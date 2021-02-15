Енергохолдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанія ДТЕК (входить до SCM бізнесмена Ріната Ахметова) підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Masdar, яка входить до інвестиційної компанії Mubadala, що керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ й за кордоном, у розмірі $232 млрд.
Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.
Меморандум про взаєморозуміння спрямований на розвиток міжнародного партнерства в межах реалізації цілей нової стратегії ДТЕК 2030. Mubadala, Masdar і ДТЕК згідно з меморандумом, вивчать потенційну можливість спільних інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном.
"ДТЕК поставив собі за мету— досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Ми вже побудували вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт, що стало внеском компанії в глобальну боротьбу зі зміною клімату. Сьогодні спільно з нашими партнерами Mubadala, Masdar ми робимо наступний крок на шляху до цієї мети. Ми вітаємо міжнародне співробітництво й партнерство як основу майбутнього успіху. Це честь і відповідальність для нашої компанії бути провідником для іноземних інвестицій в Україну", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Меморандум був підписаний під час офіційного державного візиту Президента України Володимира Зеленського та Першої леді України Олени Зеленської в ОАЕ.
"Як світовий лідер в галузі відновлюваних джерел енергії, представлений більш ніж у 30 країнах, Masdar вітає цю можливість допомогти Україні в досягненні її цілей у галузі чистої енергії. Використовуючи наш спільний досвід, Masdar і ДТЕК зможуть найкращим чином визначити подальший шлях розвитку сектору відновлюваної енергетики України", — цитує пресслужба ДТЕК слова виконавчого директора Masdar Мохамеда Джаміль Аль Рамахі.
Будь ласка, зачекайте...
Україна розрахується ... землею?
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
Вы вообще понимаете, какой ужас творится?
Это Ахметов подпрягает саудитов, чтоб надёжнее доить бюджет на зилёную энергетику!
все тайное становиться явным... ну слишком уж явным )))) перемога, да, зебабуины????
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г.
Интересно какие 70-100 лет назад были причины потепления когда небыло ни машин ни АЕС? Сказки про глобальное потепление рассказывают олигофрены и крупные корпорации в своих личных интересах.