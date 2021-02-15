Україні потрібно йти "азербайджанським шляхом" розвитку армії, але багато генералів цьому перешкоджають, - Арестович

Військове керівництво досі не може визначитися, Україна йде "вірменським" чи "азербайджанським" шляхом у реформі збройних сил.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав дві основні проблеми української армії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Збройних сил багато проблем, вони пов'язані з двома речами. Ми досі не забезпечили правильний контроль Міністерства оборони над Збройними силами, що називається - цивільний і демократичний контроль. Друге, що військове керівництво не може досі визначитися, умовно кажучи, ми йдемо вірменським шляхом чи азербайджанським щодо будівництва збройних сил.

"Вірменський шлях" - це продовження будівництва армії 1990-х років, сильні сухопутні війська, з масою призовників, багато артилерії, танків. "Азербайджанський шлях" - це ставка на високопрофесійних військових, високотехнологічні збройні сили, сучасну війну", - пояснив він.

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За словами Арестовича, зараз Україна стоїть перед вибором.

"Ми на роздоріжжі. Нам треба йти азербайджанським шляхом, але ми ним поки не йдемо. Причина в тому, що багато генералів мають старий менталітет, їм важко усвідомити це, вони діють як спільнота, захищають кланові інтереси, логіку звичної їм схеми управління. Вони хочуть не управляти, а правити, сидіти в кабінетах і командувати", - сказав він.