Припинено махінацію з незаконного відшкодування з держбюджету 25 млн грн ПДВ, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України в Харкові заблокували багатомільйонну схему з незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в 2020 році одна з харківських комерційних структур придбала нерухомість у Київській області. У договорі купівлі-продажу вони вказали суму 300 млн грн, що майже в п'ять разів перевищує ринкову вартість майна. Наприкінці року зловмисники подали заявку на неправомірне повернення частини ПДВ у розмірі майже 25 млн грн.

"Ініційована СБУ перевірка виявила фінансову махінацію комерсантів. Керівництво фірми повідомлено про кримінальну відповідальність за незаконне декларування ПДВ. Завдяки своєчасному втручанню спецслужби, фірма відкликала заявку на незаконне отримання відшкодування", - підкреслюють у СБУ.

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