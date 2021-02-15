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Новини Політика України
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"Слуга народу" обговорить на фракції призначення Вітренка і відставку Уруського, - нардеп Мокан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" сьогодні на засіданні фракції має намір розглянути кадрові питання. Імовірно, парламентарі обговорять збір підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського.

Про це РБК-Україна розповів представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від СН Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, більше подробиць членам фракції поки не повідомили.

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"Сьогодні ввечері на засіданні фракції одне з питань для розгляду - це кадрові питання. Найімовірніше, що буде розглядатися ситуація зі збором підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Із такою ініціативою виступають деякі народні депутати. Можливо, також будуть дискусії щодо чергової спроби призначення Юрія Вітренка", - сказав він.
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Интрига задымилась.....Ну ,все-таки ,кто стоит за назначением "конотопского гения"?? Это же поразительное упорство с каким его впихивают в министры...
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15.02.2021 15:16 Відповісти
Мабуть особисто Зе. А от питання-нахєра?
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15.02.2021 15:29 Відповісти
Нельзя Уруского увольнять. Он еще не успел ничего спиз..ть, чтобы отбыть деньги потраченные на покупку должности. Или успел?
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15.02.2021 15:17 Відповісти
за этими перестановками абрамявичюсей-уруских уже и забывается причина их лишь бы не свинарчуки...
но, кто жеж ответит за нынешнее состояние безделья в отрасли?
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15.02.2021 15:21 Відповісти
Витренко вступительный экзамен в воровской кодлан Коломойского сдал: Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме./Подлежит назначению министром Украины.
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15.02.2021 15:25 Відповісти
Не соромно втретє "впизать нєвпизуємоє"... А самому Вітренко не соромно... хоча в ВР і кабміні мабуть і не знають, що таке сором.
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15.02.2021 15:28 Відповісти
Ты еще у его мамы спроси о сороме.
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15.02.2021 15:35 Відповісти
"Слуга народу" обговорить на фракції призначення Вітренка і відставку Уруського, - нардеп Мокан - Цензор.НЕТ 2570
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15.02.2021 15:33 Відповісти
 
 