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Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Обмеження на ціну газу для населення в 6,99 грн за кубометр буде діяти до кінця березня цього року, повідомила на форумі Ukraine30 заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.
"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, перед Міненерго стоїть завдання розробити більш системні рішення, щоб таких обмежень не було наступного року.
Свириденко зазначила, що необхідно більш системно подивитися на роботу держрегуляторів, посилити боротьбу зі створюваними монополістами бар'єрами і створити єдину базу споживачів послуг, щоб потребують могли отримувати адресну допомогу.
Топ коментарі
+2 LVA smart
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+1 Valery Greff
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Будь ласка, зачекайте...
в сентябре отдавать долги нужно...
а уже в октябре можно вернуться к старой схеме, тем более, что коболев озвучил 17 млрд газа остатка в хранилищах по окончанию сезона
не исправимы.
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!