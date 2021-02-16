Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог

Завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більше половини населення України перехворіли COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Главкому.

"Людина не хворіє однією інфекційною хворобою кілька разів. Розумієте, вже більше половини населення перехворіло COVID-19. Тому скорочується кількість тих, кого поки коронавірус обходив. Врахуйте, що чимала частина людей перехворіли і навіть про це не знають, але в них є антитіла. Зараз уже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі нікому буде хворіти", - заявила Мироненко.

Вона наголосила, що людей, які перехворіли COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли.

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