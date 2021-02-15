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Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

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Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Славного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення ООС виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

Також читайте: Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС
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"знищено 500 російських окупантів, ЗСУ посунули лінію розмежування ще на 500 метрів в бік кордону з РФ" от такі новини ми повинні чути кожен день!!!
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15.02.2021 17:59 Відповісти
Режим тиші...голосно радіо включили...порушили режим тиші...наче б то військова термінологія має бути чіткою та однозначною...як по мені, то невдалий термін.
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15.02.2021 18:14 Відповісти
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3987

У місті Дніпро 14 лютого на Алеї героїв вшанували пам'ять українських військових, які загинули у Боях під Дебальцево в лютому 2015 року.
Захід провели з ініціативи громадськості. Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих. Тих, хто загинув у районі Дебальцевого, згадали поіменно.
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1435

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Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9486

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Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8732

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15.02.2021 18:17 Відповісти
 
 