Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов
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Рада національної безпеки й оборони України до 14 березня завершить розробку стратегії енергетичної безпеки "Безпека людини - безпека країни".
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні наше відомство відпрацьовує цю стратегію, і найближчим часом, до 14 березня, вона повинна бути закінчена", - сказав Данилов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", додавши, що після цього документ буде публічно представлений українському суспільству .
Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки 14 вересня минулого року указом №392.
За його словами, при розробці стратегії особлива увага приділяється об'єднанню з європейською енергетичною системою. "Одним із головних чинників, на яких ми наполягаємо, є об'єднання з європейською енергетичною системою", - сказав Данілов, додавши, що це буде сприяти остаточному усуненню залежності від країни-агресора.
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На Донбасі загинули троє українських військових - підірвалися на ворожому вибуховому пристрої неподалік Новолуганське.
Говнокомандувач Зеленський, у тебе там в Еміратах кров горлянкою ще не пішла?
Прокляття мають матеріальну властивість.
Стріляти й досі не можна?
Олег Леусенко
@leusenko1
Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
Жили без всякой стратегии
Без всякой нацбезопасности
а теперь раз!-и разработают!!
Жди повышения цен на пиво и коммуналку
Ась?
И кто ж тогда создал эту энергозависимость, с которой вы собираетесь гераисски бароцца?
Как сказал классик - это неправильные пчёлы делают неправильный мёд!
В смвле, когда Сеня отказался от расийского газа, а Грося - от расийского электричества - это была зрада потому, что у них не было Концепции!