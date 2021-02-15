Ми повинні дивитися правді в очі - домовитися з РФ неможливо, - Кравчук. ВIДЕО
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Домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі "практично неможливо". Немає перспектив із просування в переговорному процесі.
Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставить, - практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді в очі і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.
Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що істотно ускладнює можливість домовитися.
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