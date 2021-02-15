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З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет:

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак не зобов'язаний носити електронний браслет і може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов'язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Радіо Свобода повідомили в пресслужба ВАКС.

"Вчора (14 лютого – ред.) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – ред.)", – заявили у ВАКС.

У суді зазначили, що поки зі сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте таким правом прокурори можуть скористатися.

"Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав з цього приводу Гримчак.

Дивіться: ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобов'язання. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".

26 травня 2020 року ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Обосралась зеленая плесень по полной. Подстава с календариками не прокатила.
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15.02.2021 14:42
+15
А было за что? Если было конкретно за что, без проблем - садите. А обосрались с подставой - выпускайте. Он еще и в ЕСПЧ подал, будем ему все платить за убогость зеленой власти.
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15.02.2021 14:49
+9
любой студент 3 курса сразу определит, что по этому делу не было состава. теперь скинемся тысяч 20-30 евро на ЕСПЧ. тоже самое будет по Шеремету.
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15.02.2021 15:08
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Обосралась зеленая плесень по полной. Подстава с календариками не прокатила.
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15.02.2021 14:42 Відповісти
да, не посадили честнейшую свынюгу
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15.02.2021 14:45 Відповісти
А было за что? Если было конкретно за что, без проблем - садите. А обосрались с подставой - выпускайте. Он еще и в ЕСПЧ подал, будем ему все платить за убогость зеленой власти.
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15.02.2021 14:49 Відповісти
квартальный номер не прокатил, свынюга не прошла
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15.02.2021 17:04 Відповісти
абсолютная свобода-это когда уже корешки одуванчиков нюхаеш, (если КОВИДА небыло в эпикризе) С экс-главы МинВОТ Гримчака сняли электронный браслет: "Теперь я абсолютно свободный человек" - Цензор.НЕТ 1865
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15.02.2021 14:43 Відповісти
и скока это стоило?
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15.02.2021 14:44 Відповісти
Неправильный вопрос -- сколько это будет стоить всем нам после решения ЕСПЧ? Обосрались то зеленые ушлепки, а платить будут все.
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15.02.2021 15:54 Відповісти
Крысы Мавзолейные,а знаете почему сдох СССР в 1991 году,и РАБссия немецкого сЦаря Николашки Готорпп-Гольштейна 1 марта 1917 года? З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3108
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15.02.2021 14:46 Відповісти
Браво! Странно что МВФ слиняло, ге
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Потому что вы БЫДЛО Шариковское , причем дремучее и ТУПОЕ З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 8338
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15.02.2021 14:47 Відповісти
ну ты и дебил!..
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15.02.2021 14:52 Відповісти
та ты не стесняйся, когда в детский пупок языком ныряешь сразу в штанину кончаешь или у тебя только на детские фото стоит?
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15.02.2021 14:59 Відповісти
питушария педофила заднеприводного говоришь смотреть З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3621небось сам по песочницам с фотоаппаратом бегаешь детишкам улыбаешся?
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15.02.2021 14:52 Відповісти
Евгений Вольнов сделал из шМария барана всего за 5 минут З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 9124
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15.02.2021 14:50 Відповісти
Порешал. Календарики оказались подлинными. З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3410
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15.02.2021 14:52 Відповісти
А напрасно, меньше вони было бы от пса паршивого.
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15.02.2021 14:52 Відповісти
Крысы Мавзолейные...а знаете про дату 2 ноября 1721 года?В этот день сраный петя первый придумал РАБссию срань...,если верить 300 летнему циклу развития цивилизации,то конец этого цикла заканчивается 2 ноября 2021 года.... З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 2178 З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 2178
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15.02.2021 14:53 Відповісти
любой студент 3 курса сразу определит, что по этому делу не было состава. теперь скинемся тысяч 20-30 евро на ЕСПЧ. тоже самое будет по Шеремету.
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15.02.2021 15:08 Відповісти
ПАрєшалі уже...
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15.02.2021 15:11 Відповісти
Давно пройшли часи коли хабарники відкривали шухляду стола та казали клади сюди, зараз якщо в кабінет заносять нал то це провокація та підстава.
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15.02.2021 15:12 Відповісти
Это государство уже невозможно рефрмировать. Еще ни одна высокопоставленная падаль не села за коррупцию. Все прогнило до основания. Помоэет только внешняя политичская хирургия.
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15.02.2021 15:17 Відповісти
скоро можно будет посадить много высокопоставленной падали от зевласти.
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15.02.2021 15:33 Відповісти
Гримчак не мав тієї політичної ваги, що має Порох. Тому і кантувався на кічі, і з браслетом по наклепу та підставі.
Відігрались зелені на Гримчаку, на генералі Марченко, на Марусі Звіробій, на Софії Федині, на Сашку Погребинському... на інших менш відомих особах з оточення Порошенка...
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15.02.2021 15:45 Відповісти
Откупился .
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15.02.2021 15:47 Відповісти
Неа, обосрались.
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15.02.2021 15:56 Відповісти
Бот кому ты пишеш эту туфту .все знают какие честные эти гримчаки и прочая ******** как и земразь я бы вас все сук на фонарях повесил бы
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16.02.2021 14:26 Відповісти
Штырит, служивый? От стакана оторвался и увидел? Снова прими и попустит.
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16.02.2021 14:34 Відповісти
Кацап йди *****
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18.02.2021 20:08 Відповісти
...и что это было?...или я что то пропустил?....поймали на взятке, чмокнули и отпустили?)).. З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 6973
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15.02.2021 16:53 Відповісти
Пригадайте справу вишкі Бойка.Скільки було рішучих заяв від Луценко.Як він випучував очі на пресконференціях по ригу Медянику перечислюючі фінансові злочини проти України
А,що вийшло насправді пшик і заможне життя в Лондоні...
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15.02.2021 18:14 Відповісти
в нашей стране выражение "это не ваша заслуга, это наша недоработка", ой как актуальна в отношении т.н. "беловоротничковой преступности". З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 1934
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15.02.2021 19:32 Відповісти
Опять зеленский жидко обосрался!!
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15.02.2021 21:00 Відповісти
Автор статьи немножко лукавит))) Грымчак тогда НЕ ЗАНИМАЛ НИКАКОЙ должности, поэтому понятие "взятка" здесь не работает))) Взятку не дают безработному!
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15.02.2021 23:45 Відповісти
 
 