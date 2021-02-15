Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв
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Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.
"Я думаю, з опалювального сезону ми вийдемо із запасами близько 17 млрд куб. м", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За оперативними даними АТ "Укртрансгаз", на 14 лютого 2020 року в ПСГ України розміщено 19,61 млрд куб. м газу, добовий відбір минулої доби сягнув 132,4 млн куб. м.
Голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома на початку лютого зазначав, що наявні запаси в сховищах дозволяють у майбутні лютневі морози піднімати до 160 млн куб. м газу на добу.
Як повідомлялося, в січні 2021 року через ПСГ України було піднято 2,6 млрд куб. м газу, зокрема, 19 січня добовий відбір досяг 143 млн куб. м, що забезпечило 75% спожитого країною газу в цей день.
При цьому в січні-2021 з ПСГ України було експортовано 233 млн куб. м газу (в Угорщину - 166 млн куб. м, у Польщу - 61 млн куб.м, у Словаччину - 6 млн куб. м).
Станом на 1 лютого в ПСГ було 21,04 млн куб. м газу, іноземні трейдери на цю дату зберігали в ПСГ України в режимі "митний склад" 6,7 млрд куб. м газу, українські компанії в цьому режимі - 0,8 млрд куб. м.
У минулий опалювальний сезон, який тривав із 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 6 млрд куб. м (з 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). У міжопалювальний сезон 2020 року запаси в ПСГ України збільшилися в 1,8 рази - з 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
Будь ласка, зачекайте...
А если не знать сколько есть сейчас...то как можно узнать сколько останется??
В остальном согласен.
Однозначно.
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
А вы говорили, что запасов газа нет
Мені похєр на всі ці ціни. А ти плати і мерзни!
Вопрос из зала : слыш министр,с такой ценой ты по миру пойдешь с голой торбой,а где брать бабло на технику,ГСМ,ремонтные мастерские,оборотных средств не хватит покрыть расходы...Министр,ты дурак? Нет,хорошо уговорили,пусть булка хлеба будет стоить 20 копеек...