно такая же ситуация и с кроссовером Rio X. Он в базовой комплектации с 1,4 л ( всего 1'4 л !!!!! : а стоит как БМВ 😀😀😀) двигателем мощностью 100 л.с. стоит от 462 294 гривен. Его конкурент Renault Duster в базовой комплектации с 1,6 л двигателем мощностью 115 л.с. стоит 456 800 гривен. При этом у Rio X дорожный просвет составляет 195 мм, а у Duster - 210 мм.
Некоторые эксперты критикуют ЗАЗ за то, что он выпускает автомобили из российских машинокомплектов. В Украину запрещено ввозить автомобили из РФ. Однако, существует мнение, что возобновление производства легковых автомобилей на ЗАЗе, пусть даже методом крупноузловой сборки - чисто обдираловка простых украинцев и бюджета Украины и КТО-ТО ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
История о 5 000 евро в ЕС
Проектирование модели Logan началось в 1998 году. Проекту было присвоено внутризаводское обозначение X90. Планировалось создать компактный семейный автомобиль со стартовой ценой 5 000 евро. При проектировании, благодаря использованию компьютерного моделирования, не было создано ни единого предсерийного образца
Цены в Киеве на Рено Логан
ОбъемРасходМощностьЦена Автомат
Renault Logan II (рестайлинг) 0.9 AT Life+0,9 л5,0 л90 л.с403 400 грн
Итак разница между ценой в ЕС в Украине - минимум 5 000 евро . Все в карман автобарыг.
Renault Logan - бюджетный субкомпактный автомобиль, разработанный компанией Renaultспециально для развивающихся рынков. Основное производство развёрнуто в Румынии на заводе промышленной группы Dacia, с 1999 года принадлежащей компании Renault. В России первое поколение автомобиля выпускалось с 2005 года по декабрь 2015 на заводе Автофрамос(позже «Рено Россия») в Москве, а с 2014 года на заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается второе поколение.
В конце 2018 года после обновления Logan получил версию Stepway. На этой версии увеличен клиренс и стоят другие бамперы. Ещё Logan Stepway имеет версию city с вариатором. Logan Stepway главный конкурент LADA Vesta Cross.
В зависимости от специфики рынка продаётся под марками Dacia, Renault и Nissan. В странах Европы (за исключением России) и в Марокко продаётся Dacia Logan, собираемая в Румынии и в Марокко. В России автомобиль продаётся под маркой Renault. Также под маркой Renault продаётся в Латинской Америке, в Индии и с сентября 2009 года - в Украине . В Иране он известен как Renault Tondar. На рынке Мексики Logan продаётся под названием Nissan Aprio. На индийском рынке продаётся под маркой Mahindra Verito. В России выпускается универсал Dacia Logan MCV 2006 года под именем LADA Largus.
А ВОТ НА ЧЕМ АВТОБАРЫГИ И ДЕПУТАТЫ САМИ ЕЗДЯТ ?
Список их авто в СМИ !!!!
ни что -либо другое ,во
благо норода ,сопливые
"слуги" принимать не будут
Там бабло ,а оружие -страшно
им .Овоща дубинами сковырнули,
Они это помнят...
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
Будут обсуждать как обойти закон?