Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.

Законопроєкт №5068 передбачає зміни до деяких законів про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Проєкт №5069 передбачає зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальність за невиконання законних вимог такого інспектора.

Законопроєкти №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.

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Зараз тексти документів відсутні на сайті парламенту.

Останній етап проходження всіх документів - передані на розгляд керівництву.