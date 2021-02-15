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злодійство (385) Київ (13832) Охматдит (93) Нацполіція (13921)

Чоловік вкрав з "Охматдиту" датчик від сканера УЗД за 250 тис. грн, його затримали, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік вкрав з

Датчик знайшли вдома в підозрюваного і повернули медикам. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зникнення датчика виявили медики "Охматдиту". Вони звернулися в поліцію, і правоохоронці опитали свідків та подивилися відео з камер спостереження.

"Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після скоєння злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також провели невідкладний обшук у квартирі правопорушника, де знайшли викрадений пристрій - датчик від сканера ультразвукового діагностування", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Дмитро Шумейко.

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Він зазначив, що підозрюваного вже не раз притягували до відповідальності за крадіжки. Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+14
Соромно за таких "громадян".
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15.02.2021 18:13
+5
это не лечиться....
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15.02.2021 18:17
+4
Фото цього покидька в студію!
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15.02.2021 18:12
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Фото цього покидька в студію!
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15.02.2021 18:12 Відповісти
Та єкє фото.... Вони там *********.
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15.02.2021 18:29 Відповісти
Соромно за таких "громадян".
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15.02.2021 18:13 Відповісти
Ещё присавке по такой схеме даже детсадки обворовывали ,или раздевалки на заводах,банях итд.
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15.02.2021 18:14 Відповісти
это не лечиться....
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15.02.2021 18:17 Відповісти
А как он в ОХМАДЕТ попал?
С ребёнком своим?
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15.02.2021 18:22 Відповісти
..посадить урода по статье "за изнасилование несовершеннолетних"
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15.02.2021 18:22 Відповісти
Если ничего не спер - день прожит зря
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15.02.2021 18:27 Відповісти
Посадити цього ган.. .а , волоцюга та ледащо.
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15.02.2021 19:03 Відповісти
Явно по заказу, знал что нужно брать -паяльник на живот или утюг на спину кто отправил за устройством, не спирт уволок.
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15.02.2021 19:04 Відповісти
Красти у хворих дітей...повна деградація.
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15.02.2021 19:30 Відповісти
Полициянты, прекращайте отслеживать людей по мобильному телефону. Дебилов - можно
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15.02.2021 19:50 Відповісти
ну украл - а зачем ?
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15.02.2021 20:29 Відповісти
Вот говнюк. А как он получил доступ к датчику? Чоловік вкрав з "Охматдиту" датчик від сканера УЗД за 250 тис. грн, його затримали, - поліція - Цензор.НЕТ 5122
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15.02.2021 20:37 Відповісти
..яскравый представнык нариду..= як не з"им, так...- по тексту...(((
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16.02.2021 01:05 Відповісти
 
 