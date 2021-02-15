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Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів". СКРІНШОТ

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Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про

Коментар Віталія Бахтоярова з'явився під постом про перейменування харківської школи, яка носить ім'я маршала Жукова. Проректор стверджує, що його сторінку зламали.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на ТСН.

Віталій Бахтояров - проректор з господарсько-адміністративної частини Харківського державного університету харчування та торгівлі. 10 лютого під публікацією про перейменування школи, названої на честь маршала Жукова, з його профілю був залишений такий коментар:

Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про довбаних бандерлогів 01

Незабаром коментар зник, але користувачі встигли зробити скріншот.

Ректор університету Олександр Черевко заявив, що в цій справі проводять розслідування.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонілі від зайняти, деканат получил заяву з переліком порушеннях нею Законів

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали і від його імені розмістили ці наклепницькі заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на державницькій позиції, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув ніяких висловлювань проти державної влади, проти України або на підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці, він видалив", - заявив ректор.

Також на Цензор.НЕТ: "Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки": курсантки ХНУВС станцювали під "блатняк", виш почав розслідування. ВIДЕО
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Топ коментарі
+48
Хорошо бы он угодил под увольнение.
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15.02.2021 15:58
+44
Увольняйте на фиг ,
Предавший один раз - предаст и второй раз
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15.02.2021 15:59
+36
І депортацію ,в "родную говєнь",Московію !!!!))
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15.02.2021 16:10
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Хорошо бы он угодил под увольнение.
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15.02.2021 15:58 Відповісти
І депортацію ,в "родную говєнь",Московію !!!!))
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Слишком просто. Разминирование тут подойдёт лучше...
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 4852 Дмитро Черних 794bd8a2
Колоду тягати , замість мінного трала,під час розмінування !!!)))
15.02.2021 16:02
ОтветитьМне нравится 3 ----------
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15.02.2021 16:19 Відповісти
Как завещал его любимый Жуков, кстати... Он любил пехотой разминирование проводить...
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15.02.2021 16:20 Відповісти
Моя мати воювала під Ржєвом,ком.стрілкого відділення в Сибірській добровольчій бригаді !!! Бригада там і полягла !!)))
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15.02.2021 16:35 Відповісти
Мой дед там воевал... Остался жив.
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15.02.2021 16:36 Відповісти
Моя мати теж дішла до Кенігсберга і залишилась живою!!)))
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15.02.2021 16:39 Відповісти
И дед до Кениксберга
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15.02.2021 16:39 Відповісти
Можливо вони воювали в одному з"єднанні !!!)))
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15.02.2021 16:45 Відповісти
Под Ржевом может быть, но в Кениксберге он был уже в артиллерийской разведке.
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15.02.2021 16:46 Відповісти
До речі,моя мати родом з Ржєва !!)))
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15.02.2021 16:44 Відповісти
Мой дед не из россии...
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15.02.2021 16:50 Відповісти
Я родом з Кузбаса,а прадіди по матері Тверські,а батько з Алтая,Тамбовських коренів !!)))
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15.02.2021 16:53 Відповісти
Мои все ближе - Киев, Полесье.
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15.02.2021 16:56 Відповісти
как любил делать этот самый Жуков. прокладывал пехотой проходы в минных полях....
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15.02.2021 16:21 Відповісти
проректор-пэтэушник. в одном предложении 2 ошибки
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15.02.2021 20:46 Відповісти
То что он завхоз ты не понял,а должность пишется,как проректор.Ну что ты хочеш грамотности от завхоза?
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16.02.2021 07:32 Відповісти
должно быть написано:бывший проректор и бывший гражданин Украины-это иуда
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15.02.2021 19:51 Відповісти
Увольняйте на фиг ,
Предавший один раз - предаст и второй раз
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15.02.2021 15:59 Відповісти
В окопы его надо отправить - такой лось здоровый пригодится как тягловая сила 😀😀😀
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15.02.2021 16:00 Відповісти
Колоду тягати , замість мінного трала,під час розмінування !!!)))
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15.02.2021 16:02 Відповісти
Нечего ему там делать, чтобы там с ним носиться. Еще одного предателя не передке не хватало. Перевоспитать можно и по другому.
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15.02.2021 16:03 Відповісти
вдарить по голове кувалдой-може мозги на место станут! (если они там есть)))
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15.02.2021 16:58 Відповісти
Таки да -- прямым методом, т.е. с помощью грубой силы.
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15.02.2021 17:19 Відповісти
На разминирование...
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15.02.2021 16:04 Відповісти
врагов государства нужно уничтожать
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Так тебе все и поверили. Как коснется, так белый и пушистый.
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Пофих! Тут одно из двух: либо сепар, либо тупорылый осел не знающий о двухфакторной идентификации.
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Да кто бы его взламывал ради одного комента)))
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15.02.2021 16:01 Відповісти
Трындит сволочь ,по роже видно
КОМУНЯКА.
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15.02.2021 16:00 Відповісти
Параноїдальний адепт "Русского мира" !!!)))
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15.02.2021 16:03 Відповісти
Сцикотно стало,очко то не залізне,мал-мал жим-жим !!!)))
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15.02.2021 16:01 Відповісти
Які у сепарів схожі оправдування, само десь із-за урала, а може і далі...
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15.02.2021 16:03 Відповісти
Проректор з господарської частини? Так він завгосп, по суті?
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15.02.2021 16:04 Відповісти
Ламброзо в чем то был прав
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15.02.2021 16:04 Відповісти
народ ,ну кто не знает - на сленге в ссерии - бандерлогами называли - военнослужащих частей специального назначения - по этому меня еще с 2014 смешила реакция русни на это слово )))
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15.02.2021 16:09 Відповісти
а еще самосовцами называли - это уже история)
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15.02.2021 16:11 Відповісти
А смартфон с которого был выставлен камент украли, а потом снова подбросили проректору в карман.Негадяи какие.
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15.02.2021 16:18 Відповісти
Всех типа взламывают. Патриоты скоро наведаются к Бахтияру.
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15.02.2021 16:18 Відповісти
Ще одного "вирваліізкантєкста"...
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15.02.2021 16:23 Відповісти
Кругом взломщики. Сепаров ломают.
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15.02.2021 16:24 Відповісти
А кстати я эту харю помню в комментариях, где он выступал на такой позиции. Я не знал что он проректор.
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15.02.2021 16:24 Відповісти
Бахтояров? Узбек, таджик?
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15.02.2021 16:26 Відповісти
По лицу азиат, по состоянию души кацап.
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15.02.2021 16:28 Відповісти
Не видишь оно рузький ж опа и глаз узкий.
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15.02.2021 16:38 Відповісти
судя по роже-лишнехромосомный
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15.02.2021 16:59 Відповісти
Да там у половины кацапни ордынские фамилии, типа гундяев, так что типичный кацап.
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15.02.2021 20:01 Відповісти
Кто такие "долбанные бандерлоги" Впервые такое слышу)
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15.02.2021 16:27 Відповісти
Узбек спалился.
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15.02.2021 16:32 Відповісти
на історичну "родіну" б цього урода у 48 годин або хоча б в окопи на перевиховання...
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15.02.2021 16:32 Відповісти
Когда то в западных странах для предотвращения заражением коммунизмом дошли до так называемого запрета на профессию. Нам бы это следовало взять на вооружение.Кацапизм, скрепы и прочие атрибуты рускага мiра еще опаснее пресловутого комунизма.
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15.02.2021 16:32 Відповісти
Срочно сдать хлопцу тест. В слепую. За минуту перед включением камеры на запись. Прочесть на память ну пусть самый короткий стих, даже из старой школьной программы совдепии на его же выбор Л. Украинки, Т. Шевченко, И. Франко, пересказать рассказик пусть В. Стефаника итд. Даже на русском языке. Да не в зуб--не в жопу пальцем! Уверен. Уволить, диплом забрать---в дворники! Так будет с каждым! Пока не поздно, срочно всем прохиндеям купить Кобзарь и на ночь учить! Можно даже для упоротых особо из Павла Тычины.
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15.02.2021 16:33 Відповісти
Этого долбаного бахтоярова джигита обкаканого на 3х литровую бутылку насадить с извинениями
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15.02.2021 16:33 Відповісти
Пора уже наказывать таких быдлояровых...
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15.02.2021 16:34 Відповісти
От млять кацапсини бздикливі. Тільки но за жопу взяли сходу тіпа відмазався. Взломалі...
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15.02.2021 16:37 Відповісти
А зачем же те кто взломали аккаунт сообщение удалили?
Им как раз нет никакого смысла это делать!
Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 7571
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15.02.2021 16:43 Відповісти
Нє, так він каже шо сам удаліл Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 4808
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15.02.2021 16:53 Відповісти
Ну тогда логично было бы пароль сменить.
И почту, что бы восстановить не смог!
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15.02.2021 17:02 Відповісти
Ну да, логично... Значит никто ничего не взламывал. Само написалО потом прочухало Шо накосячив и удалил Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 9320
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15.02.2021 22:41 Відповісти
Ватное дерьмо.
Вали нах в свою парашу и там дрочи на сралиных, члениных и жуковых!
Выродки рода человеческого, иначе и не назвать этих тварей.
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15.02.2021 16:42 Відповісти
Нехай перевірять логи по зміні паролів за той день. Факт несанкціонованого доступу визначити легко.
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15.02.2021 16:42 Відповісти
Да и IP с которых в аккаунт заходили, проверить.
Тогда могут всплыть удивительные подробности: не просто взломали аккаунт но и ноутбук украли с мобильником!
Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 9056
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15.02.2021 17:21 Відповісти
исчо одно из 73℅ подало свой свинособачий всхрюк
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15.02.2021 16:43 Відповісти
Да кому він треб шоб ламати його фбук. Видно хряпнув горілки і попер рускій мір а протверезів і давай підчищати наслідки.
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15.02.2021 16:45 Відповісти
Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 2689і таке може бути ...

Ну справа в СБУ вже заведена - ней вони і розберуться Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 5596
Деякі речі досить просто дослідити - якщо маєш доступ ...
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15.02.2021 22:09 Відповісти
Які молоді у нас проректори, мабуть по партійній лінії.
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15.02.2021 17:02 Відповісти
А що нац. жони? Арсен дай команду.
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15.02.2021 17:08 Відповісти
Ну так может сам займешься наказанием ваты? Или ты у нас сильно "больной", да и вообще пацифист, который только и может что кукарекать в интернете на тех кто реально что-то делает?
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15.02.2021 20:04 Відповісти
Скільки ж іще ватної мразоти, треба викорчувати з тіла України !
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15.02.2021 17:08 Відповісти
Ничего себе какой-то чурка пасть открыл. Шоб вы сдохли"чурбаны долбанные"!!!
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15.02.2021 17:19 Відповісти
Долбаный Бахтояров(((((
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15.02.2021 17:25 Відповісти
А какое отношение СБУ может иметь к заявлению простого гражданина по отношению к другому гражданину? Если тот, кому адресовано послание, считает, что он не бандерлог или что не не долбаный, то может в судебном порядке обжаловать, предоставив суду доказательства обратного и требуя компенсации. Клевета у нас не уголовно наказуема, оскорбление адресата - несущественный проступок., так зачем расследование СБУ? Все остальное совершенно не криминально, Жуков действительно маршал Победы, не Бандера же?
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15.02.2021 17:26 Відповісти
..Вы наверное из категории по высказыванию Жукова..--- '' ..хер с ними...бабы ещё нарожают..''....
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15.02.2021 18:19 Відповісти
Это высказывание Жукова столь же достоверно подтверждено, как и героическая борьба Бандеры с немцами в составе лагерного подпольного сопротивления.
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15.02.2021 18:26 Відповісти
... Вам стоило лет 25 назад поговорить с оставшимися в живых участников форсирования Днепра у Букринского плацдарма... Жили тогда в Киеве два дедка... Рассказывали о красных водах Днепра... И рассказы о раках величиной с омаров весной 1944... (((( Это реальность... И этой реальностью командовал Жуков....((( А вот о борьбе Бандеры в составе лагерного подпольного сопротивления слышу от Вас впервые! Даже упоминания нигде нет!!! Кстати... Вы не подскажете ..почему знаменитое **Воспоминание и размышление** по словам самого автора так сильно урезано? А если Вам ещё и почитать **Банкротство стратегии германского нацизма**.. где незаангажировано выложены потери Красной Армии в сравнении с германской армией...и где разобраны военные операции от и до... то Ваше мнение изменится с точностью до наоборот. Хотя для Вас это врядли будет доказательством!!)))
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15.02.2021 18:39 Відповісти
Насколько в целом потери войск под командованием Жукова были выше. чем у других командующих аналогичного уровня? Воспоминания дедов не рисуют картины в полноте, это пропагандистский прием - "доказывать" единичными частностями то, что может быть доказано только обобщением миллионов таких частностей. Не заангажированных историков, пишущих про недавние события, в природе не бывает, КА воевала не с одними немцами и в принципе выживание народа важнее, чем гибель армии в данном случае, когда речь шла о реальном массовом истреблении нации в случае поражения.
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15.02.2021 18:55 Відповісти
.. больше говорить не о чем!!((( В указанном мной издании еще в конце 70-х было выложено и документально подтверждено количество потерь Красной Армии с реальной цифрой около 14 млн. Это ПОТЕРИ АРМИИ!!! ..без учёта мирного населения. И этими цифрами и пользовалась советская история. Реальные же потери германской армии 2.8 млн. человек. Это Восточный фронт!!! Этого достаточно, чтобы признать..что победили количеством ..а не умением... как завещал такой же мясник как Жуков но с фамилией Суворов..(((( И мой дорогой..но не совсем умный друг... Гибель армии...это и гибель нации... А в данном случае выживание нации достигнуто массовым уничтожением своей армии и не только действиями германской армии. И это показатель. А если сравнить боевые действия на Западном фронте с той же боевой интенсивностью в 1944 году и потери союзников в сравнении с потерями Красной армии... то цифра 1 к 25...это и говорит к отношению командования к своему солдату!! А дальше нет смысла с Вами разговаривать. Отрицание фактов наряду с высокопарными Вашими высказываниями - единственное, что Вы смогли сделать.
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15.02.2021 19:49 Відповісти
А можно уточнить, о какой нации вы говорите?
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15.02.2021 19:58 Відповісти
О советской политической нации, включавшей в себя все этносы.
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15.02.2021 20:06 Відповісти
Дайте адрес, где такое забористое продают)
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15.02.2021 20:14 Відповісти
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13518049608430230 Это Вам! Надеюсь прочтя,..Вы основательно подумаете!)))) Это то...что по сей день засекречено в рассее и является враждебной крамолой....)))
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15.02.2021 20:27 Відповісти
Ну тут есть большое подозрение что узкоглазая чурка сепар и поддерживает кацапский терроризм, так что это компетенция СБУ. Хотя на самом деле чурке ничего не будет, у нас очень лояльные к врагам страны законодательство и суды.
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15.02.2021 20:07 Відповісти
Шоб ты здо - скотособака. (ШВАЙНЕХУНД)
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15.02.2021 17:27 Відповісти
Пока такие ублюдки будут при власти, и на любых государственных должностях, Ненавидящие язык, все Украинское, мечтающие о совке, и братушках, о нормальной сильной Украине можно даже и не мечтать!(((((((((
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15.02.2021 17:28 Відповісти
жалко що його рідних озброєних палками не втопив жуков при форсуванні дніпра. тож і заяв таких не булоб
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15.02.2021 17:55 Відповісти
Верим , конечно взломали Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 495 Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 495 Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів" - Цензор.НЕТ 495
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15.02.2021 18:02 Відповісти
Оце так, яка ************* 3,14дрила сидить у керівному кріслі українського вишу!
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15.02.2021 18:30 Відповісти
До чего же тупая физиономия. Это точно проректор вуза?
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15.02.2021 18:49 Відповісти
Глубокомысленная морда.
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15.02.2021 19:27 Відповісти
Встречаются женщины, которые ни разу не изменяли своим мужьям, но не бывает таких, которые сделали это лишь единожды. Так же дело обстоит и с предателями...
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15.02.2021 19:41 Відповісти
Ну да, враги подкрались незаметно и давай ватные высеры строчить с целью дискредитации завхоза. Конечно же верим, это вообще распространенная история, ну во всяком случае судя по отмазкам очередного тупого ватника.
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15.02.2021 20:10 Відповісти
В Харькове большинство так-же думает.
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16.02.2021 00:11 Відповісти
Из какой банды рекетиров этот проректор пришел в науку)) Уверен там еще партаки во всю ширь) Иногда думаешь что это у нас ****** и мракобесье. Но потом смотришь на какой-нить условный Харьков и понимаешь, ан нет, у ас еще ниче так.
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16.02.2021 08:04 Відповісти
 
 