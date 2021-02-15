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Росія (47196) Донбас (21733) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523) Резніков (1386)

Із липня минулого року РФ робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси щодо Донбасу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

РФ продовжує блокувати Мінські угоди про припинення війни на Донбасі, оскільки у них є своє бачення - в першу чергу політичні вимоги, а потім вже питання безпеки, що не влаштовує Україну.

Про це сказав у рамках Публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?" віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На його переконання, Мінські угоди залишаються сьогодні єдиною підставою припинення війни на Донбасі. Резніков переконаний, що Мінські угоди носять тільки політико-дипломатичний характер і аж ніяк це не міжнародний договір чи міжнародні закони. Але це не означає, що Україна повинна відмовитися, оскільки поки це єдиний варіант.

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Він нагадав, що зараз є дві платформи - це Нормандський формат "як вищого рівня платформа і як дитина народжена нормандським форматом ТКГ у вже умовному віртуальному Мінську".

"На жаль, із логікою (в Мінську - ред.) там все складно, але там з політикою все добре. У них є чітка мета і поки з липня минулого року РФ робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси, придумуючи різні причини. У них є своє бачення: вони хочуть блокувати переговори", - сказав він.

Резніков пояснив, що вони постійно наполягають на політичному врегулюванні в першу чергу і не говорять про безпеку, а ми постійно їм нагадуємо, що першим пунктом для України є питання безпеки, "без урегулювання питань безпеки не може бути й мови про політичне", - зазначив Рєзніков.
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Топ коментарі
+7
С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников (c)

Ага, а как же. Только с июля прошлого года. А до этого "Порошенко наживался на войне", а кацапы были белыми и пушистыми.
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15.02.2021 14:50
+5
По-ходу резников с июля прошлого года проснулся...
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15.02.2021 14:53
+2
Вали ты нах вместе с твоими переговорами и главзебилом. Врага уничтожают,а не стоят перед ним раком,квартальная падаль.
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15.02.2021 14:55
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С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников (c)

Ага, а как же. Только с июля прошлого года. А до этого "Порошенко наживался на войне", а кацапы были белыми и пушистыми.
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15.02.2021 14:50 Відповісти
verflucht Schweinehund, geh zum Stand!
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15.02.2021 15:24 Відповісти
Ну ,тут уже все ясно было все с самого начала. Не новость. Вопрос как разрулить. И Зеля явно набрехал в понимании этого вопроса.Но можно ли брехать президенту и каковы меры наказания за нее ?
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15.02.2021 14:52 Відповісти
По-ходу резников с июля прошлого года проснулся...
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15.02.2021 14:53 Відповісти
Вали ты нах вместе с твоими переговорами и главзебилом. Врага уничтожают,а не стоят перед ним раком,квартальная падаль.
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15.02.2021 14:55 Відповісти
Росія оголосила свою мету -Даунбас,з особливим статусом(автономією) в складі України і московити від своєї мети не відмовляться, ніколи!!!)))
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15.02.2021 15:01 Відповісти
Да надо рашку развалить к чертовой матери - пусть разбираются сами с друг другом
А пока им удаётся ссорить наших украинцев между собой - « разделяй и властвуй» их проверенный метод
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15.02.2021 15:04 Відповісти
Вдала євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Росіі!!!))))
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15.02.2021 15:15 Відповісти
кацапы знают что захватили часть чужой страны, и ми пох, своих дебилов- бабы нарожают но лучше конечно через останкино - чужих использовать,
а деньги на "канфликт" это таран "заработает", мертвечук даст...
кстати а почему тарана до сих пор не арестовали за финансирование терроризма, или статьи нет?
ай=яй=яй, а какой шкандаль бил, а преЗЕ дент- мальчыт.
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15.02.2021 15:02 Відповісти
Вообще- то с 2014
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15.02.2021 15:02 Відповісти
Они будут блокировать всё по Донбасу, потому что собираются присоединить к раше эти территории и активно их к этому готовят. Естественно, "разведение" и "перестать стрелять" им при этом очень на руку. Все, кто думают, что, мол, нет не может быть - это люди, игнорирующие очевидные факты.
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15.02.2021 15:14 Відповісти
Росіі не потрібен Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни -сателіта,а краще ,як Малоросійський федеральний округ РФіі !!!)))
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15.02.2021 15:18 Відповісти
Это само собой
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15.02.2021 16:25 Відповісти
Аж с июля?
А луноликий об этом не знал, когда путлеру в глаза заглядывал и мир там высматривал?
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15.02.2021 15:24 Відповісти
дідусю рєзнікову начасі займатися молодой дружиной Юляхой, а він кожен день несе несенітниці
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15.02.2021 15:25 Відповісти
т.е. с июля 2020 года украинским правительством имитировалась работа... а нужны ли чиновники, не разбирающиеся ни в чем и осознанно наносящие вред Украине?
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15.02.2021 15:34 Відповісти
Политика этой власти по решению вопроса о возврате территорией никогда. не приведёт к нужному результату,А только на руку рашке.Ничего власть не делает,для создания международной антироссийской коалиции для полной её экономической изоляции.Санкции,это предупредитедьный инструмент.И хремлядь хамством на них плюёт с 2015г.Они нужны,но они конечно влеяют.но с малой эффективностью.С врагом надо воевать,а не договариваться.И Украина победит,только вместе с союзниками.
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15.02.2021 15:44 Відповісти
«Войны начинают, когда хотят, но кончают - когда могут».© Никколо Макиавелли
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15.02.2021 16:08 Відповісти
 
 