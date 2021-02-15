Із липня минулого року РФ робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси щодо Донбасу, - Резніков

РФ продовжує блокувати Мінські угоди про припинення війни на Донбасі, оскільки у них є своє бачення - в першу чергу політичні вимоги, а потім вже питання безпеки, що не влаштовує Україну.

Про це сказав у рамках Публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?" віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На його переконання, Мінські угоди залишаються сьогодні єдиною підставою припинення війни на Донбасі. Резніков переконаний, що Мінські угоди носять тільки політико-дипломатичний характер і аж ніяк це не міжнародний договір чи міжнародні закони. Але це не означає, що Україна повинна відмовитися, оскільки поки це єдиний варіант.

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Він нагадав, що зараз є дві платформи - це Нормандський формат "як вищого рівня платформа і як дитина народжена нормандським форматом ТКГ у вже умовному віртуальному Мінську".

"На жаль, із логікою (в Мінську - ред.) там все складно, але там з політикою все добре. У них є чітка мета і поки з липня минулого року РФ робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси, придумуючи різні причини. У них є своє бачення: вони хочуть блокувати переговори", - сказав він.

Резніков пояснив, що вони постійно наполягають на політичному врегулюванні в першу чергу і не говорять про безпеку, а ми постійно їм нагадуємо, що першим пунктом для України є питання безпеки, "без урегулювання питань безпеки не може бути й мови про політичне", - зазначив Рєзніков.