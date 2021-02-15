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Новини Політика України
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Бабин Яр (157) Київ (13832) Голокост (135) Лінчевський (23) Хржановський Ілля (13)

Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу

Заборона втілювати проєкти за російські гроші в Україні має стосуватися усіх напрямків. Зокрема, і проєкту меморіалу Голокосту "Бабин Яр", який фінансують російські олігархи, а втілює російський режисер Ілля Хржановський.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.

"У нашому місті не може бути російського капіталу. Не можуть росіяни побудувати тут щось хороше. Будь-яка інвестиція — дитячий садочок, квітковий магазин, музей — означає, що в Україні заробляють кошти, які йдуть на підтримку російської армії", - сказав він.

За ініціативою депутатки Київради від "Голосу" Аліни Михайлової та Олександра Лінчевського Київраді запропонували встановити заборону на участь громадян та суб’єктів господарювання з Росії як держави агресора у реалізації проєктів столиці.

Читайте також: Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

"Нам здається абсолютно логічним, що місто не мало б впроваджувати проєкти, пов’язані з Російською Федерацією. Ми переконані, що під час війни місто та держава не повинні послуговуватися російськими інвестиціями. Коли одні воюють, захищаючи країну, інші не можуть потискати руки представникам країни-агресора, укладаючи угоди", — вважає Лінчевський.

За його словами, неприпустимо, коли той, хто отримує прибуток в Україні, платить податки в РФ, утримуючи російську армію.

"Цей бізнес, який заробить грошей у нашому місті, потім повернеться до нас кулями", - упевнений Лінчевський.

Заборона поширюється і на суб’єкти господарювання, що знаходяться під контролем росіян, а також юрособи, у статутних капіталах яких є частка РФ. Відповідний документ, зареєстрований секретаріатом міської ради, опинився у розпорядженні LB.ua, зазначає видання.

Також читайте: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що голосування за приватний проєкт реконструкції "Бабиного Яру", який фінансують російські олігархи, мало відбутися на сесії Київради 11 лютого. Однак Кличко зняв проєкт з розгляду.

Раніше виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс заявив, що ініціатори цього проєкту 25 грудня розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі і знайшли там залишки поховань.

Зісельс також заявив, що міністр культури України Олександр Ткаченко не хотів підписувати меморандум з російським проєктом "Бабин Яр", його змусив Андрій Єрмак. Також Зісельс сказав: "Цей російський проєкт — троянський кінь, якого Путін підкладає під Україну".

За його словами, в Україні 6-й рік розробляється український проєкт — комплексна меморіалізація Бабиного Яру. Це 18 вчених, істориків, які об’єднались навколо Інституту історії України Академії наук.
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Топ коментарі
+10
але вони залізуть з іншого боку...



Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч

Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский - Цензор.НЕТ 1731
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15.02.2021 18:57
+7
Зараз євреї почнуть галасувати про антисемітизм.
Так і дозволять їм.
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15.02.2021 18:59
+7
київські євреї якраз і проти московського прожекту

- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
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15.02.2021 19:15
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Виталька не одобрит. Ему уже занесли.
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15.02.2021 18:50 Відповісти
С облегченим, Додик!
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15.02.2021 18:53 Відповісти
"Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук. Источник: https://censor.net/ru/p3243969 "
Подлизывай качественнее, шавка.
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15.02.2021 18:57 Відповісти
+6 не одобрит уже и потратили
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15.02.2021 19:42 Відповісти
Вот это правильно!
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15.02.2021 18:53 Відповісти
Запрет будет или запрет должен быть. Это не одно и то же.
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15.02.2021 18:57 Відповісти
Зараз євреї почнуть галасувати про антисемітизм.
Так і дозволять їм.
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15.02.2021 18:59 Відповісти
київські євреї якраз і проти московського прожекту

- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
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15.02.2021 19:15 Відповісти
Не всі. Наприклад, рабінович дуже ЗА.
І таких багато.
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15.02.2021 19:18 Відповісти
агєнт Жолудь нє в счьот, как і прочая крєольня, прікормлєнная і подвєшенная на компромати
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15.02.2021 19:20 Відповісти
С каких это пор Рабинович стал ментально украинским евреем ?
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15.02.2021 19:42 Відповісти
Ні з яких. В тому то і справа, що таких як рабінович повно - і вони товстосуми.
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15.02.2021 19:43 Відповісти
зіцпрєдсєдатєль прі дєньгах партії ка пе ес ес - оце вершина їх кар'єри
під наглядом гебістів-феесбістів, звичайно (а як шо нє так - моменто в море)
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15.02.2021 19:53 Відповісти
Рабинович это ... безголосый Кобзон... Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 208
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15.02.2021 21:08 Відповісти
Наші не почнуть. Київські євреї самі зверталися до Зе заборонити будівництво, але до сьогодні ніхто до них не дослухався
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15.02.2021 19:18 Відповісти
До сьогодні.
Але Зе, як представник цього народу, не відмовився.
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15.02.2021 19:21 Відповісти
Ото ж бо у цьому і полягала проблема, що Зе було абсолютно інертним з цього питання. Тобто йому було байдуже, хоча євреї йому прямою мовою говорили.
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15.02.2021 19:28 Відповісти
Та невже...
Ну, побачимо.
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15.02.2021 18:57 Відповісти
але вони залізуть з іншого боку...



Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч

Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский - Цензор.НЕТ 1731
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15.02.2021 18:57 Відповісти
За знищенням української бібліотеки завжди стоять жидобільшовики.
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15.02.2021 21:09 Відповісти
Весь Харьков застроен церквями на деньги Московского улуса.А у себя не могут старинных церквей починить за пределами Мацквы.Старушки деньги жертвуют.
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15.02.2021 18:59 Відповісти
Своє залишиться своїм , а Україну конче необхідно повернути в "родную говєнь" Московію,для цього ніяких коштів не пошкодують !!!))))
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15.02.2021 19:04 Відповісти
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет . Пора строить. В Украине живут не только евреи.
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15.02.2021 19:11 Відповісти
Жидов в Украине осталось 30-40 тысяч (по переписи 2001 их было 103 000). И все сволочи еще те! - глупцы и лузеры ... Умные уже давно уехали отсюда... Осталось ворье, коррупционеры-чиновники и чмо ни на что не годное...
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15.02.2021 21:15 Відповісти
Что за ахинея? Наоборот, чем больше русня потратит денег на разные памятники у нас, тем меньше достанется донбасским ихтамнетам.
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15.02.2021 19:12 Відповісти
Частью московитского проекта есть постройка синагоги на Православном кладбище. Против этой грязной, ничем не прикрытой провокации выступают наиболее уважаемые в Украинской еврейской общине сионисты, напр. Зисельс. Ты поддерживаешь эту провокацию?
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15.02.2021 19:29 Відповісти
Конечно поддерживаю. Пусть построят, потом подумаем и может снесём. Сильно кацапам тысячи истуканов-лениных помогли?
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15.02.2021 19:36 Відповісти
Ну да, для определенной категории людей срубли не пахнут. За срубль они готовы построить синагогу на Православном кладбище, спровоцировать вспышку антисемитизма в Украине со всеми вытекающими международными последствиями.
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15.02.2021 19:42 Відповісти
Вспышка антирусизма против авторов проекта нам только на пользу.
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15.02.2021 19:52 Відповісти
Ты действительно живешь в параллельной реальности, или притворяешься?
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15.02.2021 19:54 Відповісти
В 1989 году мы с отцом Сенатором побывали в Быковнянском лесу,с нами были фото корреспонденты ВВС и Голоса Америки,там были раскопки массовых захоронений расстрелянных в лесу .Картина была не для слабонервныххх
Никому не желаю такое увидеть...поседеть можно за 5 минут...
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15.02.2021 19:20 Відповісти
На рассейские деньги можно построить только петуха из говна😁
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15.02.2021 19:21 Відповісти
Или двухглавую курицу с герба Рабсиянского Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 4928
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15.02.2021 19:24 Відповісти
А шо там с игорным бизнесом? Он счас почти весь за кацапские деньги...
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15.02.2021 19:25 Відповісти
Євреї,це головна нація світу.І не надувайте щоки,що це не так.Дійові особи з Біблії,були ким? Невже українцями? Так що потрібно на колінах плазувати,перед ними.
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15.02.2021 19:26 Відповісти
Как же так, нарасее ведь человеколюбие...
https://www.facebook.com/groups/308341717064987/permalink/414621189770372/
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15.02.2021 19:28 Відповісти
Под Харьковом, 6-я лесополоса,надо тщательно исследовать тоже...там расстреливали людей тысячами,следы в любом случае должны быть..
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15.02.2021 19:31 Відповісти
Хатынь в Белоруси была сожжена НКВДистами,а не немцами,село Дражно в Белоруси было сожжено похлеще Хатыни,также НКВД,а списали все на немцев...шакалы позорные...
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15.02.2021 19:37 Відповісти
а рашеские деньги через третьи руки и офшоры уже перестанут быть рашескими???
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15.02.2021 19:42 Відповісти
Клас!!!!
Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 7977"
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15.02.2021 19:44 Відповісти
Без "старших братів" ми нездатні нічого побудувати? Для чого сьюди росіян запросили?
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15.02.2021 19:50 Відповісти
Какой-то антисемитизм.
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15.02.2021 19:53 Відповісти
Набираю у Гуглі - національно визвольна війна...Хмельниччина і нічого крім Хмельниччини. Тобто результатом української національно визвольної війни з поляками стало приєднання України до Росії. Визволилися.
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15.02.2021 20:37 Відповісти
ВелосиПедик вообще продался с потрохами. У него один бог - благосостояние.
Уже почти год, как построили типа Шулявку, вгатив в его карманы 3 бюджета строительства, только киевляне по прежнему месят грязь, чтобы дойти до метро от Космополита! И до полноценного ремонта Шулявки руки так и не дошли! Корпус Большевика не позволяет завершить строительство. Это значит, что Кличко на обогащении одной только Шулявки не остановился!
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15.02.2021 21:49 Відповісти
Ермак, главный троянский конь в Украине. Он не стесняется роSSких денег, обагренных кровью убитых украинцев.
Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 6439
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16.02.2021 02:44 Відповісти
В свій час ГАРАНТ лобіював меморіал рашкіним "землякам".
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16.02.2021 08:21 Відповісти
 
 