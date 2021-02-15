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ОБСЄ (3402) обстріл (21033) Донбас (21733)

Більшість обстрілів на Донбасі в 2020 році були зосереджені в чотирьох "гарячих точках", - ОБСЄ

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Більшість обстрілів на Донбасі в 2020 році були зосереджені в чотирьох

В ОБСЄ заявили, що близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню в 2020 році на сході України мали місце в 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні "Тенденції та спостереження в 2020 році".

"Більшість зафіксованих у 2020 році випадків збройного насильства була зосереджена у 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення (близько 76% усіх зафіксованих порушень режиму припинення вогню)", - йдеться у звіті.

Згідно з Місією, цим гарячими точками є: район Попасна-Первомайськ-Золоте, трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, райони на схід та північний схід від Маріуполята райони на південний захід, південь та південний схід від Світлодарська.

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Загалом же у 2020 році кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих уздовж лінії зіткнення, зменшилась на 55% порівняно з 2019 роком. Кількість вибухів, спричинених застосуванням озброєння, яке мало бути відведене згідно з Мінськими домовленостями, зменшилася на 5%.

Зниження бойової активності зафіксоване після того, як 27 липня 2020 року були введені в дії додаткові заходи з посилення припинення вогню. Як підрахували в СММ, відтоді середньодобовий показник таких порушень "зменшився майже у 20 разів" (623 порушення проти 23 відповідно).

Щодо порушень режиму припинення вогню, зафіксованих поза межами зони безпеки, то здебільшого вони були оцінені "як ті, що пов'язані з проведенням навчань з бойовою стрільбою". У 2020 році СММ зафіксувала близько 1800 таких порушень (це майже 1,4% усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих Місією), з яких приблизно 77% сталися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Етава ниможыт быть!!! потерпевший вiслюк достиг перемирия на стопицот дней!!! Большинство обстрелов на Донбассе в 2020 году были сосредоточены в четырех "горячих точках", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1404
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15.02.2021 14:58 Відповісти
И что с этого,ОБСЕранцы работающие на парашу? Пшли нах.
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15.02.2021 15:03 Відповісти
НАСТАМНЕТ ИХТАМНЕТ но мы Дамбасс не бросим...,сказал Путлер..Быдло Мавзолейное..., странная у вас логика OSCE SMM’s freedom of movement restricted 22 times over past two weeks - Цензор.НЕТ 1194
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15.02.2021 15:05 Відповісти
не кажіть цього миролюбному віслюку, бо він почне відводити війська на тих напрямках..
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15.02.2021 15:06 Відповісти
OSCE SMM’s freedom of movement restricted 22 times over past two weeks - Цензор.НЕТ 9671
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15.02.2021 15:06 Відповісти
 
 