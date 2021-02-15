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Україні потрібно йти "азербайджанським шляхом" розвитку армії, але багато генералів цьому перешкоджають, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні потрібно йти

Військове керівництво досі не може визначитися, Україна йде "вірменським" чи "азербайджанським" шляхом у реформі збройних сил.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав дві основні проблеми української армії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Збройних сил багато проблем, вони пов'язані з двома речами. Ми досі не забезпечили правильний контроль Міністерства оборони над Збройними силами, що називається - цивільний і демократичний контроль. Друге, що військове керівництво не може досі визначитися, умовно кажучи, ми йдемо вірменським шляхом чи азербайджанським щодо будівництва збройних сил.

"Вірменський шлях" - це продовження будівництва армії 1990-х років, сильні сухопутні війська, з масою призовників, багато артилерії, танків. "Азербайджанський шлях" - це ставка на високопрофесійних військових, високотехнологічні збройні сили, сучасну війну", - пояснив він.

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За словами Арестовича, зараз Україна стоїть перед вибором.

"Ми на роздоріжжі. Нам треба йти азербайджанським шляхом, але ми ним поки не йдемо. Причина в тому, що багато генералів мають старий менталітет, їм важко усвідомити це, вони діють як спільнота, захищають кланові інтереси, логіку звичної їм схеми управління. Вони хочуть не управляти, а правити, сидіти в кабінетах і командувати", - сказав він.
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Топ коментарі
+30
Украине нужно идти по "азербайджанскому пути" развития армии, но много генералов этому препятствуют, - Арестович - Цензор.НЕТ 9104
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15.02.2021 16:37
+22
Что-то слишком много в новостях этого дегенерата..
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15.02.2021 16:36
+7
Этот дрыщ отрабатывает у Зебанутых свои 30 серебренников.
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15.02.2021 16:42
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Арестович дурень. Стратегія розвитку армії має спиратись у першу чергу на наші потреби і наш театр воєнних дій. У нас на відміну від Азербайджана не гори, а степи, потужні та чисельні танкові та механізовані сили тут просто небхідні
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15.02.2021 18:39 Відповісти
учитывая что основа азерского пути - в том, что они легли под Турцию, сомнительно что ЕС позволит такой финт украине
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15.02.2021 18:53 Відповісти
Арестович и прочие клоуны, которые раньше говорили про "хорватский опыт", теперь поют уже про "азербайджанский путь". Хотя разница любому, у кого есть хоть капля мозгов, очевидна: Азербайджан ждал 26 лет своего шанса, но самое главное имел численный, мобилизационный, экономический и военный перевес над Арменией, потому и вернул земли, да и то не все, сливки забрали кацапы. У Украины нет шансов победить рашку в прямом военном столкновении, даже без учета ядерного оружия, и надо быть реалистом, что никто нам напрямую не поможет, то есть свои войска не пошлет!
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15.02.2021 19:01 Відповісти
Арестович кадинально ошибается, называя отличия азербайджанского пути от армянского.
У Азербайджана тоже очень сильная сухопутная армия, причем втрое большая численно, чем у Армении. Но кроме развития собственно многочисленной сухопутной армии они выделили деньги и на военный хай-тек. А почему бы и нет, если денег от продажи нефти хватает?
А вот у Украины нефти нет. Чего Арестович и не понимает.
Также Арестович не понимает, что когда дело доходит до месилова стенку на стенку - никакие БПЛА не выиграют войну за мотивированную и хорошо вооруженную пехоту. У азербайджанцев такой момент (переломивший всю войну!) был, когда их пехота без поддержки с воздуха (облачность!) горными козьми тропами форсировала перевалы и захватила Шушу, перерезав главнейшую автотрассу в Карабахке. Причем бой в собственно Шуше шел врукопашную - ножами и пистолетами.
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15.02.2021 20:57 Відповісти
«По количеству генералов Украина лидирует в Европе. Если сложить все страны Восточной и Западной Европы, то не наберется столько генералов, сколько есть в Украине, - заявил Геннадий Москаль. Это данные 2012 года!
А сколько их появилось еще за годы войны?! Гелетей, Муженко, Полторак! Україні потрібно йти "азербайджанським шляхом" розвитку армії, але багато генералів цьому перешкоджають, - Арестович - Цензор.НЕТ 475
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15.02.2021 21:36 Відповісти
А Вы, биографии читали?
Например Муженко, генералом был ЗАДОЛГО до войны.
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16.02.2021 08:41 Відповісти
Дурак арестович! Зеленая шмаркя выбрала из двух третий вариант: НИЧЕГО не делать и рассказывать как все хорошо и какой он гениальный!
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15.02.2021 23:11 Відповісти
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