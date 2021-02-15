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афера (54) ПДВ (219) СБУ (10025) Харків (3880)

Припинено махінацію з незаконного відшкодування з держбюджету 25 млн грн ПДВ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Припинено махінацію з незаконного відшкодування з держбюджету 25 млн грн ПДВ, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України в Харкові заблокували багатомільйонну схему з незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в 2020 році одна з харківських комерційних структур придбала нерухомість у Київській області. У договорі купівлі-продажу вони вказали суму 300 млн грн, що майже в п'ять разів перевищує ринкову вартість майна. Наприкінці року зловмисники подали заявку на неправомірне повернення частини ПДВ у розмірі майже 25 млн грн.

"Ініційована СБУ перевірка виявила фінансову махінацію комерсантів. Керівництво фірми повідомлено про кримінальну відповідальність за незаконне декларування ПДВ. Завдяки своєчасному втручанню спецслужби, фірма відкликала заявку на незаконне отримання відшкодування", - підкреслюють у СБУ.

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Как же здорово что украинцев уже 30 лет обдирают дважды только с помощью одного налога- НДС. С одной стороны каждый украинец который даже покупает себе жрать чтобы не сдохнуть с голода платит крахоборам 20% подати. С другой сторороны олигофрены еще и ворую миллиарды с бюджета с помощью афер с возвратом НДС. Кстати именно металурги типо Ахметова експортируя металолом под видом готовой продукции в 90-х так себе *заработали* первые миллиарды.
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15.02.2021 16:59 Відповісти
Бей Ахметку!!!
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15.02.2021 17:04 Відповісти
Чушь собачья. Металлолом и внутри страны продается и закупается БЕЗ НДС.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
... и опять не договорились об откатах...
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15.02.2021 17:01 Відповісти
Ну и что??
Где деньги??
кто наказан(конкретно)
Ясно чем занимается СБУ
а вот кто занимается Безопасностью Украины-не ясно..
но уши ФСБ торчат отовсюду
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15.02.2021 17:03 Відповісти
Руководство фирмы "Рога и Ко" возмещало 25млн. левого НДС без участия налоговой!?
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15.02.2021 17:09 Відповісти
 
 