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компенсації (361) опалення (348) субсидія (465) електроенергія (1906) Лазебна Марина (136)

Компенсацію за електроопалення отримають 571 тис. споживачів: її середній розмір становитиме 564 грн, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Компенсацію за електроопалення отримають 571 тис. споживачів: її середній розмір становитиме 564 грн, - Лазебна

Компенсацію за електроопалення отримають 571,6 тис. споживачів, а середній розмір компенсації становитиме 564 грн.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постанову вже прийнято... Ми вже її навіть і реалізували, тому що ми провели роботу з Міненерго, з постачальниками універсальних послуг. Ми прийняли заявку на тих усіх людей, кому ми компенсуємо цей пільговий тариф, власне, ту дельту, ту різницю, і ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які будуть зараховані на особисті рахунки споживачів. і таким чином... компенсацію отримають 571,6 тис. споживачів і середній розмір компенсації 564 грн. Тобто щомісяця до 15 числа три місяці поспіль ми будемо відшкодовувати таку компенсацію для людей", - наголосила Лазебна.

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За її словами, оскільки було важливо підтримати людей і зробити це швидко, "ми поки зняли ці гроші за програмою субсидій, у нас було 36,6 млрд, зараз ми 1,4 млрд віддали на цю програму, але програма субсидій теж поки забезпечена".

"Тому головне для нас пройти опалювальний сезон, а потім далі будемо бачити і коригувати", - зауважила міністр.

Вона нагадала, що в зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію було введено урядове рішення про компенсацію категоріям споживачів, на яких воно вплинуло.

"Це тим, у кого житлові приміщення були обладнані електроопалювальними установками, у яких відключено централізоване опалення та будинки яких негазифіковані, і це дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї. Цим трьом категоріям - зараз нова програма, компенсаторні механізми для покриття різниці, пов'язаної зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію", - пояснила Лазебна.
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Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5772
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15.02.2021 16:16 Відповісти
Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6538
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15.02.2021 16:24 Відповісти
Это 10 миллионов баксов на всех. Для Америки просто смешные цифры уровня сельского бюджета.
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15.02.2021 16:20 Відповісти
Дача Шараповой в Калифорнии стоит 9 миллионов баксов. А полмиллиона украинцев должны выживать на такие деньги. Жируете пиндосы.

Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4834
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15.02.2021 16:28 Відповісти
остальные будут платить по повышенным, снижать не будут
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15.02.2021 16:27 Відповісти
люди поставили электроотопление и тут нежданчик.... вот и играй с государством по правилам... вернее нет уже ж все продано ахмету....
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15.02.2021 16:32 Відповісти
Что то нет ничего на этих счетах и платёжки выставлены по полной, брешут как всегда.
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15.02.2021 16:47 Відповісти
За минулий piк ,у нашому глухому селi розкупили майже усi хати яки продовалися 10-15 рокiв.
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15.02.2021 16:49 Відповісти
Тарифи на користь ахметових-фірташів, а компенсації громадянам - з бюджету, тобто за наш же рахунок, за наші податки... ще й вихваляються, як вони про нас піклуються. Всі гроші пересічних громадян, як не через двері, так через вікно казнокради тими тарифами видурять, а далі що?!... будуть з ясними очима дивуватися, чому економіка не росте?
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15.02.2021 17:44 Відповісти
1.68грн.-0.9грн.=0.78грн.х3000кВт.=2340грн., компенсация-564грн., потери 1-го домохозяйства в месяц: 2340-564=1776грн. Я ничего не перепутал?
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15.02.2021 18:52 Відповісти
 
 