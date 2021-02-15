УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11040 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
1 065 12
вимкнення (96) Укренерго (570) Електрика (803) Кудрицький Володимир (68)

"Укренерго" не планує жодних відключень споживачів, ні поточного тижня, ні в майбутньому. Період непростий, але у нас є плани, - голова НЕК Кудрицький

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

"Укренерго" не планує жодних обмежень або відключень споживачів, ні на поточному тижні, ні в майбутньому.

Про це сьогодні в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Температура зараз знижується і цей осінньо-зимовий період дійсно є непростим. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки "Центренерго", які працюють на природному газі.

Сьогодні низькі запаси вугілля та аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для нашої енергосистеми. Але ми розуміємо як з цим ризиком працювати, і у нас є плани і на майбутнє також", — зазначив Кудрицький.

Також читайте: Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"у нас есть План!" (с) Укрэнерго

"Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий - Цензор.НЕТ 2958
показати весь коментар
15.02.2021 14:24 Відповісти
...только не курите помногу, чуваки "Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
15.02.2021 14:28 Відповісти
"Энергетику положили, но мы как-то выкрутимся. Терпите."
показати весь коментар
15.02.2021 14:30 Відповісти
Вчора був рекорд. Дружина надумалась прати, а стіралка заглючила. Вмикаю тестер до мережі - 160 В. ЗІ Бережіть побутову техніку, її ніхто Вам не віжшкодує.
показати весь коментар
15.02.2021 14:37 Відповісти
проводку надо менять в квартире,
у меня на подстанции на выходе 10,4 кВ
показати весь коментар
15.02.2021 14:53 Відповісти
поставив за лічильником реле, що відсікає наднизькі і надвисокі напруги (170 - 250 ). ТО дружина лається "Укренерго" не планує жодних відключень споживачів, ні поточного тижня, ні в майбутньому. Період непростий, але у нас є плани, - голова НЕК Кудрицький - Цензор.НЕТ 8815: у сусідів є світло, а у нас відключається. То я нагадую той випадок, коли фаза на нуль упала і у більшості погоріла вся техніка.
показати весь коментар
15.02.2021 16:47 Відповісти
Агрессор углем поможет.
показати весь коментар
15.02.2021 14:39 Відповісти
Пусть не ******, в моём городе в группе в Вайбере, уже график отключений сбросили. У них веерным, оказывается, отключение с 8.00 до 17.00
показати весь коментар
15.02.2021 15:01 Відповісти
Но в этом есть и плюс, меньше будут платить. Не раздевать же вас до гола.
показати весь коментар
15.02.2021 15:10 Відповісти
Главное есть планы, а сочинения напишем потом.
показати весь коментар
15.02.2021 15:07 Відповісти
 
 