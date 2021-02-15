Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що в Україні працюють над впровадженням проєкту з безкоштовних підготовчих курсів для вступу до вишів для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначають у повідомленні пресслужби Міносвіти.

За словами міністра, такі курси дозволять Міністерству залучити якомога більше дітей, які закінчили школу на окупованих територіях після квітня 2014 року, до навчання в Україні.

Цей проєкт буде діяти протягом 2021-2022 років у дев'яти закладах вищої освіти, а саме:

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.

Уточнюється, що у вищезазначених вишах будуть розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які будуть допомагати абітурієнтам з окупованих територій подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах.

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Як зазначили у відомстві, планується, що виші забезпечать слухачів курсів на період навчання місцями в гуртожитках.

Навчання триватиме: з лютого по травень 2021 року - 4 місяці (120 годин), а також з жовтня 2021 до травня 2022 року - 8 місяців (240-480 годин).

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