УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11151 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 705 31
газ (2587) газосховище (66) Нафтогаз (1243) Коболєв (343)

Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.

"Я думаю, з опалювального сезону ми вийдемо із запасами близько 17 млрд куб. м", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними АТ "Укртрансгаз", на 14 лютого 2020 року в ПСГ України розміщено 19,61 млрд куб. м газу, добовий відбір минулої доби сягнув 132,4 млн куб. м.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко

Голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома на початку лютого зазначав, що наявні запаси в сховищах дозволяють у майбутні лютневі морози піднімати до 160 млн куб. м газу на добу.

Як повідомлялося, в січні 2021 року через ПСГ України було піднято 2,6 млрд куб. м газу, зокрема, 19 січня добовий відбір досяг 143 млн куб. м, що забезпечило 75% спожитого країною газу в цей день.

При цьому в січні-2021 з ПСГ України було експортовано 233 млн куб. м газу (в Угорщину - 166 млн куб. м, у Польщу - 61 млн куб.м, у Словаччину - 6 млн куб. м).

Станом на 1 лютого в ПСГ було 21,04 млн куб. м газу, іноземні трейдери на цю дату зберігали в ПСГ України в режимі "митний склад" 6,7 млрд куб. м газу, українські компанії в цьому режимі - 0,8 млрд куб. м.

У минулий опалювальний сезон, який тривав із 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 6 млрд куб. м (з 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). У міжопалювальний сезон 2020 року запаси в ПСГ України збільшилися в 1,8 рази - з 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А как ты это узнал?? Еще вчера ты вещал о том что никто не знает сколько газа в хранилищах...
А если не знать сколько есть сейчас...то как можно узнать сколько останется??
показати весь коментар
15.02.2021 13:53
+3
как там уровень зарплаты,козленыш))?
показати весь коментар
15.02.2021 13:51
+2
А в многоэтажках дубак. Ай молодцы! Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 5102
показати весь коментар
15.02.2021 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как там уровень зарплаты,козленыш))?
показати весь коментар
15.02.2021 13:51 Відповісти
А в многоэтажках дубак. Ай молодцы! Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 5102
показати весь коментар
15.02.2021 13:51 Відповісти
а у меня на батареях например яичницу жарить можно. И что? В среднем у всех нормально, а то что у вас там холодно - так обслуживайте обтопительную систему дома, идите претензии предьявляйте ЖЕКу, городским властям. Как вам Коболев поможет в этой ситуации?
показати весь коментар
15.02.2021 14:47 Відповісти
У кого индивидуальные счетчики на отопление, и свой котёл - да. А у кого центральное - там "не всё так однозначно" (с)
показати весь коментар
15.02.2021 14:52 Відповісти
А как ты это узнал?? Еще вчера ты вещал о том что никто не знает сколько газа в хранилищах...
А если не знать сколько есть сейчас...то как можно узнать сколько останется??
показати весь коментар
15.02.2021 13:53 Відповісти
Витренко вещал.
В остальном согласен.
показати весь коментар
15.02.2021 13:57 Відповісти
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м....а Витренко,который претендент на табуретку министра , вагарит,что никто толком не ведаеть сколько газа в украинских хранилищах. Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 7955
показати весь коментар
15.02.2021 13:54 Відповісти
Премия.
Однозначно.
показати весь коментар
15.02.2021 13:55 Відповісти
Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2375
показати весь коментар
15.02.2021 17:35 Відповісти
...те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял? Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 1268

А вы говорили, что запасов газа нет Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 8360
показати весь коментар
15.02.2021 13:56 Відповісти
Я рад, живя в холоде я сэкономил вам, пан Кобылев, газ.
показати весь коментар
15.02.2021 13:59 Відповісти
маладєц зєбіл!
показати весь коментар
15.02.2021 14:00 Відповісти
И тебе надо поднять тарифы еще больше, что бы совсем ни чем не пользовался и будет достаток в стране.
показати весь коментар
15.02.2021 14:04 Відповісти
Я відкрию тобі таємницю, в мене 100 % компенсація від держави на всі комунальні платежі. Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 249
Мені похєр на всі ці ціни. А ти плати і мерзни! Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7258
показати весь коментар
15.02.2021 14:19 Відповісти
Не все же такие больные, есть нормальные люди, которые работают и платят налоги, тарифы. А если бы все были 100 процентные, что бы ты жрал?
показати весь коментар
15.02.2021 14:45 Відповісти
Мене Держава найняла по контракту, після цього за виконану роботу дала пільги. В чому проблема? Я не ледарь і зєбіл кончений як ти.
показати весь коментар
15.02.2021 15:16 Відповісти
Украинские газосховища самые крупные в Европе,но РАБссия строит Северное дерьмо Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161А Турецкий южный поток Эрдоган обосрал...Вывод ? Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161В обход Украины Крысы Мавзолейные построили 2 потока..Это типа браццкий сраный народец уродец... Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161
показати весь коментар
15.02.2021 14:01 Відповісти
и сколько там газа украинского а не таможенного хранения т.е. не украинского?) то-то же коболев....
показати весь коментар
15.02.2021 14:01 Відповісти
Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 8956
показати весь коментар
15.02.2021 14:04 Відповісти
Украина добывает 20 ярдов кубов газа ежегодно и стабильно...Всего в год нужно около 30 ярдов,вопросы? Решением Стокгольмского арбитража Украина обязана покупать 5 ярдов кубов у Путлерских Мудаков РАБссии ,остальное поставляет Норвегия через Польшу в Украину,итого 30 ярдов...
показати весь коментар
15.02.2021 14:07 Відповісти
Думаю Коболев не очень рад что так много осталось.Нет больших закупок, нет большого бабла на схемах.Поэтому над будет поднимать цену потребителям.Если мы даже просто каким то образом перестанем использовать газ в жилищах то государство придумает схему компенсации недополученной прибыли путем ввода какого нибудь налога.Не хочешь платить за использование газа - заплати за его неиспользование.
показати весь коментар
15.02.2021 14:14 Відповісти
Нафтогаз государственная коррумпированная структура,организовывалась далеко до президенства пороха.
показати весь коментар
15.02.2021 14:19 Відповісти
Для развития сельского хозяйства нам нужно чтобы булка хлеба стоила не дороже 5 копеек.
Вопрос из зала : слыш министр,с такой ценой ты по миру пойдешь с голой торбой,а где брать бабло на технику,ГСМ,ремонтные мастерские,оборотных средств не хватит покрыть расходы...Министр,ты дурак? Нет,хорошо уговорили,пусть булка хлеба будет стоить 20 копеек... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4166 Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4166
показати весь коментар
15.02.2021 14:17 Відповісти
В разных странах какой то товар может стоить абсолютно не рыночную цену, а регулируемую. Иначе народ или умрет с голоду или вымерзнет от холода или еще что нибудь. К примеру хлеб в Египте. В Украине система отопления подсажена на газ и нет физической возможности ее изменить.И как в условии рыночной мировой цены на газ отапливать жилище человеку с зарплатой бедной страны? А не отапливать нельзя, вымерзнут создатели прибавочной стоимости.
показати весь коментар
15.02.2021 14:28 Відповісти
Нафтогаз был в плюсе при Порошенко приблизно 16 ярдов.Сейчас Нафтогаз убыточен,минус 5 ярдов и его следует продать браццкой РАБссии... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5604
показати весь коментар
15.02.2021 14:20 Відповісти
Без РАБссии мы мерзнем с 1982 года Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386именно в этот год газогон Уренгой-Помары-Ужгород строила вся страна,а сейчас пользуется один Путлер...,с шестеркой Миллером..и это справедливо... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386 Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386
показати весь коментар
15.02.2021 14:31 Відповісти
И сколько лямов премии в этот раз маме перепадет ?
показати весь коментар
15.02.2021 15:58 Відповісти
Коболев!! Ты лучше скажи на всю Украину !! какая средневзвешанная цена, смешанного газа в 17 млрд куб в газохранилище!!!!!3 гривны или 5 или 7 гривен за куб. м.?? Чтобы вся Украина тебя могла контролировать!! И видеть, как ты и неуч и вор зеленский со своей командой ЧМОшнико и Витренко , будете обкрадывать весь народ Украины!!!! Ведь Витренко уже признался на всю Украину , что себестоимость газа добытого в Украине равна =2.6 гривен ха куб..Так почему Вы продаёте его наелению По 7.66гривен за куб?? и Куда деваются огромные финансы от этой разницы. Ваш навар- воровство составляет 5 гривен с куба газа.За год это 75 млрд гривен.Хватит всем пенсионерам Украины на год !!Ещё немного и останется!! А шмаргаль не знает где деньги найти в бюджет?
показати весь коментар
15.02.2021 17:47 Відповісти
Коболев!! Ты лучше скажи на всю Украину !! какая средневзвешанная цена, смешанного газа в 17 млрд куб в газохранилище!!!!!3 гривны или 5 или 7 гривен за куб. м.?? Чтобы вся Украина тебя могла контролировать!! И видеть, как ты и неуч и вор зеленский со своей командой ЧМОшнико и Витренко , будете обкрадывать весь народ Украины!!!! Ведь Витренко уже признался на всю Украину , что себестоимость газа добытого в Украине равна =2.6 гривен ха куб..Так почему Вы продаёте его наелению По 7.66гривен за куб?? и Куда деваются огромные финансы от этой разницы. Ваш навар- воровство составляет 5 гривен с куба газа.За год это 75 млрд гривен.Хватит всем пенсионерам Украины на год !!Ещё немного и останется!! А шмаргаль не знает где деньги найти в бюджет?
показати весь коментар
15.02.2021 19:50 Відповісти
 
 