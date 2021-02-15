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Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв

Оптовий ринок газу в Україні працює ефективніше, ніж роздрібний, який все ще перебуває під дією монополістів.

Про це в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення. НАК" Нафтогаз "на цьому ринку має приблизно 10%", - зазначив Коболєв.

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Він наголосив, що роздрібний ринок є більш інертним, а отже, найбільше страждає від зловживань.

"Цей ринок дуже інертний, споживачі цього ринку менш обізнані з точки зору своїх можливостей. Вони більш вразливі. Вони набагато більше страждають від зловживань монополістів", - наголосив Коболєв.

При цьому він зазначив, що "Нафтогаз" навіть після обмеження верхньої межі ціни на газ пропонує споживачам більш вигідні тарифи, ніж інші постачальники.

"Ми постійно ростемо і зараз пропонуємо найнижчу ціну, яка навіть після втручання держави та обмеження верхньої межі ціни ще нижча, ніж в інших збутових компаній", - зазначив голова "Нафтогазу".

У той же час, за словами Коболєва, про ефективність оптового ринку свідчить той факт, що зараз в Україні є можливість купувати газ дешевше, ніж у Європі.

"В Україні вже відносно давно і відносно ефективно працює оптовий ринок природного газу: це кілька приватних компаній, які у великих обсягах продають і купують природний газ абсолютно вільно, без державного регулювання. Газ вільно імпортується", - сказав Коболєв.

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Він також звернув увагу на те, що через велику пропозицію і щодо обмеженого попиту на оптовому ринку ціна стала формуватися фактично за принципом "хаб мінус". І цієї зими виникла цікава тенденція, коли Україна стала чистим експортером газу.

"Ми почали експортувати той газ, який закачували влітку в підземні сховища, в Європу. Це дуже позитивний момент, який свідчить про те, що відсутність державного регулювання при правильно сформованих передумови робить ринок ефективним, справедливим і прозорим", - прокоментував Коболєв.
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Топ коментарі
+5
В своей речи Фирташ также сделал заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом".

Это чужая корова.
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15.02.2021 16:22
+4
И? У вас же типа моно бильшость в Раде. Вам и флаг в руки. Только похоже вы все на ту "финансовую группу" работаете
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15.02.2021 15:58
+4
Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2091
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15.02.2021 16:28
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И? У вас же типа моно бильшость в Раде. Вам и флаг в руки. Только похоже вы все на ту "финансовую группу" работаете
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15.02.2021 15:58 Відповісти
В своей речи Фирташ также сделал заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом".

Это чужая корова.
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15.02.2021 16:22 Відповісти
Мнение беглого олигарха меня не интересует
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15.02.2021 16:26 Відповісти
Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2091
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15.02.2021 16:28 Відповісти
Просто, Золотой мальчик. Ну, как его не пожалеешь.
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15.02.2021 16:00 Відповісти
название группы в студию.
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15.02.2021 16:01 Відповісти
"Дмитрий Фирташ и партнеры" контролируют больше 70% монопольного рынка распределения природного газа в регионах.
облгазы создали облгазсбыты и всех абонементов облгазов перевели втихаря перевели на те облгаззбыты
ты в какой канторе покупаешь газ?
Источник: https://biz.censor.net/r3016268
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15.02.2021 16:25 Відповісти
и не делятся, сволочи
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15.02.2021 16:27 Відповісти
молчал бы ты уже, гнида. Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 16:33 Відповісти
И что, кто-то верит что наши "друзья" из мвф не в курсе, что у нас монополии на рынке распределения газа или на рынке тепловой генерации электроэнергии? И при этом эти мародеры постоянно от нас требуют "рыночных" цен на э/э и газ для населения, в смысле платить олигархам столько, сколько они захотят, без всяких ограничений и тормозов. Про дерибан и прихватизацию всего что можно и нельзя под давлением мародеров из мвф и говорить не приходится, дерибан ЗЕМЛИ начнется через несколько месяцев и тогда мы потеряем последнее что осталось у нашего народа и государства. Это я пишу всем тем дегенератам, которые наяривают на мвф и прочих закордонных "друзей", которые якобы "ночами не спят", все об украинцах и Украине заботятся.
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15.02.2021 21:42 Відповісти
Идет обычная ОБЛУДА."ЕТО дарование" не озвучивает что облгазам Фирташа Нафтогаз продает газ по 9гр за м3 а облгаз продает по 6,99. И это факт. А "ЕТО" приватизировавшее госкомпанию Нафтогаз и ПРОСТО ЗА ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ летом закупили ПО три гривни газ ( европейский),за три гривни украинский газ и продают его по 8,2гр.выбивают облгазы Фирташа с рынка. Вопрос что они ПОДЛЫЕ уроды,ибо Фирташ покупает газ по существующей цене на рынке ЗА СВОИ ДЕНЬГИ,а эти мрази за НАШИ деньги увеличили цену НА двести процентов ГОСКОМПАНИЕЙ,а прибыль банально воруют. Так кто подлец?
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15.02.2021 23:51 Відповісти
 
 