Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.

"Я думаю, з опалювального сезону ми вийдемо із запасами близько 17 млрд куб. м", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними АТ "Укртрансгаз", на 14 лютого 2020 року в ПСГ України розміщено 19,61 млрд куб. м газу, добовий відбір минулої доби сягнув 132,4 млн куб. м.

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Голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома на початку лютого зазначав, що наявні запаси в сховищах дозволяють у майбутні лютневі морози піднімати до 160 млн куб. м газу на добу.

Як повідомлялося, в січні 2021 року через ПСГ України було піднято 2,6 млрд куб. м газу, зокрема, 19 січня добовий відбір досяг 143 млн куб. м, що забезпечило 75% спожитого країною газу в цей день.

При цьому в січні-2021 з ПСГ України було експортовано 233 млн куб. м газу (в Угорщину - 166 млн куб. м, у Польщу - 61 млн куб.м, у Словаччину - 6 млн куб. м).

Станом на 1 лютого в ПСГ було 21,04 млн куб. м газу, іноземні трейдери на цю дату зберігали в ПСГ України в режимі "митний склад" 6,7 млрд куб. м газу, українські компанії в цьому режимі - 0,8 млрд куб. м.

У минулий опалювальний сезон, який тривав із 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 6 млрд куб. м (з 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). У міжопалювальний сезон 2020 року запаси в ПСГ України збільшилися в 1,8 рази - з 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.