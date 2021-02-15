Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів". СКРІНШОТ

Коментар Віталія Бахтоярова з'явився під постом про перейменування харківської школи, яка носить ім'я маршала Жукова. Проректор стверджує, що його сторінку зламали.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на ТСН.

Віталій Бахтояров - проректор з господарсько-адміністративної частини Харківського державного університету харчування та торгівлі. 10 лютого під публікацією про перейменування школи, названої на честь маршала Жукова, з його профілю був залишений такий коментар:

Незабаром коментар зник, але користувачі встигли зробити скріншот.

Ректор університету Олександр Черевко заявив, що в цій справі проводять розслідування.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонілі від зайняти, деканат получил заяву з переліком порушеннях нею Законів

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали і від його імені розмістили ці наклепницькі заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на державницькій позиції, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув ніяких висловлювань проти державної влади, проти України або на підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці, він видалив", - заявив ректор.

Також на Цензор.НЕТ: "Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки": курсантки ХНУВС станцювали під "блатняк", виш почав розслідування. ВIДЕО