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безпека (656) Данілов (1191) РНБО (1717) стратегія (119)

Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони України до 14 березня завершить розробку стратегії енергетичної безпеки "Безпека людини - безпека країни".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні наше відомство відпрацьовує цю стратегію, і найближчим часом, до 14 березня, вона повинна бути закінчена", - сказав Данилов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", додавши, що після цього документ буде публічно представлений українському суспільству .

Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки 14 вересня минулого року указом №392.

За його словами, при розробці стратегії особлива увага приділяється об'єднанню з європейською енергетичною системою. "Одним із головних чинників, на яких ми наполягаємо, є об'єднання з європейською енергетичною системою", - сказав Данілов, додавши, що це буде сприяти остаточному усуненню залежності від країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента про майбутнє засідання РНБО: Загрози нацбезпеці вимагають жорстких рішень
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Топ коментарі
+5
М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
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15.02.2021 16:29
+4
Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
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15.02.2021 16:29
+4



Олег Леусенко

@leusenko1


Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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15.02.2021 17:07
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Ой... Так это же прямо против Бени с Ринатом! Снова пчелы против меда?!
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15.02.2021 16:29 Відповісти
Герус опечалится.
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15.02.2021 16:29 Відповісти
М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
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15.02.2021 16:29 Відповісти
а тех из зевласти, кто ввел страну в зависимость сажать будете?
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15.02.2021 16:29 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 1684
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15.02.2021 16:37 Відповісти
Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
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15.02.2021 16:29 Відповісти
Прокляття раптом матеріалізуються.

На Донбасі загинули троє українських військових - підірвалися на ворожому вибуховому пристрої неподалік Новолуганське.
Говнокомандувач Зеленський, у тебе там в Еміратах кров горлянкою ще не пішла?
Прокляття мають матеріальну властивість.
Стріляти й досі не можна?

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 1655

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 7284
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15.02.2021 16:37 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 3103

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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15.02.2021 16:40 Відповісти
Но для этого надо вкладывать деньги в своё знергетическое оборудпвание,особенно в АЭС,а не менять б...й на подобее Ветренко, да и Зеленского не допускать на пушечный выстрел.
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15.02.2021 16:38 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 117
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15.02.2021 16:41 Відповісти



Олег Леусенко

@leusenko1


Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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15.02.2021 17:07 Відповісти
зєнєлох, яка там столиця ОУЬІ?
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15.02.2021 16:48 Відповісти
цього дядька бачив по телеку, справляє враження розумного і компетентного фахівця. але в нас що, до цих пір немає такої стратегії?. чи щось радикально змінилось за останній час?
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15.02.2021 16:51 Відповісти
Во дают!!Стратеги..
Жили без всякой стратегии
Без всякой нацбезопасности
а теперь раз!-и разработают!!
Жди повышения цен на пиво и коммуналку
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15.02.2021 16:57 Відповісти
Устроить такой жуткий бардельеро в энергетике- это надо было изловчиться! И онЕ изловчились. Честно говоря я не ожидал, что стать дотационным государством в сфере электрики можно мгновенно, будучи экспортером!!! Б.ять, но вот как ЭТО можно было спроворить столь быстро?!
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15.02.2021 17:05 Відповісти
Дядя, а на момент вашего прихода во власть - Украина закупала в РФ газ и электрику?
Ась?

И кто ж тогда создал эту энергозависимость, с которой вы собираетесь гераисски бароцца?
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15.02.2021 17:35 Відповісти
АААА ось чому Герус укакался!
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15.02.2021 17:37 Відповісти
Що знову!? на 7 му році війни
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15.02.2021 18:29 Відповісти
Никогда такого не было и вот через 2 года ЗЕ-цирка решили хотя бы план составить, как бы сделать так, шоб было, как при Порохе. Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов - Цензор.НЕТ 3185
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15.02.2021 18:40 Відповісти
Стратегія у зелених до смішного проста,зупинити свої енергоблоки,спожити всю електроенергію росії,там колапс,і все,ворог переможений!
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15.02.2021 18:57 Відповісти
Нда....
Как сказал классик - это неправильные пчёлы делают неправильный мёд!
В смвле, когда Сеня отказался от расийского газа, а Грося - от расийского электричества - это была зрада потому, что у них не было Концепции!
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15.02.2021 19:00 Відповісти
для безопасности надо перестать минировать свои территории с помощью АЭС
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15.02.2021 22:33 Відповісти
Срам, да и только! Сначала успешно создали эту зависимость, теперь бороться будут! ЧТО ЖЕ Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов - Цензор.НЕТ 3309 ВЫ ПРОСИРАЕТЕСЬ БЕСКОНЕЧНО!!!
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16.02.2021 08:55 Відповісти
 
 