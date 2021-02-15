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Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка

Білоруські чиновники, які виступають проти Лукашенка, підписуються під листом. Наразі зібрали близько 1200 підписів.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо кампанію зі збору підписів проти Лукашенка. Як тільки назбирається 5 тисяч підписів, ми опублікуємо цього листа. Це один з інструментів мобілізації, для розколу еліт. Ми намагаємося тиснути з різних сторін, аби ослабити режим", - зазначив він.

У листі йдеться про те, що вони не згодні з режимом, насиллям щодо власного народу.

"Робимо саме у такому форматі, аби не було персональних розправ. Проти п’яти тисяч людей навіть лукашенківській репресивній машині буде складно боротися", - упевнений Вячорка.

Останні офіційні переговори з людьми Лукашенка за допомогою ОБСЄ були у вересні-жовтні.

Також, за словами Вячорки, білоруських політв’язнів тримають в жахливих умовах. На них тиснуть фізично та психологічно.

Нагадаємо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною із 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська — 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Читайте також: Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів". ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
Хтось вірить в такі підписи?
Це ж треба бути смертником, аби підписувати в тій ситуації.
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15.02.2021 19:18
+4
ТЫ? Против уссатого бульбофюрера? Спасибо, посмешил, холоп Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 8200 Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 2704
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15.02.2021 19:44
+3
Госслужащие такие же как светка?
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15.02.2021 19:19
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Хтось вірить в такі підписи?
Це ж треба бути смертником, аби підписувати в тій ситуації.
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15.02.2021 19:18 Відповісти
Бреше тіхановська, їй більше нічого не залишилося.
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15.02.2021 20:37 Відповісти
Госслужащие такие же как светка?
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15.02.2021 19:19 Відповісти
Тепер диктатор точно піде. Более тысячи белорусских госслужащих подписали письмо против Лукашенко, - советник Тихановской Вячорка - Цензор.НЕТ 4024 І навіщо нам Білорусь? Це вже тема не цікава,давайте за великого патріота України.Навального.Хочеться в Києві побачити мітинги на підтримку його.І пофіг.що він грузинів називав гризунами і пропонував пальнути ракетою по них.Я вже навіть не кажу за Крим.
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15.02.2021 19:22 Відповісти
Ідіоти. Ви або беріть владу в свої руки, або тихенько існуйте при цій системі.
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15.02.2021 19:22 Відповісти
Фонариками посветили? Хотя бы под одеялом...
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15.02.2021 19:24 Відповісти
Они уже реально кумарят со своим "ненасильственным😁" протестом
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15.02.2021 19:24 Відповісти
Этот усато-упоротый председатель радгоспу все красные линии пересёк. Он по тихому и в отставку не уйдёт никогда. Зря письма пишут---на деревню дедушке это. В реале это кгб. За эти пол года весь компромат что был уже сгорел. Копать нечего уже---поздно. Будет отстреливаться до последнего патрона. Готовьте лучше гранаты---если охота быстро.
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15.02.2021 19:25 Відповісти
Что там они подписывают, может для начала опубликовать текст? Возможно почитаю и сам подпишусь .
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15.02.2021 19:26 Відповісти
Квартиру переписывают на Бацьку.
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15.02.2021 19:31 Відповісти
А діти її де? Бо кажуть, що в Росії.
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15.02.2021 20:40 Відповісти
ТЫ? Против уссатого бульбофюрера? Спасибо, посмешил, холоп Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 8200 Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 2704
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15.02.2021 19:44 Відповісти
Я даже против Трампа был.
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15.02.2021 20:53 Відповісти
Угу, против Трумпа оно, конечно, безопасно. А бульбофюреру ты будешь лизать пятки до конца
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15.02.2021 20:54 Відповісти
после опубликования, подписанты получат 10 лет без права переписки лично от бульбохуйла. его верный гаврош-рожконоситель коленька, только и будет успевать 5тыщ патронов подносить.
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15.02.2021 19:26 Відповісти
А що писати...
Треба напевно воювати з міліцією, яка захищає Луку.
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15.02.2021 19:28 Відповісти
Записуйся до Свєти, підеш в партизани ))
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15.02.2021 20:43 Відповісти
Наверное можно уже говорить бывшие госслужащие Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 4599
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15.02.2021 19:34 Відповісти
Ну все, Лука еще 1200 в концлагерь посадит. Асад вон 150 тысяч держит в концлагерях, как минимум. Кстати асадиты, недовольные голодом и отсутсвием работы, выступают в соцсетях и потом их хватают и увозят в концлагерь, а там пытки и мало кто оттуда возвращается, недавно вояку даже известного схватили, такие хунты они и своих начинают уничтожать, когда денежка заканчивается Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 9688
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15.02.2021 20:26 Відповісти
Білоруси усім задоволені.
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15.02.2021 20:47 Відповісти
вау!!
хороводы продолжаются
пока в головах совок, ничего не будет, сябры
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15.02.2021 22:46 Відповісти
 
 