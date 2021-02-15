Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим
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Вчені спростовують інформацію президента РФ Володимира Путіна про те, що під Азовським морем можуть бути дуже великі запаси прісної води для вирішення вододефіциту в окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк.
"Ймовірність того, що там будуть якісь підземні води в кількості, якої буде достатньо для водопостачання, різко наближається до нуля. І про це говорять не тільки наші фахівці, а й фахівці з-за "поребрика", - сказав Гаврилюк.
Його слова підтверджує інший учений - заступник директора МДІ Російської академії наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Він зазначив, що точних досліджень про запаси прісної води під Азовським морем немає.
"Так, щоб сказати, що існує величезне джерело прісної води, яку ми могли б зараз використовувати, не замислюючись про якісь наслідки, ми, на жаль, цього сказати не можемо. Таких даних у нас немає", - вважає він.
Доктор геологічних наук Микола Огняник досліджував підземні води Криму за радянських часів. Згадує, що в Азовському морі, за п'ять кілометрів від берега, геологи знаходили два джерела прісної води. Але запаси були незначні - вистачило б лише на кількох людей.
"Можливо, в окремому випадку десь якійсь родині вистачило б. Але навіть для маленького міста такого постачання водою у світі, наскільки мені відомо, немає", - пояснює він.
Водночас завідувач кафедри гідрогеології "Інституту геології" КНУ імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков зазначає, що теоретично така вода під Азовом може бути.
"Існує так звана субмарина розвантаження підземних вод. Води підземних водоносних горизонтів розвантажуються в море", - пояснює він.
Інакше кажучи, підземні води з материкової України і Криму впадають в Азовське море, просочуються і накопичуються в гірській породі і піску під морським дном. Звідти прісну воду можна добувати бурінням, наприклад, як нафту.
Президент Росії Володимир Путін торік заявив, що запаси прісної води є в прилеглих до окупованого Криму акваторіях, під Азовським морем.
Будь ласка, зачекайте...
Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.
Кроме того, ледоходов на море пока не было.
теперь становится все на свое место, появились медузы и дельфины
Украинцы в географии разбираются. Разбираются также в тех, кто свою родину - свободную Россию, за 5 копеек (или чуть больше) продаёт. А ты, подонок, дешифровался тем, что, скурил учебник географии в школьном туалете.
P.S. Днепр в Азовское море не впадает
пс: говорят там прививка щас идет полным ходом...колят конечно же конский Спутник, никем не проверенный и одобренный...дикари даже не догадались встать в очередь за нормальной вакциной...теперь уже, даже если захотят, то получат Пфайзер не раньше 2022 года - после молодых демократий... лапти, ну что с вами не так...
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки. Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
***** никогда такого не скажет, потому, что Украину надо всё время делать виноватой в том, что в Крыму не хватает воды. Поэтому твой коммент про то, что надо прислушаться к заявлению ***** и "поддержать заявление *****, чтобы он от нас отвязался!" есть призыв бороться с тем, чего никогда не было.
Послушай, Суров, у ***** миллионы поводов быть притянутым к суду, и не надо выдумывать несуществующие, реальных достаточно. Так поступают те, вроде тебя, кто в поток обвинений вливают нереальные грехи, чтобы потом объявить весь поток обвинений нереальным. Зря стараешься в этом ты и зря стараются другие
если нету-не верю