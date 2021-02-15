Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв

Оптовий ринок газу в Україні працює ефективніше, ніж роздрібний, який все ще перебуває під дією монополістів.

Про це в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення. НАК" Нафтогаз "на цьому ринку має приблизно 10%", - зазначив Коболєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв

Він наголосив, що роздрібний ринок є більш інертним, а отже, найбільше страждає від зловживань.

"Цей ринок дуже інертний, споживачі цього ринку менш обізнані з точки зору своїх можливостей. Вони більш вразливі. Вони набагато більше страждають від зловживань монополістів", - наголосив Коболєв.

При цьому він зазначив, що "Нафтогаз" навіть після обмеження верхньої межі ціни на газ пропонує споживачам більш вигідні тарифи, ніж інші постачальники.

"Ми постійно ростемо і зараз пропонуємо найнижчу ціну, яка навіть після втручання держави та обмеження верхньої межі ціни ще нижча, ніж в інших збутових компаній", - зазначив голова "Нафтогазу".

У той же час, за словами Коболєва, про ефективність оптового ринку свідчить той факт, що зараз в Україні є можливість купувати газ дешевше, ніж у Європі.

"В Україні вже відносно давно і відносно ефективно працює оптовий ринок природного газу: це кілька приватних компаній, які у великих обсягах продають і купують природний газ абсолютно вільно, без державного регулювання. Газ вільно імпортується", - сказав Коболєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко

Він також звернув увагу на те, що через велику пропозицію і щодо обмеженого попиту на оптовому ринку ціна стала формуватися фактично за принципом "хаб мінус". І цієї зими виникла цікава тенденція, коли Україна стала чистим експортером газу.

"Ми почали експортувати той газ, який закачували влітку в підземні сховища, в Європу. Це дуже позитивний момент, який свідчить про те, що відсутність державного регулювання при правильно сформованих передумови робить ринок ефективним, справедливим і прозорим", - прокоментував Коболєв.