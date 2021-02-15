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Новини Політика України
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заборона (955) імпорт (329) Росія (47196) Герус (180) Електрика (803)

"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус збирається подати навесні законопроєкт про заборону імпорту з Росії електроенергії та антрацитового вугілля.

Про це він сказав заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я думаю, що ми навесні перейдемо до того, щоб у якомусь вигляді, можливо, через закон обмежувати імпорт електроенергії, зокрема, з Російської Федерації... Я буду ініціювати рішення, яке стосуватиметься і електроенергії, і антрацитового вугілля" , - сказав він.

За словами Геруса, крім повної заборони імпорту також, можливо, буде запропоновано механізм спеціальних мит. Ця ініціатива нардепа стосуватиметься нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля, що коксується.

Також на Цензор.НЕТ: ТЕС не зможуть припинити виробництво електроенергії за власним бажанням, - Герус. ВIДЕО

Нагадаємо, Україна 1 лютого 2020 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.

До цього в січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.
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Топ коментарі
+12
"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9490
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15.02.2021 17:26
+10
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1382
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15.02.2021 17:31
+9
Этот косоглазый бездарь и Лизоблюд зеленского и коломойского ещё . что-то вякает??!
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15.02.2021 17:23
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"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9587
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15.02.2021 17:22 Відповісти
Этот косоглазый бездарь и Лизоблюд зеленского и коломойского ещё . что-то вякает??!
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15.02.2021 17:23 Відповісти
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1382
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15.02.2021 17:31 Відповісти
7 лет этот вопрос на повестке дня...
на Московии и Лугандонии наверно ухахатываются от смеха над Киевом..
и там это - пенсии коллаборантам не задерживайте - терпилы..
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15.02.2021 17:24 Відповісти
З 2015 до 2019 Україна НЕ купувала електроенергію у мордора.
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15.02.2021 18:01 Відповісти
Але усі ці роки експортувала енергію в Крим
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15.02.2021 18:16 Відповісти
По воздуху, воде или силой мысли?
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15.02.2021 18:23 Відповісти
Как же до них обходились без законопроектов? Прямо жизни не было.
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15.02.2021 17:25 Відповісти
Оце Бєню зашкварили!
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15.02.2021 17:26 Відповісти
"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9490
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15.02.2021 17:26 Відповісти
управлять атомной станцией сможет любой дурак - его заместители должны быть умными.. "Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 5635
ВИДЕО

https://twitter.com/i/status/1360544251239567365
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15.02.2021 17:32 Відповісти
Вони усі хворі клептоманієй. Нічого другого не вміють робити та йдуть красти.
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15.02.2021 18:19 Відповісти
законопроект о запрете импорта света

"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 573
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15.02.2021 17:31 Відповісти
до червня впишуться ...
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15.02.2021 17:34 Відповісти
Собирается весной подать проект закона запрещающий давать врагу деньги на войну с Украиной?
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 7234
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15.02.2021 17:35 Відповісти
Першою весною після каденції шмарклі...
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15.02.2021 18:20 Відповісти
2 липня 2020 Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроект №3657-1, яким планується внести поправки в закон "Про ринок електроенергії". Для відновлення пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема Росії.
Ляшко дав свідчення у ДБР по справі про держзраду Геруса
«В діях Андрія Геруса містяться ознаки злочину «державна зрада», тому що Герус змінив законодавство і незаконно вніс поправки, які дозволили із жовтня 2019 року по березень 2020 року відновити імпорт електроенергії з Росії. За цей період ми купили російську електрику на більше мільярда гривень. Постачала її в Україну державна російська компанія «Інтер РАО», Голова ради директорів якої Ігор Сєчін - один з наближених до Путіна олігархів та проти якого США, ЄС, Канада та інші держави ввели санкції за анексію Криму та військові дії на Донбасі. В результаті дій Геруса українська енергетика знищена, понад 50 мільярдів гривень боргів між учасниками ринку електроенергії, державні та приватні компанії в стані банкрутства і десятки тисяч шахтарів, енергетиків без зарплати і роботи впродовж багатьох місяців. Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Герус - російський диверсант, ворог України, в результаті дій якого країна зазнали величезні збитки», - обурився Ляшко.
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15.02.2021 17:37 Відповісти
Прозрів? 😊 Хрен там!! Хоче, курва (літературне, походить від латинського kurvus - кривий, можна трактувати, як особа, яка ходить криво, манівцями) уникнути відповідальності за похерену енергетику країни. Чомусь вважає, що у всіх українців така ж куца пам'ять, як і у 73 відсотків зебілів. Воно навіть не здогадується, що рукописи, медвафайли не горять. 😁
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15.02.2021 17:37 Відповісти
історія називається - ЧОМУ ГЕРУС УКАКАЛСЯ?

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов
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15.02.2021 17:38 Відповісти
вибачаюсь .... ОБКАКАЛСЯ ("мемити" треба точно за текстом)
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15.02.2021 17:40 Відповісти
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 3081
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15.02.2021 17:40 Відповісти
То щось ще Енштейн намутив....
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15.02.2021 18:22 Відповісти
Что же ты это сделал с монобильшостю, которые нанесли материальных убытков Украине.А с тебя и твоего комитета надо вернуть эти убытки и вы обязаны ни копейки не получать от государства пока не вернёте.Посмотрим реакцию ОП,прокуратуры,СБУ на тот нанесённый ущерб.Вот на практике увидим реальную борьбу власти с коррупцией.Но зтого не будет.Ведь президент подписывал.Вот вам и коррупция в действии.
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15.02.2021 17:49 Відповісти
Як наші міністри так і депутати все формулюють в майбутньому часі. Вони в українській мові навіть не вчили не неастоящего часу, ні минулого, тільки майбутнє.
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15.02.2021 18:11 Відповісти
тільки збирається... А чи не сказав, - весною якого року?
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15.02.2021 18:33 Відповісти
импорта света/ ещё не все технари привыкли к "импорту тока" , а надо уже привыкать к "импорту света".
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15.02.2021 18:43 Відповісти
Це точно. Може то варто навчитися продавати сонячне чи місячне світло )))
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15.02.2021 19:04 Відповісти
Вже наторгувався???
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15.02.2021 18:54 Відповісти
Импорт света - это типа Солнце встаёт на востоке?
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15.02.2021 19:18 Відповісти
Стоїть кораблик біля Одеси. Привіз вугілля з ПАР. І кожен/через день митники його оформлюють.А він все стоїть і стоїть. І наче тече вугілля з далекої країни...а насправді?
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15.02.2021 19:35 Відповісти
Администратор, звыняюсь, но у нас тут не детский сад и не бабули у подъезда, чтобы нам электричество светом и током называли.
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15.02.2021 20:04 Відповісти
Теперь начнутся отключения под разными предлогами. И за что нам такое горе...
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15.02.2021 20:20 Відповісти
Как можно импортировать свет из царства тьмы? "Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1430
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15.02.2021 21:11 Відповісти
"Слуга народу" Герус - в назві статті. "Слуга народу" - звучить огидніше ніж матюк. Як треба не не любити, не поважати себе, щоб обирати собі в "царі" людей, які так зневажливо ставляться до плебсу, коли так зверхньо, з такою зневагою до всіх називають себе "слугами народу". Пошукав історію виникнення цього погоняла. Знаходжу, СРСР, «Слуга народу» - новелла в киножурнале «Фитиль» (1991) То, здавалось, вже був кінець того ганебного явища неповаги до людей, коли компартчинуші саркастично називали себе «Слуга народу». Люди люто ненавиділи цих "слуг". Огидні постаті, совкові "керівники", проти яких повстали народи СРСР. І тепер вони знову при владі. Скільки можна наступати на одні й ті ж самі граблі.
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16.02.2021 10:41 Відповісти
 
 