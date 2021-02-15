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Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко

Обмеження на ціну газу для населення в 6,99 грн за кубометр буде діяти до кінця березня цього року, повідомила на форумі Ukraine30 заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, перед Міненерго стоїть завдання розробити більш системні рішення, щоб таких обмежень не було наступного року.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Більшість постачальників встановили ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн вже в січні, - заступник голови ОП Свириденко

Свириденко зазначила, що необхідно більш системно подивитися на роботу держрегуляторів, посилити боротьбу зі створюваними монополістами бар'єрами і створити єдину базу споживачів послуг, щоб потребують могли отримувати адресну допомогу.
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Топ коментарі
+2
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:11
+1
Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
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15.02.2021 14:02
+1
С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
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15.02.2021 14:08
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Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
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15.02.2021 14:02 Відповісти
З язика зняв...
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15.02.2021 14:03 Відповісти
зима придет скоро с нормальным, по ихнему тарифом- по 15 гр за куб
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15.02.2021 14:04 Відповісти
c апреля по сентябрь нужно суметь у мвф выбить-вымолить-выклянчить транш...даже два...
в сентябре отдавать долги нужно...
а уже в октябре можно вернуться к старой схеме, тем более, что коболев озвучил 17 млрд газа остатка в хранилищах по окончанию сезона
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15.02.2021 14:44 Відповісти
нормальный режим это как? по 15 000 за 100 кубов? мфв бабла не дал, будет гнобить народ
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15.02.2021 14:03 Відповісти
Зависит от того, вам купить, или продать Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6089
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15.02.2021 14:05 Відповісти
Эта дама издевается ?
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15.02.2021 14:05 Відповісти
к 10 грн тоесть
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15.02.2021 14:06 Відповісти
Дужже дякуєм ЗЕвладі.
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15.02.2021 14:07 Відповісти
С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
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15.02.2021 14:08 Відповісти
А с ноября-снова в ненормальный и так по кругу Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6895
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15.02.2021 14:12 Відповісти
Вова, не шути, Юлю выберем, он вернет, хочешь устроить малый ледниковый период? Ну, бляха муха,
не исправимы.
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15.02.2021 14:12 Відповісти
Ніколи не буде нормальний.
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15.02.2021 14:14 Відповісти
Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8102
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15.02.2021 14:19 Відповісти
Дякую,велике дякую))) Чи як там "геополітик" ляпав своїм язиком.
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15.02.2021 14:19 Відповісти
Алё, власть, вы нас так не пугайте! Какой такой "нормальный"? Ваш нормальный нам уже не влазит никуда!
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15.02.2021 14:20 Відповісти
С дня смеха будут грабить Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:34 Відповісти
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:11 Відповісти
 
 