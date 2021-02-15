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17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація

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17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація

16 і 17 лютого заплановано проведення засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію, оприлюднену українською делегацією в ТКГ.

Наголошують, що 16 лютого відбудуться відеоконференції низки робочих груп, а 17 лютого - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

Оприлюднено також порядок денний майбутньої конференції:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя;

- обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Окремо буде ставитися питання про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ", - наголошує українська делегація.

Читайте також: Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО
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Топ коментарі
+10
Порошенко - Зеленському: Якщо заплющувати очі і займати «страусину позицію», війна не закінчується

https://www.youtube.com/watch?v=gpxj8t2wW_0
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15.02.2021 16:21
+6
а що цікаво? займати «страусину позицію»
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15.02.2021 16:35
+6
якщо тобі не цікаво то вийди ..і не питай херні.
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15.02.2021 16:58
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Порошенко - Зеленському: Якщо заплющувати очі і займати «страусину позицію», війна не закінчується

https://www.youtube.com/watch?v=gpxj8t2wW_0
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15.02.2021 16:21 Відповісти
Комусь це цікаво?
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15.02.2021 16:30 Відповісти
а що цікаво? займати «страусину позицію»
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15.02.2021 16:35 Відповісти
якщо тобі не цікаво то вийди ..і не питай херні.
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15.02.2021 16:58 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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15.02.2021 16:42 Відповісти
у ху#ла там своя "повестка дня"
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15.02.2021 16:56 Відповісти
Минулі вибори показали, що з допомогою телевізора можна спробувати зробити із зеленого лайна цукерку. Тільки вийшов тільки фантик від цукерки, а всередині- зелене лайно
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15.02.2021 17:13 Відповісти
Ідіоти! Армію укріплюйте, бліндажі поглиблюйте, снарядами запасайтеся, роботу серед особового складу проводьте. Вони про чергове порушення перемир'я балакати хочуть. Господи, ну за що нам таке нещастя.
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15.02.2021 18:12 Відповісти
Домовлятись з орками треба 120+ калібром, а не пустопорожніми перемовинами.
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15.02.2021 18:23 Відповісти
А обязательно рядом с прапором эту триколорную тряпку публиковать? 17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація - Цензор.НЕТ 6571
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15.02.2021 18:28 Відповісти
тряпки
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15.02.2021 21:39 Відповісти
На фронті гинуть щодня, а Сцикун в ОАЕ - відпочивати. Загинули солдати там де рік назад орків не було. Армію відводять і орки далі мінують і просуваються. Солдати без можливості відповіді перетворились у живі мішені.
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15.02.2021 23:16 Відповісти
ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками. Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
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16.02.2021 02:38 Відповісти
 
 