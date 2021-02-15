Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруські чиновники, які виступають проти Лукашенка, підписуються під листом. Наразі зібрали близько 1200 підписів.
Про це в ефірі Громадського радіо сказав радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, передає Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо кампанію зі збору підписів проти Лукашенка. Як тільки назбирається 5 тисяч підписів, ми опублікуємо цього листа. Це один з інструментів мобілізації, для розколу еліт. Ми намагаємося тиснути з різних сторін, аби ослабити режим", - зазначив він.
У листі йдеться про те, що вони не згодні з режимом, насиллям щодо власного народу.
"Робимо саме у такому форматі, аби не було персональних розправ. Проти п’яти тисяч людей навіть лукашенківській репресивній машині буде складно боротися", - упевнений Вячорка.
Останні офіційні переговори з людьми Лукашенка за допомогою ОБСЄ були у вересні-жовтні.
Також, за словами Вячорки, білоруських політв’язнів тримають в жахливих умовах. На них тиснуть фізично та психологічно.
Нагадаємо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною із 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська — 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж треба бути смертником, аби підписувати в тій ситуації.
Треба напевно воювати з міліцією, яка захищає Луку.
хороводы продолжаются
пока в головах совок, ничего не будет, сябры