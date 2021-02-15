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Тарифи на газ (343) Свириденко (139) Офіс Президента (1750)

Більшість постачальників встановили ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн вже в січні, - заступниця голови ОП Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Більшість постачальників встановили ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн вже в січні, - заступниця голови ОП Свириденко

Більшість постачальників газу для населення України пішли назустріч споживачам і встановили ціну реалізації палива 6,99 грн за 1 куб. м вже в січні.

Від сьогодні, з 15 лютого, населення почне отримувати платіжки за газ за цією ціною. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", який почався в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Із серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, і споживачі вже мають право обирати постачальника, мають право змінювати постачальника", – повідомила вона.

Водночас Юлія Свириденко зазначила, що у структурі ринку газу для населення близько 76% займають природні монополії – газзбути, які почасти є представниками однієї групи. Ще 7-8% займає група компаній НАК "Нафтогаз України" та решта підприємств.

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"Збутові компанії, які історично були природними монополіями, почали зловживати своїм домінуючим положенням у розрізі регіонів і встановлювати маржу від 25% до 44% у порівнянні з ціною, яку пропонував НАК "Нафтогаз" як державна компанія", – заявила вона.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, АМКУ досліджує зловживання монопольним становищем на ринку газу, і 18 облгаззбутів у 15 областях вже отримали штрафи на суму 380 млн грн.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, 15 лютого, ми з вами будемо отримувати платіжки за газ за січень. І тут я зазначу, що більшість учасників ринку пішли назустріч споживачам і, розуміючи важку ситуацію, яка є в країні у зв’язку з ковідом та зниженням ділової активності, пішли на те, щоб теж встановити ціну реалізації газу 6,99 гривні в січні, лютому та березні", - розповіла Юлія Свириденко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Так в этом и смысл афёры!
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15.02.2021 14:01
+3
Никто не знает сколько стоит электричество и газ для населения . Прикольно ?
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15.02.2021 14:00
+2
Юля предлагает по три, Юля наш президент, но только после Вовы. Петя молчит.
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15.02.2021 14:01
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Никто не знает сколько стоит электричество и газ для населения . Прикольно ?
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15.02.2021 14:00 Відповісти
Так в этом и смысл афёры!
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15.02.2021 14:01 Відповісти
3 грн. стоит газ
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15.02.2021 15:09 Відповісти
Юля предлагает по три, Юля наш президент, но только после Вовы. Петя молчит.
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15.02.2021 14:01 Відповісти
Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1800 А если я предложу по 2,50, то .... Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8260

Уже никому мы не верим. Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 3565
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15.02.2021 14:03 Відповісти
Фамилию в студию и ты президент, потянешь, главное 2, 50.
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15.02.2021 14:08 Відповісти
Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6024 После зе не потяну.
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15.02.2021 14:10 Відповісти
А кто оплачивает банкет?
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15.02.2021 14:08 Відповісти
МВФ.
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15.02.2021 14:11 Відповісти
Так не оплачивает же!
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15.02.2021 14:12 Відповісти
МВФ, говорят, обосрался на радостях)
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15.02.2021 14:13 Відповісти
І за трубу 2500 тис гр, здеруть всерівно свое .
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15.02.2021 14:16 Відповісти
а прошлым летом нам рассказывали, как закупается в хранилища газик недорого для отопительного сезона, вон оно как потом боком выходит
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15.02.2021 14:27 Відповісти
Кто рассказывал, клоуны? Ну так клоуны брешут всегда.
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15.02.2021 14:35 Відповісти
Ну кроме клоунов тут еще и спекулянты - купить задешево, продать втридорога ... бизнес, мля !
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15.02.2021 14:49 Відповісти
кобелёв казал по 2 грывни таримся, при этом наделили по 20000000 грн зарплаты каждой твари вместы с сыночком мамки с гранатой.
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15.02.2021 14:47 Відповісти
"АМКУ занимается вопросом злоупотребления монопольным положением на рынке газа, и 18 облгазсбытов в 15 областях уже получили штрафы на сумму 380 млн грн." - два момента: 1. облгазам выгоднее продолжать драть три шкуры с народа, а потом заплатить штраф. 2. штраф идет не назад переплатившему населению, как компенсация, а государству. то есть прямая аналогия с криминалом, когда меньшего уголовника крышует больший.
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15.02.2021 14:28 Відповісти
в АМКУ сидят лобби монополистов, так что "все нормуль будет"
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15.02.2021 14:32 Відповісти
А штрафы пойдут на выплаты переплатившим из-за злоупотреблений?
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15.02.2021 15:57 Відповісти
газ сім гривень за куб. Дорого це чи дешево? - якщо я маю авто на природньому газі, то мені вигідно і по десять гривень за куб ( в кубові лише 0,7кг). Але якщо опалювати приміщення, то і сім гривень - дорого. Бо хоч не хоч а сімсот кубів у місяць мінімум спалити треба. І не відмовишся, бо замерзнеш при таких морозах. Автівку ж, якщо нема грошей на бензин чи газ, можна поставити в гараж та їздити громадським транспортом. У магазин можна і пішки.
Більшість людей виявилася неготових до таких кульбітів влади (гірше ж не буде). У мене хоч були раніше закуплені дрова (які ще треба пиляти й рубати). Та від покійних тестя і тещі вугілля осталося, що ще за совка куплене. А так, при відсутності субсидії, плати дурню кожного місяця тисяч вісім за газ і доставку.
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15.02.2021 16:22 Відповісти
 
 