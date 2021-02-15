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Зеленський (17428) ОАЕ (136) посвідчення водія (106) Офіс Президента (1750)

Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ

Вчорашнє повідомлення влади розійшлося з інформацією Головного сервісного центру МВС.

На це звернуло увагу видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора, 14 лютого в Офісі президента повідомили, що Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ 01

"Тепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, має право керувати транспортним засобом категорії, зазначеної в посвідченні водія, на території іншої країни впродовж визначеного її національним законодавством періоду", - сказано в повідомленні на офіційному сайті президента.

При цьому, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.

Читайте також: Кабмін ратифікував угоду з Туреччиною про визнання українських водійських посвідчень, - Аваков

Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ 02
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Топ коментарі
+60
у он же не лох!
подписал еще раз. чтобы наверняка
бл долб.. ну откуда оно нам? за что?
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15.02.2021 18:22
+45
Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 7606
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15.02.2021 18:30
+38
Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 4486
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15.02.2021 18:31
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так цього й не приховує - Харків мусорським містом назвав , звідки сам доріс до врзівок влади...
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15.02.2021 19:16 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Слава Україні! Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8275
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15.02.2021 18:44 Відповісти
Резиденту ***** в Україні.
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15.02.2021 18:47 Відповісти
Ага, ага, респект. Таблетки выпей и спать ложись. Попроси, пусть санитары слюни тебе вытрут.
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15.02.2021 19:08 Відповісти
Заведіть картотеку успіхів командиВовки за тематикою- : 1. Дипломатія зі США; 2.Перемоги та здобукти у війні проти Росії. 3. Бесіда-Премога у МІ-6 у Лондоні.4. Проросійські депутати у СН під санкціями ВЖЕ! 6. Реформи під інтересами олігархів ( енергетика й далі за списком) 7. премога у боротьбі з СOVID та вакцинуванні. 8. Премоги у сдочинстві - як заведено від Портнова. 9. Премоги у проукорстві - 200 соткова Генеральна. 10. .... задовбало перелічувати...
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15.02.2021 19:08 Відповісти
"признание хорошо, а два лучше!" (шестая мудрость) )
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15.02.2021 18:45 Відповісти
Здобутки та перемоги мають бути нон-стоп. Навіть якщо вони придумані в недрах Кварталу.
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15.02.2021 18:45 Відповісти
зеля літав на нараду з москалями
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15.02.2021 18:45 Відповісти
Как бы и в середине 90-х c нашими (UA) правами проблем не было.
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15.02.2021 18:46 Відповісти
с 2008 введены новые требования к правам согласно Венецианской угоде, и сейчас все украинские права выданные до 2011 г., не признаются, детально расписано на Цензоре ссылка
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16.02.2021 01:35 Відповісти
А транваї там ходють?
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15.02.2021 18:46 Відповісти
по льготному хотите...бесплатно?
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15.02.2021 19:05 Відповісти
Мабуть там і пенсіонку визнають і поїду туди на транвайчику на халяву. Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6883
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15.02.2021 19:10 Відповісти
Теперь ещё бы Акт провозглашения независимости Украины Бубочке подписать и жизнь удалась.
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15.02.2021 18:47 Відповісти
"А какая разница?"
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15.02.2021 18:49 Відповісти
В честь визита президента Зеленского в ОАЭ, самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа, подсветили в цвета украинского флага.
Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6029
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15.02.2021 18:49 Відповісти
Так надо было только с психбольной зесрани бабло и стянуть на это действо,а не со всей страны,а теперь еще ворох уголовных статей в копилку зекретина)
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15.02.2021 18:55 Відповісти
І скільки це коштувало бюджету України? Хмарочос не міг знати що сам найвеличніший осел приїхав щоб поселитися в ньому на пару тиждень-два.
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15.02.2021 19:47 Відповісти
Держат нас за идиотов, кроме раздражения этот визит ничего у украинцев не вызывает.
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15.02.2021 18:51 Відповісти
Мають нас за виборців Зеленського, виражайтесь делікатно.
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15.02.2021 19:25 Відповісти
А теперь ,зерыгосрань ,давайте за Мальдивы волай те)
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15.02.2021 18:51 Відповісти
Ушлепок а не президент.
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15.02.2021 18:55 Відповісти
Вот те и на! Оказалось что можно с 2007г туда. И все эти годы я мечтал. Ну пусть потеплеет. Жинке не скажу---пусть будет сюрпрайз. В апреле тронемся. Нива-тайга у меня. По песку там покуражу.
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15.02.2021 18:56 Відповісти
Откуда они все рухнули?Я ещё в 1996 году брал машину напрокат по паспорту и нашим правам в Шарже.
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15.02.2021 18:57 Відповісти
Шарджа
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15.02.2021 19:21 Відповісти
тебе давали по международному удостоверению водителя, а не по обычным правам.
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16.02.2021 01:13 Відповісти
Можна оформити Міжнародне посвідчення водія можна оформити давши фото і сплативши аж 8,16 грн - https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/192443_yak-otrimati-mzhnarodn-prava-vodya - це на випадок, якщо немає бажання сперечатися з працівниками-ідіотами.
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16.02.2021 08:39 Відповісти
У нього пуп закопаний де??????????????????????????
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15.02.2021 19:11 Відповісти
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит и каждый день новые новости.
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15.02.2021 18:58 Відповісти
ДОСЯГНЕННЯ для показухи що наче щось робили
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15.02.2021 18:59 Відповісти
Кароче, оманський брехун ні разу не палиться.Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8375
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15.02.2021 19:00 Відповісти
Под фото подошла бы подпись - "По городу осла водили, как видно напоказ" Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2748
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15.02.2021 19:01 Відповісти
Не оскорбляй осла .
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15.02.2021 19:14 Відповісти
все то фигня...Ленку на верблюде хоть угойдал??? валентинку подарил???
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15.02.2021 19:07 Відповісти
Вот же ж тварь брехливая!
Офис Президента сообщил о офигенном достижении Вовы ЗЕ, который сейчас греет свою жопу в Эмиратах, замаскировав отдых, типа, "рабочим визитом".
Так вот, Вова похвастался тем, что в ОАЭ отныне признают украинские водительские права)))
На самом же деле, их признают там с 2007 года ( при Ющенко )
Согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.
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15.02.2021 19:09 Відповісти
Ты не прав, читай Цензор про Венецианскую конвенцию ссылка
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16.02.2021 01:37 Відповісти
СТАТЬЯ 43 Переходные положения 1. ... Национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с прежними редакциями статей 41, 43 [Тобто до 29 березня 2011 року] и приложения 6 настоящей Конвенции до истечения этого периода, признаются в течение срока их действия. - тобто посвідчення дійсне(що Не виключає того, що напівграмотні відмовляться його визнавати).
Але можна оформити Міжнародне посвідчення водія можна оформити давши фото і сплативши аж 8,16 грн - https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/192443_yak-otrimati-mzhnarodn-prava-vodya
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16.02.2021 08:37 Відповісти
Ради поднятия рейтинга нужно что-нибудь сбрехать,бараны поверят.
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15.02.2021 19:14 Відповісти
Так это ж - гарантия! Шоб знали! Во!
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15.02.2021 19:18 Відповісти
Теперь нам можно управлять верблюдом, арабам - хряком!
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15.02.2021 19:19 Відповісти
Я вообще не понимаю зачем на встречи в такие страны брать Ленку. Там у уважаемых богатых людей ценится наличие нетронутой белой ослицы.У арабов попроще хотя бы владение нецелованым ослом.
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15.02.2021 19:23 Відповісти
Будь яка влада - бреше. Особливо якщо немає особливих успіхів. За стільки років вже можна було би звикнути.
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15.02.2021 19:26 Відповісти
У мене є питання, не знаю коректне чи ні, але все ж таки: а чиї саме водійськи права признали Членограя чи права Єрмака, хто в курсі ??? Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1379
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15.02.2021 19:29 Відповісти
пройдет зима настанет лето. спасибо бубачьке за это......
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15.02.2021 19:37 Відповісти
а сам гринпотс об этом знает?
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15.02.2021 19:46 Відповісти
Как говорится, Зеля мне враг, но истинна дороже!
В прошлом году в феврале месяц был в ОАЭ, забронировал машину на прокат, но по приезду мне сказали, что наши права НЕ КАТЯТ !!!
Машину не дали, страховку получить нельзя, а полиция остановит и гаплык.....
Выход был такой: земляк дал свою машину и сказал, что можешь ездить не привлекая внимания полиции и не нарушая правил - так месяц и пропетлял!
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15.02.2021 20:03 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати є учасником Віденської конвенції про дорожній рух, як і Україна, тому українські посвідчення водія визнаються Віденська конвенція про дорожній рух вікіпедія(Додаток 6 регламентує вимоги до посвідчення).
Працівники якось конторки не обов'язково є знавцями міжнародного законодавства
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15.02.2021 21:21 Відповісти
а вот Цензор другого мнения, признаются только права выданные после 2011 года ссылка
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16.02.2021 01:38 Відповісти
Моя знайома в 2014 році повернулася з ОАЕ в Україну, декілька місяців без проблем їздила в Україні з «правами», отриманими в ОАЕ. Після цього поміняла ці «права» на українські без проблем і здачі екзаменів)
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15.02.2021 20:25 Відповісти
Янелох не соврет - спать не сможет.
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15.02.2021 20:28 Відповісти
А вот и не правда. Лично был в Абу-даби в 2017 году и на просьбу дать машину на прокат мпо украинским правам мне показали шишь...
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15.02.2021 22:32 Відповісти
А в Америке по ним нормально біло ездить?
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15.02.2021 23:05 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати є учасником Віденської конвенції про дорожній рух, як і Україна, тому українські посвідчення водія визнаються Віденська конвенція про дорожній рух вікіпедія (Додаток 6 регламентує вимоги до посвідчення).
Ідіоти, які не знають законодаства і халатно ставляться до виконання посадових обов'язків, є повсюди.
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15.02.2021 23:06 Відповісти
ну нормально! Потрібно українцям час-від-часу нагадувати про очевидні речі. Можуть також повідомити, що Сонце - світить, а Земля - кругла.
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16.02.2021 00:08 Відповісти
Читатели как всегда - 90% не в теме но каментят.
Есть водительские права - пластик, там дублировано все на англ.языке. А есть "міжнародне посвідчення водія" - книжечка которую можно получить вместе с правами, если потребовать.
Венская конвенция говорит о взаимном признании прав, это означает что если человек переехал в ОАЭ и хочет получить вод.права ОАЭ, ему не надо сдавать экзамен - достаточно заплатить пошлину, заполнить заявление и права заменят на местные без всяких экзаменов.
Венская конвенция НЕ ОБЯЗЫВАЕТ прокатные конторы принимать украинские права. Для этого требуются (и не только в ОАЭ, но и в некоторых других странах) - "міжнародне посвідчення водія".
Детально расписано на Цензоре - ссылка
Кстати, оттуда: "Якщо ж ваше посвідчення є безстроковим, ..., то за правилами конвенції, Вам необхідно мати міжнародне посвідчення водія."
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16.02.2021 01:31 Відповісти
"Читатели как всегда - 90% не в теме но каментят." - про себе написав?))
"Венская конвенция говорит о взаимном признании прав, это означает что если человек переехал в ОАЭ и хочет получить вод.права ОАЭ, ему не надо сдавать экзамен - достаточно заплатить пошлину, заполнить заявление и права заменят на местные без всяких экзаменов." - Брєд.
Для прикладу, Німмечина теж учасник Віденської конвенції про дорожній рух, як і ОАЕ Как получить водительские права в Германии Deutsche Welle - "Как проходят занятия в немецкой автошколе Тем, у кого уже есть водительские права, например - российские, посещать лекции необязательно, но сдавать теоретическую часть все равно придется."
Венская конвенция Статья 41 Водительские удостоверения ООН https://unece.org/DAM/trans/conventn/Conv_road_traffic_RU.pdf
2. a) Договаривающиеся стороны будут признавать: i)любое национальное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям приложения 6 к настоящей Конвенции;

6. Положения настоящей статьи не обязывают Договаривающиеся стороны: b) признавать действительность национальных водительских удостоверений выданных водителям, обычное местожительство которых в момент выдачи удостоверений находилось не на территории, где были выданы удостоверения, или которые перенесли свое местожительство после выдачи удостоверений на другую территорию. - ТОБТО якщо людина турист, то її посвідчення мають визнаватись, якщо ж вона переїхала жити - то можуть на розсуд країни - або просто посвідчення замінити, або ж зобов'язати здати екзамен (як наприклад Німмечина, ОАЕ).
Міжнародне посвідчення водія можна оформити давши фото і сплативши аж 8,16 грн - https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/192443_yak-otrimati-mzhnarodn-prava-vodya
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16.02.2021 08:26 Відповісти
ты не со мной спорь а с Цензором, по ссылке которую я привел.
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16.02.2021 18:27 Відповісти
"Національне посвідчення водія в Україні, яке видається протягом останнього часу (починаючи з 2013 року), визнається більшістю країн світу документом, який дає право керувати транспортним засобом без будь-яких додаткових посвідчень." - цитата зі статті.

В будь якому випадку Авякян і Зеленський кажуть напівбрехню - якщо араби не визнають посвідчення, яке мають визнавати відповідно до міжнародного договору, то нічого їм не завадить порушувати законні права(в загальному смислі) українців і після підписання меморандуму - "информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос"(з вікіпедії)
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16.02.2021 18:55 Відповісти
Читаем статью:
"всі нові національні посвідчення водія видані в Україні повністю відповідають вимогам встановленим Віденською конвенцією про дорожній рух і без наявності міжнародного посвідчення водія дають право на керування в країнах, що приєднались до цієї конвенції."
Ключевое слово - "нові".
"Однак, якщо ваше посвідчення є безстроковим та/або не всі записи у ньому продубльовані латинськими літерами, то воно не дає вам права керувати транспортним засобом у жодній із закордонних країн. Джерело: https://reforms.censor.net/m3022006"
Права которые выдавались до 2011 г. с бессрочным термином - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Все.
Я сам в Польше обменял права по Венецианской конвенции на польские, были бессрочные - теперь польские со сроком действия 10 лет, и по ним уже езжу.
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17.02.2021 11:35 Відповісти
Венская[Столиця Австрії] конвенция о дорожном движении, а не "Венецианской[місто в Італії] конвенции".
"всі нові національні посвідчення водія видані ... дають право на керування в країнах " - я ж не спречаюсь з цим твердженням. Виходить, що Авякян і Зеля приписали собі те, що і без них нормально працює.
Я давав посилання, міжнародне посвідчення водія можна оформити за 8,16 грн - щоб не сперечатися з упоротими працівниками.
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17.02.2021 14:33 Відповісти
они не упоротые. Если у человека удостоверение старого образца (до 2011 г.) то ему машину в прокат НЕ ДАДУТ и будут на 100% правы. Поэтому нужны дополнительно межд.права - книжечка. Или переоформить права на новые. И тут конечно не очень понятно о чем Зеля договорился - скорее всего о том чтобы принимали бессрочные права выданные до 2011 без книжечки.
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17.02.2021 14:46 Відповісти
классные у зеленского советники...
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16.02.2021 07:06 Відповісти
Вообще новость должна быть совсем о другом:
Дубай, ОАЭ. Граждане Украины, являющиеся резидентами Объединенных Арабских Эмиратов, смогут «обменивать» (получать в упрощённом порядке) свои национальные водительские права на местные бесплатно и без экзаменов.
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17.02.2021 12:38 Відповісти
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