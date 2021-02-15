Зеленський доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів провів зустріч з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая (Dubai Health Authority), значна частина якої була присвячена питанню боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу Офісу президента.
Главі держави розповіли про заходи, які вживаються в ОАЕ для протидії пандемії коронавірусу. Зокрема, про значне збільшення можливостей для тестування, заходи безпеки у лікарнях та школах, стратегію вакцинації та доступність щеплень для населення, яке отримуватиме їх безкоштовно.
Президент розповів про заходи, яких вживає Україна для протидії пандемії, та зазначив, що наша країна виробляє багато дезінфекторів.
Зеленський наголосив, що в Україні – один з найнижчих відсотків смертності у Європі, але не можна повністю побороти пандемію без вакцини.
"Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації", – сказав він.
Президент поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини та можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями.
Вони також привітали ініціативу Глави Української держави щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку.
Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.
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свічка@svecha62 6 ч
Оце я розумію рівень! Гідний найвеличнішого лідера!
І абсолютний сором для притомного президента великої європейської країни.
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.
Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, б...дь, вам еще не хватает, болезные?
На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.
Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
Павло Нусс
еще бы группу по игре в хоккей на песке..