Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Славного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.
У районі проведення ООС виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.
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У місті Дніпро 14 лютого на Алеї героїв вшанували пам'ять українських військових, які загинули у Боях під Дебальцево в лютому 2015 року.
Захід провели з ініціативи громадськості. Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих. Тих, хто загинув у районі Дебальцевого, згадали поіменно.
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