Більшість постачальників встановили ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн вже в січні, - заступниця голови ОП Свириденко

Більшість постачальників газу для населення України пішли назустріч споживачам і встановили ціну реалізації палива 6,99 грн за 1 куб. м вже в січні.

Від сьогодні, з 15 лютого, населення почне отримувати платіжки за газ за цією ціною. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", який почався в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Із серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, і споживачі вже мають право обирати постачальника, мають право змінювати постачальника", – повідомила вона.

Водночас Юлія Свириденко зазначила, що у структурі ринку газу для населення близько 76% займають природні монополії – газзбути, які почасти є представниками однієї групи. Ще 7-8% займає група компаній НАК "Нафтогаз України" та решта підприємств.

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"Збутові компанії, які історично були природними монополіями, почали зловживати своїм домінуючим положенням у розрізі регіонів і встановлювати маржу від 25% до 44% у порівнянні з ціною, яку пропонував НАК "Нафтогаз" як державна компанія", – заявила вона.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, АМКУ досліджує зловживання монопольним становищем на ринку газу, і 18 облгаззбутів у 15 областях вже отримали штрафи на суму 380 млн грн.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, 15 лютого, ми з вами будемо отримувати платіжки за газ за січень. І тут я зазначу, що більшість учасників ринку пішли назустріч споживачам і, розуміючи важку ситуацію, яка є в країні у зв’язку з ковідом та зниженням ділової активності, пішли на те, щоб теж встановити ціну реалізації газу 6,99 гривні в січні, лютому та березні", - розповіла Юлія Свириденко.