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ОАЕ (136) ДТЕК (547)

Енергохолдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Енергохолдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики

Компанія ДТЕК (входить до SCM бізнесмена Ріната Ахметова) підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Masdar, яка входить до інвестиційної компанії Mubadala, що керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ й за кордоном, у розмірі $232 млрд.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.

Меморандум про взаєморозуміння спрямований на розвиток міжнародного партнерства в межах реалізації цілей нової стратегії ДТЕК 2030. Mubadala, Masdar і ДТЕК згідно з меморандумом, вивчать потенційну можливість спільних інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном.

"ДТЕК поставив собі за мету— досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Ми вже побудували вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт, що стало внеском компанії в глобальну боротьбу зі зміною клімату. Сьогодні спільно з нашими партнерами Mubadala, Masdar ми робимо наступний крок на шляху до цієї мети. Ми вітаємо міжнародне співробітництво й партнерство як основу майбутнього успіху. Це честь і відповідальність для нашої компанії бути провідником для іноземних інвестицій в Україну", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Меморандум був підписаний під час офіційного державного візиту Президента України Володимира Зеленського та Першої леді України Олени Зеленської в ОАЕ.

"Як світовий лідер в галузі відновлюваних джерел енергії, представлений більш ніж у 30 країнах, Masdar вітає цю можливість допомогти Україні в досягненні її цілей у галузі чистої енергії. Використовуючи наш спільний досвід, Masdar і ДТЕК зможуть найкращим чином визначити подальший шлях розвитку сектору відновлюваної енергетики України", — цитує пресслужба ДТЕК слова виконавчого директора Masdar Мохамеда Джаміль Аль Рамахі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Кто бы сомневался Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2610. Инвестиции для Ахметова. Сейчас и Бенямойский за сармаком подтянется Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2807
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15.02.2021 16:06
+8
Так ось для чого Вава в Емірати ганяв.
Україна розрахується ... землею?
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15.02.2021 16:08
+8
Теперь понятно, кто погнал Бубочку в круиз!
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
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15.02.2021 16:08
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Кто бы сомневался Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2610. Инвестиции для Ахметова. Сейчас и Бенямойский за сармаком подтянется Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2807
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15.02.2021 16:06 Відповісти
Так ось для чого Вава в Емірати ганяв.
Україна розрахується ... землею?
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15.02.2021 16:08 Відповісти
ДТЭК поставил себе цель - достичь углеродной нейтральности к 2040 году Источник: https://censor.net/ru/n3248036 по 10 гривен за киловатт Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 7393
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15.02.2021 16:08 Відповісти
Вы оптимист. Десяток - это своим, т.е. арабам. Не своим(хохлам) - 20.
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15.02.2021 16:13 Відповісти
Теперь понятно, кто погнал Бубочку в круиз!
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
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15.02.2021 16:08 Відповісти
так вот клоун чем занимался, вгонял энергетику ещё дальше в опу, молодец вовочка, бабло вложим в МММ, а АЭС по режим на металл.
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Даже богатым нефтеарабам понравились зеленые тарифы в Украине.Бабло с воздуха.Вернее с шахер махер.
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15.02.2021 16:13 Відповісти
Инвесторам ОАЭ на заметку.
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15.02.2021 16:13 Відповісти
Это гражданам на заметку, а не инвесторам. Платить нам все равно придется. Реальные инвестора отсудят у Украины все до копейки.
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15.02.2021 16:21 Відповісти
В том что Украина заплатит инвесторам через решения международных судов я не сомневаюсь, но кто потом захочет вложить хоть доллар в нашу банановую недореспублику.
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15.02.2021 17:31 Відповісти
Ахметов отец украинской зеленой энергетики. В будущем ему поставят памятник.
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15.02.2021 16:17 Відповісти
А пока он с Беней на пару поставил в коленно-локтевую позицию энергетику Украины и всех нас докучи.
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15.02.2021 16:26 Відповісти
Енергохолдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 8820
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15.02.2021 16:27 Відповісти
Ахметов - атец, а нарід - мама?
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15.02.2021 16:28 Відповісти
И стоило для подписания договора с ДТЭК ехать в ОАЭ? Это уже даже не смешно...
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15.02.2021 16:20 Відповісти
Вот всё потихоньку и всплывает, так это за Ахметова договаривался даже и не знаю как его правильно назвать ну тот что в Юрмале Украину проституткой называл. Хороший мальчик.
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15.02.2021 16:27 Відповісти
Так на хера там Зеленский,чтобы потом это в заслугу ставить?
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15.02.2021 16:27 Відповісти
тепер все зрозуміло- був зеля шавкою бені а тепер став шавкою ахметова-
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15.02.2021 16:27 Відповісти
Кто там визжал не своим голосом что из Украины убегут *зельоные инвестора*? Да их отсюда еще попробуйте выгнать. Такого гэшефта ни в одной стране мира не найти. Только конченых рабов могут называть *гарантированным покупателем*. В отличие от них даже у проституток есть выбор.
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15.02.2021 16:33 Відповісти
Господи!
Вы вообще понимаете, какой ужас творится?
Это Ахметов подпрягает саудитов, чтоб надёжнее доить бюджет на зилёную энергетику!
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15.02.2021 16:39 Відповісти
и кто от имени ахметовского ДТЄКа его там подписал??? на каком самолете он прилетел? )))
все тайное становиться явным... ну слишком уж явным )))) перемога, да, зебабуины????
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15.02.2021 16:45 Відповісти
У нас нечем платить уже существующим так называемым инвесторам в зеленую энергию, а Ахметке все мало, давай еще понаставим.
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15.02.2021 16:53 Відповісти
Шмыгаль-Ахметова человечек- год убеждает что все беды в Украине от зеленой энергетики. Морковно-цимесные жалуются каждый день: соево-шоколадные понастроили солнечные и ветровые электростанции от которых житья нет. А тут Ахметов заявляет что зелёной энергетики будет ещё больше. Сложно будет 73% этот вираж объяснить.
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15.02.2021 16:58 Відповісти
Какое к черту глобальное потепление.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г.
Интересно какие 70-100 лет назад были причины потепления когда небыло ни машин ни АЕС? Сказки про глобальное потепление рассказывают олигофрены и крупные корпорации в своих личных интересах.
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15.02.2021 17:11 Відповісти
Если в ОАЭ всё так хорошо с возобновляемыми, то почему они строят себе атомную "Барака" или уже построили? Несостыковочка как говорится. Очередной план, как срубить вагоны денег по зеленому тарифу с Украины и населения и не более, вот только этот план по обнищанию населения наверное для того, чтобы просто распродать страну и на этом всё.
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15.02.2021 18:00 Відповісти
Так вот ради кого ЗЕ поехал на пляжах греться.
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15.02.2021 18:35 Відповісти
Из этой статьи я не совсем понял , где они собираются ставить панели - на черноземах Украины или в песках ОАЭ ? Ставить на наших черноземах немного недальновидно и немного преступно , а также нерационально с точки зрения нормальной ( не коррупционной ) экономики , ставить надо на крышах а не на земле . Если в пеках пустыни , а солнце там круглый год , то нахрена им Ахметов ?
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15.02.2021 20:16 Відповісти
 
 