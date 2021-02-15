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Кравчук (545) Росія (47196) Донбас (21733)

Ми повинні дивитися правді в очі - домовитися з РФ неможливо, - Кравчук. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі "практично неможливо". Немає перспектив із просування в переговорному процесі.

Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставить, - практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді в очі і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.

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Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що істотно ускладнює можливість домовитися.
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Топ коментарі
+51
зачем в жопу раньше заглядывал ? надо было сразу в глаза ))
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15.02.2021 15:23
+37
А как же главный нелох 43,просто перестать стрелять и в глазах х-ла мир? Вы что там в разные глаза смотрите?
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15.02.2021 15:26
+35
Та ти шо, прозрел ...
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15.02.2021 15:26
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ну конечно отдать ЯО в жопу заглядывал, а сейчас сидит в домике в Швейцарии и мелет, о чем раньше думал - наверно об Украине
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15.02.2021 22:41 Відповісти
А где и когда в истории можно было договорится с полным дебилом как ?? Если история окрестила его *****..
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15.02.2021 22:51 Відповісти
Мне Кравчук симпатичен, один из тех, кого сложно подозревать в нелояльности к Украине.
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15.02.2021 23:02 Відповісти
Он все время ходит в вышиванке?
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15.02.2021 23:20 Відповісти
А как же любимый лозунг зебилов, что война не прекращается, потому что так выгодно Порошенко? Оказывается нет? И забил на Нормандский формат Порох обоснованно? И главзебил зря сдавал позиции ради Норманди, заглядывал в глаза, бубнил про ту сторону и пр.? Они догадались об этот только сейчас, а Порох 7 лет назад! Обо-рались? Где извинения от зеленой плесени? Два года коту под хвост!
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15.02.2021 23:34 Відповісти
Навіть до діда дійшло. Може й до неЛоха колись дійде. А то він все мріє заглянути в "ясні очі" пуйла.
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16.02.2021 01:47 Відповісти
Он что, только сейчас об этом узнал? А мы это знали всегда.
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16.02.2021 02:20 Відповісти
а раніше у цього комуняцького кондома оченята 3,14здою були обшиті так що нічого не було очевидного?
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16.02.2021 06:29 Відповісти
и вот родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мошонку, не лягушку, а немытого продавшего с потрохами Украину кравчукчу...
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16.02.2021 06:30 Відповісти
Соревнование "договорунов" на этом закончилось? Кто будет отвечать за отведение?
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16.02.2021 06:56 Відповісти
Дарма старається. Не вкурять ті зе-глисти,
Шо крокодили вміють тільки їсти.
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16.02.2021 08:51 Відповісти
А як-же шут роздував тему,що він подивиться в очі фашисту-путіну і війна закінчиться,що Порошенко наживався на війні. і цей лох навіть Крим би не здав. Бездарі і лохи цьому вірили Да цей лох навіть мізинця не вартий Порошенко,який в найскладніший час для України, не дав її знищити Тому і ненависть всіх малоросів і євреїв до нього
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16.02.2021 10:37 Відповісти
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