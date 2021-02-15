Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Славного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення ООС виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

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