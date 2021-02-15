Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя
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Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.
Законопроєкт №5068 передбачає зміни до деяких законів про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.
Проєкт №5069 передбачає зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальність за невиконання законних вимог такого інспектора.
Законопроєкти №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.
Зараз тексти документів відсутні на сайті парламенту.
Останній етап проходження всіх документів - передані на розгляд керівництву.
Будь ласка, зачекайте...
Правильно, контролёры.
А потом надо создать службу супервайзеров, которые будут контролировать контролёров.
И так - до бесконечности.
Кредимти, дешеві кредити... та не тільки кредити заспівають романси...
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем
ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва ВОВК обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.
29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК:
"ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/