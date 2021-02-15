На Буковині ускладнюється ситуація з COVID-19, школи хочуть перевести на дистанційне навчання, - ОДА

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала міській комісії ТЕБ та НС ухвалити рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на минулому тижні за добу до лікувальних закладів області було госпіталізовано 114 осіб. Це рекордний показник, таких цифр не фіксували впродовж усього 2020 року.

"Коли є певна сукупність осіб, які дуже добре повеселилися, далі вони йдуть до своїх родин, звідти переносять вірус у садки і школи, потім в інші родини, пізніше - в колективи. Зараз епідеміологам досить складно працювати, тому що ми вже на тій стадії, коли важко простежити ланцюг", - розповіла заступниця голови Чернігівської ОДА Наталія Гусак.

Спалах COVID-19 зараз спостерігається в колишньому Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому районах, а також у Чернівцях.

У зв'язку з ситуацією, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала міській комісії ТЕБ та НС ухвалити рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання.

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