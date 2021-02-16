Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більше половини населення України перехворіли COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Главкому.
"Людина не хворіє однією інфекційною хворобою кілька разів. Розумієте, вже більше половини населення перехворіло COVID-19. Тому скорочується кількість тих, кого поки коронавірус обходив. Врахуйте, що чимала частина людей перехворіли і навіть про це не знають, але в них є антитіла. Зараз уже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі нікому буде хворіти", - заявила Мироненко.
Вона наголосила, що людей, які перехворіли COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли.
Будь ласка, зачекайте...
Наверняка возможны и варианты.
Лично у меня заложен нос был, но абсолютно сухой - без насморка. В горле дискомфорт недельку - и всё. А обоняния 3 недели абсолютно не было - в ноль - ни одеколон, ни цибуля)
БубАчка ж" доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19"
Та такі тупі схеми зараз не працюють.
Ляпнула, що одніє інфекцією не можна перехворіти кілька разів.
Половина населення перехворіло - це на основі яких даних висновок?
А масла у вогонь антивакцинників підлила.
Аж захлинаються, розхвалюючи свою прозорливість.
Може це спеціальний вкид, щоб відволікти увагу від провалу з початком вакцинації у нас.
У Макаревича пісня на цю тему*
Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль, и муки.
Но вышло время, пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал,
Насколько нас осталось мало!
а тебе всю жизнь рассказывали, что против вирусных заболеваний нужна прививка.
вот и колись и успокойся, а глупые антипрививочники сдохнут, а ты попадеш в рай )))
Проти сезонних штамів грипу уже багато років.
І не хворію цією важкою хворобою.
Дурнів на посадах є дуже густо у нас (мабуть тому, що іх взагалі багато),
тому титул, звання не є доказом, що людина професіонал.
Те, що противники вакцинації вимирають, це правда, і тішить.
Погано, що через них часто-густо встигають захворіюти адекватні люди.
и в отличии от наколотых, свою точку зрения не навязываю и СМЕРТИ ни кому не желаю. в отличии от тебя.
ты понимаешь какая ты мразь "що противники вакцинації вимирають... і тішить"?
надеюсь, что шарик правда круглый и к тебе ВСЁ вернется
Так, я від усього серця бажаю здохнути ворогам здорового глузду.
здоровый глузд, там прививку от ветрянки придумали беги уколись, а то че то тебя трусить начинает.
"**** и похвалу приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца".
Закони природи об'єктивні, тому ідіоти будуть вибракувані,
бо "тьфу-тьфу" оксигенацію крові не підвищує.
Моя приятельница потеряла обоняние на две недели, потом оно вернулось. Каких-то особых признаков болезни не было.
стадо в панике бегает туда-сюда, то продает акции, то покупает. может новости достаточно.
а потом все уколяться, но стаду скажут что вакцина не та - биржа упала... потом придумают новую...
может проще вернуться к здравому смыслу?
Источник: https://censor.net/ru/n3248062
Не имея знаний о COVID,делая такие заявления, несёт потенциальную угрозу обществу.
>случаи повторного заражения
>мутации вируса, новые штаммы с большей заразностью
>неизвестно, сколько будет сохраняться иммунитет у уже переболевших (просто потому что болезни чуть больше года и хз вообще как пойдет дальше, данные пока собираются)
>чем больше людей болеет, тем чаще вирус себя копирует и тем больше вероятность новых мутаций в его геноме, а значит, выше риск появления какой-нибудь новой разновидности ковида.
>...
>А ПОЧТИ ВСЕ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ ЩА ЕЩЕ НЕМНОЖКО ПОДОЖДЕМ И ВСЕ ЗДОРОВЫМИ БУДЕМ БЕЗ ЧИПОВ БИЛЛА ГЕЙТСА В ВАШИХ ВАКЦИНАХ
А ты точно вирусолог?
Яким би не було захворювання, є люди, які від нього можуть померти. Вже цього достатньо аби як мінімум не підігрувати збуднику. Другий момент - ми стали свідками появи фактично нового захворювання так же, як 40 років тому світ познайомився з ВІЛ. А значить, в майбутньому на нас чекають нові і нові захворювання, з якими якось треба буде боротися, і правила, які напрацьовуються зараз, можливо, допоможуть нам тоді. Це ще один аргумент на користь того, щоб зняти шапочку з фольги та перестати гратися у конспірологію.
а как же прививки. уже заказы размещены, надо покупать и делать!!!
а элита всех стран получит вакцину ТОЛЬКО от ковид-19 и их организмы сохранят генетическое разнообразие в борьбе с различными другими инфекциями и вирусами