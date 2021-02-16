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Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог

Завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більше половини населення України перехворіли COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Главкому.

"Людина не хворіє однією інфекційною хворобою кілька разів. Розумієте, вже більше половини населення перехворіло COVID-19. Тому скорочується кількість тих, кого поки коронавірус обходив. Врахуйте, що чимала частина людей перехворіли і навіть про це не знають, але в них є антитіла. Зараз уже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі нікому буде хворіти", - заявила Мироненко.

Вона наголосила, що людей, які перехворіли COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли.

Читайте також: На Буковині ускладнюється ситуація з COVID-19, школи хочуть перевести на дистанційне навчання, - ОДА
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Топ коментарі
+22
Наверное, вирусолог не болела гриппом и ОРЗ больше одного раза.
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15.02.2021 17:37
+14
Были неоднократные заявления о том, что антитела от короны работают в лучшем случае полгода. И полно случаев заражения повторно, а то третий и даже четвёртый раз.

Это заявление выглядит экстремально тупо.
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15.02.2021 17:43
+11
По моему эту завотделом пора лечить принудительно..
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15.02.2021 17:38
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15.02.2021 19:58 Відповісти
Похоже на то ,у меня никогда в жизни такого насморка не было -МЕСЯЦ просто наглухо и у жены такая же история ...
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15.02.2021 17:55 Відповісти
При короне заложенность носа без насморка.
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15.02.2021 17:58 Відповісти
Не завжди.Я і моя сім'я втратили,так би мовити,нюх без нежиті,а от двоюрідні родичі хлюпали носами,я їх ще втішав,що коронавірус так не починається,в результаті в них виявилася ковідна хвороба середньої тяжкості.
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15.02.2021 18:14 Відповісти
Есть такая точка зрения. Я повторяю, что мне жена говорила, каюсь, я темой Короны не интересовался принципиально.
Наверняка возможны и варианты.
Лично у меня заложен нос был, но абсолютно сухой - без насморка. В горле дискомфорт недельку - и всё. А обоняния 3 недели абсолютно не было - в ноль - ни одеколон, ни цибуля)
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15.02.2021 18:30 Відповісти
В мене ніс відмовив на початку хвороби приблизно на чотири-п'ять діб,потім став відчувати запахи так,що йдучи по вулиці,міг розпізнати,що в кожній хаті готують на обід.І з відновленням нюху у мене розпочалася двостороння пневмонія.Йду ранком на денний стаціонар на крапельниці,апетиту абсолютно ніякого,їжа викликає відразу,а тут ці запахи!Аж до горла підступало.
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15.02.2021 18:52 Відповісти
Ну как раз тот случай ..
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15.02.2021 18:37 Відповісти
Шо ви такоЄ гАвАріте?
БубАчка ж" доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19"
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15.02.2021 17:56 Відповісти
Повезло нам з таким талантом: на всі руки майстер. У мене така ж внучка 4 роки: сьогодні вона лікарем себе уявляє, завтра вчителькою і т.д.
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15.02.2021 18:04 Відповісти
Хто вже переболів, той з ковідфонду одержить кешбек в розмірі вартості вакцини. Звертатися в ОПу і до Степанова.
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15.02.2021 18:02 Відповісти
Який чудовий бардак з цими вакцинами та вакцинацією. А скільки грошей під це можна витратити та "відмити" - це просто капець.
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15.02.2021 18:02 Відповісти
Вже порахували: у Китаї купили вакцину по 3 дол., а прокладка з Харкова продає державі по 18 дол. Навіть НАБУ здивувалось і возбудилось.
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15.02.2021 18:07 Відповісти
Здивовано НАБУ- це щось...)))
Та такі тупі схеми зараз не працюють.
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15.02.2021 18:17 Відповісти
Розкажіть, які схеми працюють. На дорогах працює, а тут чомусь не працює.
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16.02.2021 08:47 Відповісти
Ви різницю між платежами за кордон та в межах України розумієте? Не кажучи вже про різницю між договором та контрактом.
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16.02.2021 08:53 Відповісти
Ви схему намалюйте, а потім я вам роз'ясню різницю в платежах
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16.02.2021 09:01 Відповісти
А горобця вам вночі в полі на колінах не заганяти на смерть?)))
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16.02.2021 09:12 Відповісти
Бляха, а кому же втюхать вектор, зенеку и всякий дроченый пфайзер? Яке лихо...
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15.02.2021 18:03 Відповісти
Державі через свою прокладку. Все вже продумано
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15.02.2021 18:08 Відповісти
И все украдено до нас...
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15.02.2021 18:10 Відповісти
Кто уколется вакциной тот гУндон и *******
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15.02.2021 18:04 Відповісти
Скорее самоубийца.
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15.02.2021 22:44 Відповісти
Вірусолог не компетентна.
Ляпнула, що одніє інфекцією не можна перехворіти кілька разів.
Половина населення перехворіло - це на основі яких даних висновок?
А масла у вогонь антивакцинників підлила.
Аж захлинаються, розхвалюючи свою прозорливість.
Може це спеціальний вкид, щоб відволікти увагу від провалу з початком вакцинації у нас.
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15.02.2021 18:07 Відповісти
Вряд ли. Глупость и самоуверенность правят миром. Это особенно становится заметно с возрастом, когда опыт позволяет увидеть, что во всей этой череде нелепых и неадекватных событий нет никаких хитрых планов.
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15.02.2021 18:15 Відповісти
Сумно, але ви мабуть праві.
У Макаревича пісня на цю тему*

Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль, и муки.
Но вышло время, пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал,
Насколько нас осталось мало!
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15.02.2021 22:30 Відповісти
Це ви не компетентний.
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16.02.2021 00:16 Відповісти
Аргументи?
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16.02.2021 12:10 Відповісти
не понимаю... колись на здоровье, она же всего на всего "Завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського"!!!
а тебе всю жизнь рассказывали, что против вирусных заболеваний нужна прививка.
вот и колись и успокойся, а глупые антипрививочники сдохнут, а ты попадеш в рай )))
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16.02.2021 09:25 Відповісти
Я колюсь.
Проти сезонних штамів грипу уже багато років.
І не хворію цією важкою хворобою.
Дурнів на посадах є дуже густо у нас (мабуть тому, що іх взагалі багато),
тому титул, звання не є доказом, що людина професіонал.
Те, що противники вакцинації вимирають, це правда, і тішить.
Погано, що через них часто-густо встигають захворіюти адекватні люди.
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16.02.2021 12:09 Відповісти
я НЕ колюсь, много лет. и не болею. и ребенок не колется и то же не болеет, в отличии от всех остальных в классе (тьфу-тьфу-тьфу).

и в отличии от наколотых, свою точку зрения не навязываю и СМЕРТИ ни кому не желаю. в отличии от тебя.
ты понимаешь какая ты мразь "що противники вакцинації вимирають... і тішить"?
надеюсь, что шарик правда круглый и к тебе ВСЁ вернется
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22.02.2021 10:31 Відповісти
Хамство, як аргумент, "зброя" тих, хто підсвідомо відчуває свою неправоту, або неспроможних думати.
Так, я від усього серця бажаю здохнути ворогам здорового глузду.
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22.02.2021 13:13 Відповісти
от всего сердца желаю, что бы к тебе и твоей СЕМЬЕ вернулись пожелания, которые ты желаешь другим людям "здохнути".

здоровый глузд, там прививку от ветрянки придумали Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог - Цензор.НЕТ 959 беги уколись, а то че то тебя трусить начинает.
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23.02.2021 06:48 Відповісти
Правий був Омар Хайям, коли сказав:
"**** и похвалу приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца".
Закони природи об'єктивні, тому ідіоти будуть вибракувані,
бо "тьфу-тьфу" оксигенацію крові не підвищує.
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23.02.2021 10:28 Відповісти
Не знаю, не знаю...
Моя приятельница потеряла обоняние на две недели, потом оно вернулось. Каких-то особых признаков болезни не было.
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15.02.2021 18:16 Відповісти
Мне было хреново, думал обычный грипп, стало легче, пошел проверился, диагноз ковид-19, аспирин-кардио, а как самые важные таблетки - забыл, и еще витамины. Так вот, дело не в больничном, если имунная система защитит, я выздоровел. Хотел бы, чтобы это звучало оптимистично, но мой друг одногодка с теми же симтомами едва вылез с полузагробного существования, с двухсторонним воспалением легких, и не вылез бы, если бы не жена. Я это к тому, что носите намордники, да, через них труднее дышать, но лучше не внюхнуть какю-то гадость, чтобы не лежать под прокачкой аппарата ИВЛ.
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15.02.2021 18:34 Відповісти
А нюх пропадал?
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15.02.2021 18:46 Відповісти
Естественно, и дыхание не до конца восстановилось, большая утомляемость после небольшой нагрузки, а тут еще козел Степанов предсказывает, что через 3 месяца можно заболеть по второму кругу, но я ему почему-то не верю, что так быстро.
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15.02.2021 20:39 Відповісти
6 мес.
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15.02.2021 23:30 Відповісти
Заметил те кто постоянно носят намордники и болеют тяжело.
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15.02.2021 22:45 Відповісти
Кидайте палити і дихати намордник не заважатиме,намордник впершу чергу для того щоб не заражати а від зараження допомагають хіба що вугільні,захворів раз- буде і два 'так що бережіться ,і головне- ніякої надії на владу
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16.02.2021 04:03 Відповісти
Ну а как же мутации вирусов, новые штаммы? Тем более, что знаю семью родителей одноклассницы детей, переболевших дважды. Оба раза тяжело. Расслабились, думали получили иммунитет , но заболели второй раз. Информация противоречивая получается
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15.02.2021 18:25 Відповісти
Это, слава Богу, что от испанки не прививаались, вот бы Степанову радость была.
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16.02.2021 01:28 Відповісти
Не Степанов придумал вакцинацию. Это одно из самых прогрессивных достижений человечества. Весь мир ожил, биржи показали положительную динамику, когда появилась даже не сама вакцина от ковид, а новости о том, что она появится раньше , в ближайшей перспективе на то время. Испанку человечество пережило, переживет и ковид, но с какими потерями? И не только исчисляемыми в человеческих жертвах. Падают экономики ведущих стран мира. Что уже говорить о нас. Чиновники на зарплате не пострадают, но что они умеют производить? Коррупцию? А предприниматели имеют все шансы никогда не вернуться к работе.
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16.02.2021 07:20 Відповісти
"а новости о том" - самой не смешно?
стадо в панике бегает туда-сюда, то продает акции, то покупает. может новости достаточно.
а потом все уколяться, но стаду скажут что вакцина не та - биржа упала... потом придумают новую...

может проще вернуться к здравому смыслу?
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16.02.2021 09:28 Відповісти
Не слушайте его, нужно всем срочно!!! вакцинироваться. Фирмы потратили бабло на производство вакцины и куда её теперь? ))))))))))))))
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15.02.2021 18:25 Відповісти
На медне под Киевом . В старых коровниках нашли- Горы тестов ковидных, шприцов Бог весть из под чего. Так что и нелепые вакцины будут там же.
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15.02.2021 18:43 Відповісти
Спирта добавить и по гадючникам без акциза.
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16.02.2021 01:30 Відповісти
Фармацевтическая индустрия есть искусство. Превращать миллиграммы в миллиарды. Герхард Кохер.
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15.02.2021 18:40 Відповісти
Невже сама стійка нація!!! - не дарма гроші пішли на шляхобудівлю!!!
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15.02.2021 18:42 Відповісти
Во що асфальт животворящий творить і нащо ту вакцину придумувати. Можна сказати що йдемо попереду всіх на планеті.
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15.02.2021 21:10 Відповісти
А ти статистику смертності подивись по Європі та Америці в розрізі віковому ,а потім додаткову смертність по Україні - по перше українці помирають від хорошого життя раніше по друге десятки тисяч не враховано
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16.02.2021 04:10 Відповісти
так его же мутаций полно. Британская,Южноафриканская,Бразильская. + еще разных...
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15.02.2021 18:45 Відповісти
Вакцина якоюсь мірою діє на різні штами.
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15.02.2021 21:20 Відповісти
Вопрос!! на хре на мы вакцыну бум закупать тогдап и тратить на это денюжку ?? ))))
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15.02.2021 18:51 Відповісти
Так зачем тогда вакцинация?
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15.02.2021 19:02 Відповісти
ура. вже і вакцинувати не потрібно, правда добьються що ніхто не виїде за кордон , бо буде відсутній пашпорт вакцинації
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15.02.2021 19:03 Відповісти
Велика кількість тих, що перехворіли,невідома кількість штамів,декілька вакцин = навіть страшно уявити який ефект дасть цей коктель🥴
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15.02.2021 19:23 Відповісти
___Алла Мироненко ,которая якобы Заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского ,находится в прослойке неграмотных медработников.
Источник: https://censor.net/ru/n3248062
Не имея знаний о COVID,делая такие заявления, несёт потенциальную угрозу обществу. Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог - Цензор.НЕТ 8722 Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог - Цензор.НЕТ 2406
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15.02.2021 19:24 Відповісти
А можно поинтересоваться, у кого такие знания есть если не у заведующей отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней?
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15.02.2021 20:02 Відповісти
У меня есть знакомые, которые переболели дважды с разницей в три-четыре месяца. Я её не понимаю.
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15.02.2021 19:26 Відповісти
Скоро некому будет... Надо что-то срочно предпринять!
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15.02.2021 20:42 Відповісти
Уже більше половини українців перехворіли COVID-19, багато хто навіть не знав про це. Скоро взагалі нікому буде заражатися, - вірусолог - Цензор.НЕТ 1243 хвантазьорша...
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Или вирусолог. тупой или от нас действительно , что-то скрывают!!А что по этому поводу скажет вирусолог Голубовская (если ошибаюсь, извините)
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15.02.2021 20:58 Відповісти
Та краще запитати тьотю Цілю.
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15.02.2021 21:12 Відповісти
Боже, где таких дебилок берут???? куча публикаций о повт. заражении, в ряде случаев, протекающих тяжелее 1го....
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15.02.2021 23:32 Відповісти
А чем заражают-то, не СПИДом часом?
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16.02.2021 01:33 Відповісти
Я й не врач і близько,давно це зрозумів та є але,навесні того року переоблік,нічого приємного,восени вдруге,вже легше,так що буде і навесні і на осінь і нові штами вже на підході.не обнадіюйтесь шановні,це вже реальність назавжди і не остання якою китайози ще нагородять світ,чи кацапи ?
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16.02.2021 03:48 Відповісти
Переболів
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16.02.2021 03:52 Відповісти
Ну, Трампа вже усунули, можна і не вакціонуватися, в демократичних штатах вже послаблюють карантин.
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16.02.2021 09:13 Відповісти
Ух ты ж етить тебя колотить.

>случаи повторного заражения
>мутации вируса, новые штаммы с большей заразностью
>неизвестно, сколько будет сохраняться иммунитет у уже переболевших (просто потому что болезни чуть больше года и хз вообще как пойдет дальше, данные пока собираются)
>чем больше людей болеет, тем чаще вирус себя копирует и тем больше вероятность новых мутаций в его геноме, а значит, выше риск появления какой-нибудь новой разновидности ковида.
>...
>А ПОЧТИ ВСЕ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ ЩА ЕЩЕ НЕМНОЖКО ПОДОЖДЕМ И ВСЕ ЗДОРОВЫМИ БУДЕМ БЕЗ ЧИПОВ БИЛЛА ГЕЙТСА В ВАШИХ ВАКЦИНАХ

А ты точно вирусолог?
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16.02.2021 08:36 Відповісти
А точно той вірус такий страшний чи все було тільки істерією в новинах з метою мега заробітку фармакологів та усунення Трампа?
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16.02.2021 09:11 Відповісти
СНІД насправді теж не такий страшний, на Заході ВІЛ-позитивні на антиретровірусній терапії живуть приблизно стільки ж, скільки у нас здорові. Але це ж не привід лізти в повію без презервативу чи ширятись з Васяном однією голкою, егеж?

Яким би не було захворювання, є люди, які від нього можуть померти. Вже цього достатньо аби як мінімум не підігрувати збуднику. Другий момент - ми стали свідками появи фактично нового захворювання так же, як 40 років тому світ познайомився з ВІЛ. А значить, в майбутньому на нас чекають нові і нові захворювання, з якими якось треба буде боротися, і правила, які напрацьовуються зараз, можливо, допоможуть нам тоді. Це ще один аргумент на користь того, щоб зняти шапочку з фольги та перестати гратися у конспірологію.
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16.02.2021 09:52 Відповісти
треба шукати тих, хто ще не перехворів і ставити на них досліди з вакцинації.
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16.02.2021 09:09 Відповісти
по тонкому люду ходит пани Мироненко.
а как же прививки. уже заказы размещены, надо покупать и делать!!!
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16.02.2021 09:20 Відповісти
да колитесь на здоровье - получите перестройку иммунной системы организма под общий шаблон, и потом вас будут либо массово убивать новым вирусом, либо запрограммируют организм на примерно 75-80 лет жизни, после чего кирдык быстрый и однозначный
а элита всех стран получит вакцину ТОЛЬКО от ковид-19 и их организмы сохранят генетическое разнообразие в борьбе с различными другими инфекциями и вирусами
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16.02.2021 09:42 Відповісти
Статья в стиле Зе. Ни одна страна в мире, включчая страны, где эпидстатистика пребывает на высоком уровне, не может "похвалится" 50% переболевших. Зато наши ляпают безответственно языком, не имея на руках непосредственных подтверждений.
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16.02.2021 09:48 Відповісти
Очень противоречащее заявление, против Степанова, Ляшко и Голубовской!! Интересно было бы знать истинную правду, а не всплеск эмоции с обеих сторон!!
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16.02.2021 12:57 Відповісти
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