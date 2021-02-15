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ВР (11730) Зеленський (17428) інспекція (53) парламент (525) Вища рада правосуддя (523)

Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.

Законопроєкт №5068 передбачає зміни до деяких законів про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Проєкт №5069 передбачає зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальність за невиконання законних вимог такого інспектора.

Законопроєкти №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР руками "слуг народу" підтримав законопроєкт, який фактично згортає судову реформу, - ЦПК. ВIДЕО

Зараз тексти документів відсутні на сайті парламенту.

Останній етап проходження всіх документів - передані на розгляд керівництву.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Не приходя в сознание почтовым голубем с ОАЭ внёс Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:39
+3
Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 4725
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15.02.2021 14:41
+2
Останнім часом навіть гидко новини читати. Що не новина, то черговий зашквар...
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15.02.2021 15:24
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Не приходя в сознание почтовым голубем с ОАЭ внёс Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:39 Відповісти
Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 4725
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15.02.2021 14:41 Відповісти
Почитаеш ці новини і краще не читав би.
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15.02.2021 14:46 Відповісти
Принимайте смело, будет что то не так, отзовете или приостановите, все познается методом тыка.
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15.02.2021 15:03 Відповісти
ще наплодять дармоїдів-здирників
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15.02.2021 15:07 Відповісти
А кто будет инспектировать инспекторов?
Правильно, контролёры.
А потом надо создать службу супервайзеров, которые будут контролировать контролёров.
И так - до бесконечности.
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15.02.2021 15:10 Відповісти
Останнім часом навіть гидко новини читати. Що не новина, то черговий зашквар...
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15.02.2021 15:24 Відповісти
косметичні правки у загайній суддівській халепі не допоможуть
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15.02.2021 15:30 Відповісти
и будут плять "зеленые инспектора" над высшим правосудием страны стоять,и будет мир смотреть на них,как на " зеленое ,квартальное посмешище" клована
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15.02.2021 15:47 Відповісти
Понятно. І за цей бубочкін законопроект Венеціанська комісія стане на прю. А за нею - Євросоюз і ПАРЄ, І, само собою - МВФ та світовий банк. Оскільки результати розглядк порушень суддів тепер залежатимуть від волі окремих інспекторів ВРП; а по-факту - від тих чиновників з Адміністрації, хто призначає тих інспекторів...
Кредимти, дешеві кредити... та не тільки кредити заспівають романси...
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15.02.2021 15:57 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ НАБУ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКУПКЕ ВАКЦИН.
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Как новые ПЛЕНКИ ВОВКА показали судейскую империю власти
- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем
ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва ВОВК обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.


29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК:
"ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
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15.02.2021 16:12 Відповісти
Видать,робити вже зовсім н###уй... Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 6618
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15.02.2021 17:15 Відповісти
Очередной коррупционной рассадник!))))Посмотрел зеля как тупицкий отдыхает за границей и понял, что с судьей можно брать больше))))
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15.02.2021 17:21 Відповісти
"Няни", "инспекторы", "кураторы", "корректоры"- это и есть "реформы" Зеленского? Но такая зашкаливающая субъектность права неизбежно станет еще одним источником колоссальной коррупции. Должны действовать законы со строгими наказаниями за их нарушение, а не всякие "няни".
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15.02.2021 19:20 Відповісти
 
 