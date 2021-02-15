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Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні

Розрив відносин Російської Федерації та Євросоюзу відбувається вже давно, ініціатором цього є ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок, 15 лютого, за підсумками переговорів з фінським колегою Пеккою Хаавісто в Санкт-Петербурзі.

За його словами, вже "будь-якій людині, яка хоч трішечки цікавиться ситуацією в Європі", зрозуміло, що цей процес розриву почався багато років тому.

Лавров вважає, що все почалося в 2014 році, коли "Україна зіткнулася з державним переворотом". Російський міністр висловив думку, що саме тоді ЄС не зміг виконати домовленості, які були досягнуті прямо напередодні тих подій і під якими поставили свої підписи Німеччина, Франція і Польща.

Також читайте: У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя

За словами глави МЗС РФ, опозиція "наплювала" на ці підписи і на думку Євросоюзу, яка полягала в необхідності виконувати домовленість.

Також російський міністр додав, що у Москви немає ніяких проблем у відносинах з більшістю європейських країн окремо.

"Не треба плутати Євросоюз з Європою. Ми нікуди з Європи не йдемо. У нас в Європі багато друзів, багато однодумців. Ми з ними будемо продовжувати розвивати взаємовигідні відносини", - цитує слова Лаврова РИА "Новости".

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
О, блін! Так то Европа Крим віджала і Донбас роздовбала? А вон воно що, пілять!
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15.02.2021 14:19
+41
Мы спокойно грабили магазин а менты на нас наручники. Ну не падлы(с)
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15.02.2021 14:16
+36
страна тероррист и оккупант ищет виновных
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15.02.2021 14:18
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Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 2347
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15.02.2021 14:16 Відповісти
Кого интересует мнение сивого мерина?

Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 173
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15.02.2021 14:16 Відповісти
Не согласен . Лошади - умные животные .
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15.02.2021 14:19 Відповісти
Есть одна в очках, которая исключение, подтверждающее правило.
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15.02.2021 14:21 Відповісти
В отношении лошадей слышал фольклорное восточное высказывание:"Ишак гораздо умнее лошади: если ему не по силам вести груз, то он станет и сколько его не понукай он не тронется с места. А лошадь выбивается из сил, однако бежит пока её не загонят до смерти".
Так кто умнее?
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15.02.2021 14:40 Відповісти
В данном случае очкастый мерин - самая тупая лошадь на Земле.
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15.02.2021 14:42 Відповісти
о как будто новость всегда когда враг нападал на чью то другую страну он обвинял жертву в том что она дескать напросилась на войну или вообще угрожала войной и они вынуждены были напасть первыми или фабриковали "доказы" типа намерений напасть или пограничное нападение... так было всегда провокаторы инсценировка подтасовка фактов документов ложные доносы или кто кто кукловод тем временем кукловидил со стороны сталкивая и создавая дымовую авансцену для нападающего и жертвы правдивости событий фактов причин и следствий... лавров живет всеми теми интригами пора бы им понять что уже лет 50 как только в Космос на орбиту полетели спутники шпионы развивались технологии интернет и так далее что многое ранее тайное стало и было явным... я думаю что НАТО США разведки мира как минимум повторяю как минимум уже получали утечку прямых или косвенных фактов о каких то манипуляциях операция Росси в Украине.. Крыму и не за день или месяц а речь идет о годовых отрезках....просто неверие в реальностьт подобного не раз становилось потом реальностью и очевидностью мол кто же мог подумать что информация была не провокацией или открвоенной туфтой.. увы увы...
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15.02.2021 16:25 Відповісти
Пока вы делали капремонт в доме мы отжали у вас комнату и пробили отдельный выход. А зачем ремонт затевали?а пачему ви нас провоцировали?Пишу на російськом штоби понятно било....
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15.02.2021 22:23 Відповісти
вы не совсем правы Донбасс нам пристегнули при Сталине.. вот чего не отнимешь от коммунистов так это под крики братские народы мир во все мире насаждать долговременные этнические территориальные бимбочки... Грузия Абхазия... Молдова бывшая в составе автономной республики в УССР до 1940 года а потом ставшей независимой республикой .. Донбасс умыкивание части УССР в вотчину РСФСР с украинским населением и через 15-20 лет имеет стадо миллионов малороссов не помнящих своего родства... Крым 1954 года операция отберем отдадим заберем между УССР и Польшей 1951 год... молчу про Берлин 1971 года про Прагу 1968 года про Будапешт 1956 года про расстрел людей в Новочеркасске 1962 год (если не ошибаюсь) Азербайджан и Армения- Нагорный Карабах.. про разные авантюры СССР в Африке латинской и Центральной и Южной Америки Чили Афган Индия по КОМСМОЛЬСКИЕ И ВСЕСОЮЗНЫЕ СТРЙОКИ ИМЕННО В МАСШТАБАХ РСФСР во кацапы тогда еще западло делали как Саяно Шушинскую ГРЭС так всесоюзная стройка как БАМ как УРЕНГОЙ ЦЕЛИНА.... откуда сегодня Путин крутит всем мозги РОССИСКИМ ГАЗОМ УБЛЮДОК..... я знавал человека отработавшего на той стройке 20 лет там трубопровод прокладывали такого диаметра трубы- что трактор Белорус спокойно заезжал в трубу... если не сам КАМАЗ кацапы только рулили парторгами начальниками вказивки давали.. даже русских мастеров не было потому что или срань или пьянь и руки из 5 точки росли... а строили в тайге тундре и на морозе мошкару в земле украинцы армяне азиры туркемны молдоване короче все весь СССР акромя местный -а местное кацапское население в то время жрало гуталин крем для обуви потом что все что горело употреблялось унутрь....как Атомные станции в УССР Крым Чернобыль Теплодар под Одессой так областной уровень или республиканский с соответствующей оплатой труда льгот и снабжения строек материалами лучшего качества.... вообще что такое УКРАИНА по границам понять весьма сложно на протяжении всей ее Истории границы ее ссужались до Запорожья и расширялись практически до Варшавы.. так что сложно беда наша в том что панами у нас становиться люмпер быдлота скотобаза птенцов КПСС и ВЛКСМ и их наследники и в связке уголовников уркаганата и быдло еврейско масонского кубла с баз товароведов цеховиков спекулянтов откровенных агентов США Моссада и так далее... вот имеем спайку ...например вот вам пример СЕГОДНЯ куда помчался Зеля облизывать члена и чела арабам вонючих и как факт за наш с вами счет счет Украина мусульманин татарин Наперсток Ахметович получает контракт не Минэнерго не Нафтогаз не А частное бандитское ДТЭК которое уже все что можно вместе с Беней разрушили украли и опустили в Бездну энергетику и экономику в Украине рассорилось с ЕС и МВФ покупает ударными темпами свет в России и поднимая нам с вами тарифы на свет когда себестоимость его от продажной цены в 1,9 и 2.3 раза ниже!!!!!! от рентабельной т.е. они давно отбили рентабельность... а прибыль на 1 бакс составляет 500 долларов такого нет в США и ЕС а в Украине стране где 11 млн или более в нищете прозябают все реальность...и кто после этого бубочка -"редиска" а Лавров с Путиным просто пользуются моментов грех у такой власти и тупого народа как Украина не скомундзить Крым и часть Донбасса просто Грех.. пенять надо самим себе....
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16.02.2021 09:39 Відповісти
Оно не лошадь. Оно - лошак. Это мул наоборот, абсолютно бесполезная тупая и упрямая скотина.
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15.02.2021 18:32 Відповісти
Весь час плутаю- хто кого драв,а в його випадку?
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15.02.2021 22:25 Відповісти
Мул - гибрид осла и кобылы. Лошак - жеребца и ослицы.
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15.02.2021 22:27 Відповісти
И шо хорошее может выйти ,если на коленях самчику Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні - Цензор.НЕТ 1921 пришлось.......
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16.02.2021 09:03 Відповісти
точно, но только не говорящие)
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15.02.2021 21:07 Відповісти
Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні - Цензор.НЕТ 8602 какой умный Кон, слушай. да... !!!
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15.02.2021 15:32 Відповісти
Мы спокойно грабили магазин а менты на нас наручники. Ну не падлы(с)
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15.02.2021 14:16 Відповісти
армяно-азербайджанский малано-конь теперь не отмажется Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 233
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15.02.2021 14:16 Відповісти
Все ведь понимают, козлы, а гадить не перестают. Как в старом анекдоте: "І бачу, що Сірко, і понімаю, що Сірко, а срать не перестаю!"
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15.02.2021 14:17 Відповісти
І головне що так ведуть себе не тільки кінь, ***** ну й другі царьки кацапів, а й вся кацапня, включно з приплодом.
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15.02.2021 15:01 Відповісти
спустя 7 лет до лошади дошло
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15.02.2021 14:17 Відповісти
страна тероррист и оккупант ищет виновных
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15.02.2021 14:18 Відповісти
О, блін! Так то Европа Крим віджала і Донбас роздовбала? А вон воно що, пілять!
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15.02.2021 14:19 Відповісти
солдаты НАТО без апазнавательных знаков захватили Крым и провели референдум о присоединении к расее! б** буду! (с) Лавров
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15.02.2021 14:22 Відповісти
лошадь хорошо знает, что самый простой способ скрыть хромоту на левую
ногу-хромать и на правую. Тогда у тебя будет вид морского волка, шагающего
вперевалку... Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 2315
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15.02.2021 14:23 Відповісти
Гнида , это у вас переворот был в 1993 м., и никаких свободных выборов с той поры не было, да уже и не будет...
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15.02.2021 14:23 Відповісти
Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 8027
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15.02.2021 14:27 Відповісти
Да и в октябре 1917 был у них госпереворот кровавый...
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15.02.2021 23:40 Відповісти
Твой пердак.
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15.02.2021 14:28 Відповісти
ой как интересно...
т.е. это как бы Европа виновата шо рашка замутила на Донбассе и отжала Крым????
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15.02.2021 14:24 Відповісти
Еврогеям не по дороге с ***************.
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15.02.2021 14:28 Відповісти
с кем целовалась раха - мне по фиг...
но то, что она отжала Крым и строит их себя невинную девушку - это нормально?
то, что годами каламутит, вооружает сепаров и подкидывает ихтамнетов с современным оружием на Донбасс - это то же как-то не по-добрососедски (мягко сказано)
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15.02.2021 14:32 Відповісти
с 17-го как захватили почту-телеграф-телефон, так и врут по ним до сих пор
королевство кривых зеркал по имени советский народ
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Лошадка-убейся о стенку конюшни.
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15.02.2021 14:26 Відповісти
Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 1660 Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 6761
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15.02.2021 14:26 Відповісти
От падло кацапсяче... А завдяки кому ці собитія, *****, проізошлі?! Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 7877
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15.02.2021 14:26 Відповісти
Лавров считает, что все началось в 2014 году, когда "Украина столкнулась с государственным переворотом".- когда Украина и ее народ столкнулась с рашистской оккупацией,которая началась после того,как рашист приказал "папиреднику" не подписывать ассоциацию с ЕС
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15.02.2021 14:26 Відповісти
...врачи на форуме есть? Нарушение причинно-следственных связей - это диагноз какого заболевания? Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 8017
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15.02.2021 14:27 Відповісти
я, конечно. не доктор, но тут же очевидные симптомы рашизма головного мозга! без вариантов!
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15.02.2021 14:30 Відповісти
Путинизм головного мозга.
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15.02.2021 14:59 Відповісти
Ні, саме рашизм котрим хворі 99 відсотків населення кацапстану. Вони такі були й до *****, і 100, 200 років тому.
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15.02.2021 15:06 Відповісти
Ватноскрепнозия.
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15.02.2021 14:31 Відповісти
врачи говорят, что только сумасшедший никогда не скажет что он- сумасшедший, а здесь сознательная рашистская пропаганда, не более, как у геббельса -учителя лаврова
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15.02.2021 14:34 Відповісти
лаврова ждет судьба фон Риббентропа
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15.02.2021 14:29 Відповісти
судьба желающих- ведёт - не желающих - тащит...
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15.02.2021 14:36 Відповісти
лишнехромосомный при чем тут геи? проблема в ватных пида#асах.
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15.02.2021 14:44 Відповісти
Помийка торгується, набиває собі ціну... у нас чехов, достоєвський и всяка друга х..я. Старий мерин ляпнув, а тепер самому страшно, сидіди безвилазно в лайні.
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15.02.2021 14:31 Відповісти
Честный вор и позорные менты. Часть надцатая.
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15.02.2021 14:33 Відповісти
дайте этому придурку дури чтоб не ржало Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 2823
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15.02.2021 14:33 Відповісти
капля дури и лошадь уже не ржёт,
но дурь ушла на маньку - коксохим
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15.02.2021 14:37 Відповісти
Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 2296 Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 3617
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15.02.2021 14:41 Відповісти
Полагаю пржевальскому не уютно. Его именем назцывают это недо пони
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15.02.2021 14:38 Відповісти
Який нікотин споживає ця коняка, що їй нівроку?
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15.02.2021 14:39 Відповісти
Также российсский министр добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует слова Лаврова РИА "Новости".Источник: https://censor.net/ru/n3248000
...........................

тут ця сволота має рацію, на жаль. По-одинці вони з деякими європейськими країнами, чи точніше з деякими окремими їхніми корумпованими політиками "порішали".
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15.02.2021 14:44 Відповісти
Лошадка забувся, що представник роісі ті угоди відмовився підписати. Натомість вони вже почали карбувати медаль за окупацію Криму. От така х.ня малята.
Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 5160
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15.02.2021 14:45 Відповісти
Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине - Цензор.НЕТ 93
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15.02.2021 14:45 Відповісти
Все началось в 2014 году ,Европа напала на Россию и на Украину, вот гады!😁
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15.02.2021 14:48 Відповісти
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
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15.02.2021 14:51 Відповісти
лавров не розуміє, що він йбнтий, тому що він йбнтий.
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15.02.2021 15:07 Відповісти
Ну десь в якійсь парашенській підворотні воно б таке ригнуло то таке. Але в офіційному міжнародному діалозі таке ляпнуть. Цього тигидимського коня в поліклініку для дослідів потрібно здати(с).
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15.02.2021 15:17 Відповісти
Лавров : Разрыв отношений Российской Федерации и Евросоюза происходит уже давно, инициатором этого является ЕС.
Это и многое другое Вы прочтете в книге "Бред сивого мерина."
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15.02.2021 15:26 Відповісти
На воре и шапка горит. Лучше путинского коня даже и не скажешь.
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15.02.2021 15:38 Відповісти
У рашки все взаимовыгодные - дружеские отношения заканчиваются тогда когда заканчиваются деньги, на рассеи, для подкупа лояльности.. В 2014 году когда рашке полезла в Крым им задавали вопрос - Не боитесь последствий ? - Ничего не будет..Поговорят и успокоятся... Поговорить ..поговорили Но никто не успокоился..Быстрее наоборот. Раньше надо было думать...Теперь слезы начинают лить..
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15.02.2021 15:47 Відповісти
Это ваш пророссийский опарыш Янукович не выполнил свои обязательства перед ЕС,когда не отменил незаконное возвращение к Конституции 1996 года, которое обязался отменить за 24 часа с момента подписания.А рашка вообще то соглашение не подписывала,так что пусть лавров сидит в своем петушином углу и не кукарекает. Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні - Цензор.НЕТ 5744
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15.02.2021 15:58 Відповісти
Нафига у нас в новостях лепет этой лошади?
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15.02.2021 16:25 Відповісти
Ну дааа. Мы беспределим по всему миру, а с нами ни кто не хочет общатся .Ну странно , да?
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15.02.2021 16:34 Відповісти
НА ОРГАНЫ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ !!!
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15.02.2021 16:36 Відповісти
Та ж сама Європа вигнала касапів з Ліги Націй... в 1940-му році... за окупацію фінських територій.
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15.02.2021 16:38 Відповісти
Шланг?
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15.02.2021 16:43 Відповісти
Если следовать этой лошадиной логике, то вторую мировую войну начала Чехословакия.
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15.02.2021 17:29 Відповісти
Да, ты, лавруша, долбо...б! !!!
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15.02.2021 17:33 Відповісти
у них в європі багато не друзі, а нерухомості та рахунків у банках і відпочивати їм не камільфо у криму, тому воно і бризгає слюнями і піною як загнана стара кляча
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15.02.2021 17:37 Відповісти
С каких это пор единомышленники Зимбабве и Венисуэлла - европейские страны? Потому что в Европе разве что Белорусь можно единомышлеником назвать. Ни Сербия, ни Венгрия, ни какая-то еще страна не подходят на эту грустную роль.
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15.02.2021 18:15 Відповісти
 
 