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Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв

В Україні має запрацювати ефективний ринок газу, який зможе регулювати ціну на блакитне паливо.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив сьогодні під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За його словами, створення ефективного ринку в майбутньому усуне суперечки між споживачем, який хоче отримати менший тариф, і постачальником, який прагне максимізувати свій прибуток.

"Ціну на газ повинен регулювати ринок - за умови, якщо ринок ефективний", - зазначив Коболєв.

Раніше також повідомлялося, що Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.

Читайте також: Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко
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Топ коментарі
+9
А под кодовым названием "Рынок" скрывается какое ОПГ ?
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15.02.2021 14:13
+7
Рынок - морковку вырастила одна бабка, а реализуют её пять мужиков с наценкой.
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15.02.2021 14:14
+6
Газпром в лице Фирташа...
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15.02.2021 14:28
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...да подождите вы, дайте с мамой посоветоваться Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев - Цензор.НЕТ 8982
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15.02.2021 14:13 Відповісти
А под кодовым названием "Рынок" скрывается какое ОПГ ?
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15.02.2021 14:13 Відповісти
Газпром в лице Фирташа...
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15.02.2021 14:28 Відповісти
Рынок - морковку вырастила одна бабка, а реализуют её пять мужиков с наценкой.
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15.02.2021 14:14 Відповісти
Про сферического коня в вакууме)
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15.02.2021 14:18 Відповісти
При отсутствии у населения, то есть потребителей, средств рынок не работает.
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15.02.2021 14:18 Відповісти
"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.
Прямо как у детей:"Если б да кабы, во рту б выросли б грибы. Тогда был не рот, а целый огород".
Кобелев делает вид, что не знает какой у нас рынок: "...при условии, если рынок эффективный"
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15.02.2021 14:27 Відповісти
А получать на убыточном государственном предприятии зарплату больше миллиона кто регулирует?
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15.02.2021 14:19 Відповісти
У нас монополія все регулюе
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15.02.2021 14:19 Відповісти
Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный/ Ближневосточный стиль заяв украинцам воров кодлана Коломойского. С намёками и недомолвками.
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15.02.2021 14:23 Відповісти
Удиввителььные дела. Наафтогаз перманентно убыточен, а кобель прооцветает....
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15.02.2021 14:32 Відповісти
а если рынок будет не эффективный то цены регулировать будем мы Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3269
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15.02.2021 14:39 Відповісти
"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.,,,тот,кто должен был давно создать рынок,говорит об условиях рынка,которые он,как глава должен был прописать и утвердить давным давно
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15.02.2021 14:45 Відповісти
а если не эффективный, а дефективный, как у нас? Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2773
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Цену на газ должен регулировать рынок при условии

что продавец один...
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15.02.2021 14:53 Відповісти
когда эта рыжая тварь уже будет сидеть в тюрьме за все преступления против экономики Украины и украинцев?
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15.02.2021 15:03 Відповісти
Не волнуйся так! Завтра к тебе в палату придёт медсестра с уколом и всё объяснит!
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15.02.2021 15:49 Відповісти
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:10 Відповісти
Никакого рынка на соль, спички и мыло!
Это стратегические товары!
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15.02.2021 15:50 Відповісти
Если от этого зависит "положительная стабильность в обществе" - то ДА !
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15.02.2021 17:33 Відповісти
приберіть спочатку монополістів, вже потім можна говорити про ринок.

ринкова ціна на газ складається у Європі, де можливості оплати споживачів
у 5-10 разів більші, ніж у українців..

який тут нахір ринок!!!
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15.02.2021 15:36 Відповісти
Когда уже разгонят это "НАФТОГАЗ", а Коболева посадят за решётку?? Большего врага для Украины и не надо, чем этот убыточный НАФТОГАЗ"и с его руководителями- ворюгами!!
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15.02.2021 15:41 Відповісти
Для начала, вернитесь к индивидуальным счетчикам газа и разрешите отключаться от централизованного отопления.
Какой рынок при обязаловке?
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15.02.2021 16:23 Відповісти
 
 