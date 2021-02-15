Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв
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В Україні має запрацювати ефективний ринок газу, який зможе регулювати ціну на блакитне паливо.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив сьогодні під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За його словами, створення ефективного ринку в майбутньому усуне суперечки між споживачем, який хоче отримати менший тариф, і постачальником, який прагне максимізувати свій прибуток.
"Ціну на газ повинен регулювати ринок - за умови, якщо ринок ефективний", - зазначив Коболєв.
Раніше також повідомлялося, що Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.
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Прямо как у детей:"Если б да кабы, во рту б выросли б грибы. Тогда был не рот, а целый огород".
Кобелев делает вид, что не знает какой у нас рынок: "...при условии, если рынок эффективный"
что продавец один...
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
Это стратегические товары!
ринкова ціна на газ складається у Європі, де можливості оплати споживачів
у 5-10 разів більші, ніж у українців..
який тут нахір ринок!!!
Какой рынок при обязаловке?