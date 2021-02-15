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Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що в Україні працюють над впровадженням проєкту з безкоштовних підготовчих курсів для вступу до вишів для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначають у повідомленні пресслужби Міносвіти.

За словами міністра, такі курси дозволять Міністерству залучити якомога більше дітей, які закінчили школу на окупованих територіях після квітня 2014 року, до навчання в Україні.

Цей проєкт буде діяти протягом 2021-2022 років у дев'яти закладах вищої освіти, а саме:

  • Донецький національний технічний університет;
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка;
  • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Маріупольський державний університет;
  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
  • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
  • Херсонський державний університет.

Уточнюється, що у вищезазначених вишах будуть розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які будуть допомагати абітурієнтам з окупованих територій подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про можливі варіанти проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як ДПА у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах

Як зазначили у відомстві, планується, що виші забезпечать слухачів курсів на період навчання місцями в гуртожитках.

Навчання триватиме: з лютого по травень 2021 року - 4 місяці (120 годин), а також з жовтня 2021 до травня 2022 року - 8 місяців (240-480 годин).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти
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Топ коментарі
+11
В юридической практике это называется дискриминация прав по территориальному признаку.
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15.02.2021 15:15
+7
В мене дитина україномовний патріот України. Я сплачую 4000 щомісяця за репетиторів та курси з підготовки до ЗНО. Чому я маю платити, а дітям ворогів, які навіть мову не знають!, все на халяву? ... Українці! Не голосуйте за жидів та кацапів!
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15.02.2021 15:48
+6
Дєті Данбасса:
Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 707
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15.02.2021 15:53
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Які їм привілеї, все на дурняк.
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15.02.2021 15:14 Відповісти
А как вы хотели? Это же дети кормильцев!!! Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9410
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15.02.2021 15:23 Відповісти
В юридической практике это называется дискриминация прав по территориальному признаку.
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15.02.2021 15:15 Відповісти
100%
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15.02.2021 15:18 Відповісти
не лише територіальному. а і право на навчання - одним усе, іншим самим. стосовно територіалного - у Німеччині українців лише так і беруть у вузи: 1 рік "нульовий курс" при уні. зазвичай він мовний на базі спеціальності.
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15.02.2021 15:19 Відповісти
И по этническому признаку тоже, привилегии не распостраняются на детей погибших в АТО, из коих большинство все-таки украинцы (все знают, но неполиткорректно об этом говорить), но распостраняются на зомби-домбабвян (пусть не на всех, но на значительное из них большинство, которые кричали "Путин приди", а когда он пришел, перебрались на неоккупированную территорию), это дискриминация защитников Украины, и помощь тому переселенческому домбабвянскому большинству (сильно промыты мозги еще до нападения Путлера на Украину), кто Украину ненавидит.
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15.02.2021 15:27 Відповісти
Тут еще одна опасность - эти потомки тех, которые кричали "путин приди", получив посредством необоснованных привилегий образование, будут иметь преимущество и в карьерном росте, а значит и в управлении процессами в стране и в продвижении себе подобных. Это плохо...
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15.02.2021 15:34 Відповісти
Совершенно согласен, там где в мозги вдолбили "русский мир", там , как вижу по жизни, нет никакой рецессии и выздоровления.
По моему, уже даже немцы рехнулись от своего "мультикультурализма". В Германии "русский мир" остается "русским миром" для московитов и новоявленных "фольксдойче" из Орды независимо от времени прибытия в страну московитов, они не "мультикультурализируются", при том, что немцы совсем не наши друзья и любят Орду.
И что же сравнивать с нашей, многократно пострадавшей, страной, где эти зомби ждут своего часа, чтобы вернулась Орда, потому что ее термитоматки не могут сжирать кого-нибудь еще, если в первую очередь не удастся сожрать Украину.
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15.02.2021 16:00 Відповісти
Брайтон Бич в NY...

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5993 Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5795
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15.02.2021 16:04 Відповісти
Кстати, такое же было в Грузии относительно абхазов. Чем это закончилось, все знают.

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3043
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15.02.2021 15:54 Відповісти
це тіпа нульовий курс? а чому вчитимуть?
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15.02.2021 15:16 Відповісти
Как работать локтями в толпе и избавляться от конкуренции нечестными способами.
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15.02.2021 15:22 Відповісти
В Украине всегда были привилегии для украинофобов.
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15.02.2021 15:20 Відповісти
Детям погибших АТОшников болт , а этим курсы ? Ну-ну.
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15.02.2021 15:22 Відповісти
Те, що зараз на Донбасі (не буду називати), вітається владою...
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15.02.2021 15:22 Відповісти
Курси вистріл потрібно
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15.02.2021 15:23 Відповісти
Всьо для кармільцєв!
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15.02.2021 15:26 Відповісти
идиоты кто это все придумал
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15.02.2021 15:27 Відповісти
курси з метою: вивчай мову та історію України, здай іспит, а потім - отримаєш право на навчання у вишах.
Інакше ніяк..
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15.02.2021 15:29 Відповісти
Ще як варіант можна: вивчай мову та історію України, здай іспит, а потім - отримаєш паспорт громадянина. Ну як у Латвії, коротше!
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15.02.2021 15:41 Відповісти
а для тех, кто живет в свободной Украине? за кого борется плагиатор Сергей Шкарлет? прогнать ********* через детектор лжи и отправить в отставку... а потом опустить, как последнего ********* Украины...
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15.02.2021 15:32 Відповісти
В кузню. Перековувати русказичную чєлюсть на україномовну.
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15.02.2021 15:37 Відповісти
Шкарлет!! Какие на хрен бесплатные курсы для абитуриентов с" с той стороны, ОРДЛО""!Вы только послушайте по ТВ этих малых ублюдков!! Вы, что не понимаете , что это на враги и будущие агрессоры??!! Вам , что некуда деньги девать,. ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНСКОГО?? Отдайте их на ВАКЦИНУ!!
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15.02.2021 15:38 Відповісти
Вчіть дітей сепарів за бюджетні кошти і без знань ,ви так про своїх дбали б .
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15.02.2021 15:41 Відповісти
Шкарлет ти малохольний.
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15.02.2021 15:44 Відповісти
А Марк прав ,
Эти твари себе подмогу,
Сопливую подтягивают.
Для детей АТОвцев где
Льготы!
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15.02.2021 15:46 Відповісти
Для детей АТОвцев - работа и военный сбор.
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15.02.2021 16:03 Відповісти
В мене дитина україномовний патріот України. Я сплачую 4000 щомісяця за репетиторів та курси з підготовки до ЗНО. Чому я маю платити, а дітям ворогів, які навіть мову не знають!, все на халяву? ... Українці! Не голосуйте за жидів та кацапів!
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15.02.2021 15:48 Відповісти
Знайома, яка працювала в університеті Грінченка розказувала, що їм виплачують стипендії 5 тис грн (зараз може й більше), за гуртожиток не платять, вчитись не хочуть, але відрахувати їх не можуть бо така політика держави. І при тому брудом поливають Україну та вихваляють росію, а деякі ще й вихваляються крутим папою у якого бізнес в лугандонії.
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15.02.2021 16:44 Відповісти
Жодного вузу з західу, пережвають як сприймуть дітей "годувальників".
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15.02.2021 15:51 Відповісти
Дєті Данбасса:
Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 707
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15.02.2021 15:53 Відповісти
ЗНО по донбасюрські.
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15.02.2021 15:54 Відповісти
Конечно! Так и нужно! Я, как подорваный, пашу тут на нищенскую зарплату, плачу налоги, плачу ВОЕННЫЙ СБОР... А деткам свинорылых, стреляющих в мою сторону - бесплатный сервис? Спасибо, вожди...
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15.02.2021 16:01 Відповісти
Може ви ще їх підмивати будете ? Юнним сєпапам скрізь привілеї зробили, а дітям АТОшніків сосябма Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4251
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15.02.2021 16:15 Відповісти
і доплати рідним. вониж завзято воюють за "руський мір"
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15.02.2021 17:58 Відповісти
 
 