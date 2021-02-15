"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії
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Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус збирається подати навесні законопроєкт про заборону імпорту з Росії електроенергії та антрацитового вугілля.
Про це він сказав заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я думаю, що ми навесні перейдемо до того, щоб у якомусь вигляді, можливо, через закон обмежувати імпорт електроенергії, зокрема, з Російської Федерації... Я буду ініціювати рішення, яке стосуватиметься і електроенергії, і антрацитового вугілля" , - сказав він.
За словами Геруса, крім повної заборони імпорту також, можливо, буде запропоновано механізм спеціальних мит. Ця ініціатива нардепа стосуватиметься нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля, що коксується.
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Нагадаємо, Україна 1 лютого 2020 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.
До цього в січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.
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на Московии и Лугандонии наверно ухахатываются от смеха над Киевом..
и там это - пенсии коллаборантам не задерживайте - терпилы..
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https://twitter.com/i/status/1360544251239567365
Ляшко дав свідчення у ДБР по справі про держзраду Геруса
«В діях Андрія Геруса містяться ознаки злочину «державна зрада», тому що Герус змінив законодавство і незаконно вніс поправки, які дозволили із жовтня 2019 року по березень 2020 року відновити імпорт електроенергії з Росії. За цей період ми купили російську електрику на більше мільярда гривень. Постачала її в Україну державна російська компанія «Інтер РАО», Голова ради директорів якої Ігор Сєчін - один з наближених до Путіна олігархів та проти якого США, ЄС, Канада та інші держави ввели санкції за анексію Криму та військові дії на Донбасі. В результаті дій Геруса українська енергетика знищена, понад 50 мільярдів гривень боргів між учасниками ринку електроенергії, державні та приватні компанії в стані банкрутства і десятки тисяч шахтарів, енергетиків без зарплати і роботи впродовж багатьох місяців. Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Герус - російський диверсант, ворог України, в результаті дій якого країна зазнали величезні збитки», - обурився Ляшко.
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов