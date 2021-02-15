Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський
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Заборона втілювати проєкти за російські гроші в Україні має стосуватися усіх напрямків. Зокрема, і проєкту меморіалу Голокосту "Бабин Яр", який фінансують російські олігархи, а втілює російський режисер Ілля Хржановський.
Про це в ефірі Громадського радіо сказав заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.
"У нашому місті не може бути російського капіталу. Не можуть росіяни побудувати тут щось хороше. Будь-яка інвестиція — дитячий садочок, квітковий магазин, музей — означає, що в Україні заробляють кошти, які йдуть на підтримку російської армії", - сказав він.
За ініціативою депутатки Київради від "Голосу" Аліни Михайлової та Олександра Лінчевського Київраді запропонували встановити заборону на участь громадян та суб’єктів господарювання з Росії як держави агресора у реалізації проєктів столиці.
"Нам здається абсолютно логічним, що місто не мало б впроваджувати проєкти, пов’язані з Російською Федерацією. Ми переконані, що під час війни місто та держава не повинні послуговуватися російськими інвестиціями. Коли одні воюють, захищаючи країну, інші не можуть потискати руки представникам країни-агресора, укладаючи угоди", — вважає Лінчевський.
За його словами, неприпустимо, коли той, хто отримує прибуток в Україні, платить податки в РФ, утримуючи російську армію.
"Цей бізнес, який заробить грошей у нашому місті, потім повернеться до нас кулями", - упевнений Лінчевський.
Заборона поширюється і на суб’єкти господарювання, що знаходяться під контролем росіян, а також юрособи, у статутних капіталах яких є частка РФ. Відповідний документ, зареєстрований секретаріатом міської ради, опинився у розпорядженні LB.ua, зазначає видання.
Нагадаємо, що голосування за приватний проєкт реконструкції "Бабиного Яру", який фінансують російські олігархи, мало відбутися на сесії Київради 11 лютого. Однак Кличко зняв проєкт з розгляду.
Раніше виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс заявив, що ініціатори цього проєкту 25 грудня розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі і знайшли там залишки поховань.
Зісельс також заявив, що міністр культури України Олександр Ткаченко не хотів підписувати меморандум з російським проєктом "Бабин Яр", його змусив Андрій Єрмак. Також Зісельс сказав: "Цей російський проєкт — троянський кінь, якого Путін підкладає під Україну".
За його словами, в Україні 6-й рік розробляється український проєкт — комплексна меморіалізація Бабиного Яру. Це 18 вчених, істориків, які об’єднались навколо Інституту історії України Академії наук.
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Подлизывай качественнее, шавка.
Так і дозволять їм.
- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
І таких багато.
під наглядом гебістів-феесбістів, звичайно (а як шо нє так - моменто в море)
Але Зе, як представник цього народу, не відмовився.
Ну, побачимо.
Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч
Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.
Никому не желаю такое увидеть...поседеть можно за 5 минут...
https://www.facebook.com/groups/308341717064987/permalink/414621189770372/
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Уже почти год, как построили типа Шулявку, вгатив в его карманы 3 бюджета строительства, только киевляне по прежнему месят грязь, чтобы дойти до метро от Космополита! И до полноценного ремонта Шулявки руки так и не дошли! Корпус Большевика не позволяет завершить строительство. Это значит, что Кличко на обогащении одной только Шулявки не остановился!