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Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін

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Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни в порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими, зокрема, істотно спрощуються критерії для позичальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Передусім прийнятою постановою передбачено виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, не обов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.

Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та ветхих будинків.

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"Рішенням Уряду суттєво спрощуються критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Таким чином, "Доступна іпотека" під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян. Також постановою внесено низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою. Це є продовженням конструктивного діалогу щодо швидкого і ефективного запуску доступної іпотеки", – прокоментував рішення заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Як повідомлялося, 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Автор: Анастасія Потіха
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Уже даже составлены списки этих граждан. Остальных просят не напрягаться.
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15.02.2021 15:36 Відповісти
Упростили они, теперь отбоя не будет получить, все пенсионеры там будут.
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15.02.2021 15:37 Відповісти
Ау, благодетели, давайте погундите какие в Европе проценты-расценки, как вы это можете с тарифами, что притихли?
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15.02.2021 15:40 Відповісти
Вже заявили, що на іпотеку можуть розраховувати люди в яких оф.зарплата від 70 тис грн.

Так що давай досвидания Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8861
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15.02.2021 15:54 Відповісти
Накроется ФОНД, никакой компенсации не будет и заемщик будет платить по полной ставке по ипотеке. Знаем, плавали.
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15.02.2021 16:13 Відповісти
чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.


Це означає, що названі категорії повинні розпрощатись навіть з примарною мрією придбати житло. «Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В ... Тепер слуги будуть будувати внукам за державний кошт.
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15.02.2021 16:32 Відповісти
Мы себе квартиру как раз вот искали, по итогу нам понравился тут https://m16-estate.ru/resale/petrogradskiy вариант, квартиры на сайте проверенные и так при сделке с документами точно вопросов не будет
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11.02.2022 14:45 Відповісти
 
 