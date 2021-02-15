Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні
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Розрив відносин Російської Федерації та Євросоюзу відбувається вже давно, ініціатором цього є ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок, 15 лютого, за підсумками переговорів з фінським колегою Пеккою Хаавісто в Санкт-Петербурзі.
За його словами, вже "будь-якій людині, яка хоч трішечки цікавиться ситуацією в Європі", зрозуміло, що цей процес розриву почався багато років тому.
Лавров вважає, що все почалося в 2014 році, коли "Україна зіткнулася з державним переворотом". Російський міністр висловив думку, що саме тоді ЄС не зміг виконати домовленості, які були досягнуті прямо напередодні тих подій і під якими поставили свої підписи Німеччина, Франція і Польща.
За словами глави МЗС РФ, опозиція "наплювала" на ці підписи і на думку Євросоюзу, яка полягала в необхідності виконувати домовленість.
Також російський міністр додав, що у Москви немає ніяких проблем у відносинах з більшістю європейських країн окремо.
"Не треба плутати Євросоюз з Європою. Ми нікуди з Європи не йдемо. У нас в Європі багато друзів, багато однодумців. Ми з ними будемо продовжувати розвивати взаємовигідні відносини", - цитує слова Лаврова РИА "Новости".
Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.
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Так кто умнее?
ногу-хромать и на правую. Тогда у тебя будет вид морского волка, шагающего
вперевалку...
т.е. это как бы Европа виновата шо рашка замутила на Донбассе и отжала Крым????
но то, что она отжала Крым и строит их себя невинную девушку - это нормально?
то, что годами каламутит, вооружает сепаров и подкидывает ихтамнетов с современным оружием на Донбасс - это то же как-то не по-добрососедски (мягко сказано)
королевство кривых зеркал по имени советский народ
но дурь ушла на маньку - коксохим
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует слова Лаврова РИА "Новости".Источник: https://censor.net/ru/n3248000
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тут ця сволота має рацію, на жаль. По-одинці вони з деякими європейськими країнами, чи точніше з деякими окремими їхніми корумпованими політиками "порішали".
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