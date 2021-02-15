УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
4 926 112
Зеленський (17428) ОАЕ (136) ФДМУ (273) Сенниченко Дмитро (69)

Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко

Підписані в Об'єднаних Арабських Еміратах угоди на $3 млрд "стали великою перемогою команди президента Володимира Зеленського, яка забезпечить прорив в економічних відносинах із Західною Азією".

Про це пише голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Прозорі реформи і чесні процеси разом із величезним потенціалом нашої країни формують нову Україну. Створюють вікно можливостей і залучають інвестиції", - додав Сенниченко.

"Велика перемога команди Президента в Об’єднаних Арабських Еміратах!

Українська делегація під головуванням Володимира Зеленського  уклала інвестиційні меморандуми та контракти на $3 млрд!

Справжній прорив в економічних відносинах із Західною Азією - такого масштабу співпраці між нашими державами не було ніколи", - говориться в публікації на фейсбук-сторінці голови ФДМУ.

Він підкреслив, що укладені угоди забезпечать не тільки багатомільярдні проєкти та нові робочі місцяа й стануть сигналом для всього світу, що з нашою державою безпечно та вигідно співпрацювати.

Нагадаємо, що офіційний візит президента України в ОАЕ відбувся 13-14 лютого. Українська делегація підписала низку угод, однією з яких став меморандум про наміри інвестувати між ФДМУ і фондом Mubadala.

Читайте також: "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
@Vinainochka

Ніхто не знає, яка доля спіткала 2,5 млрд фунтів стерлінгів?

Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 3121
показати весь коментар
15.02.2021 19:40
+16
Нах нам деньги с эмиратов , мы ещё не потратили деньги привезённые зе с Омана 🤣🤣🤣
Пы сы а если серьёзно это такие же деньги , как начало вакцинации от covid-19 с 15 февраля обещанное властью 😕
показати весь коментар
15.02.2021 19:30
+13
Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 1048 От имени каких фирм зеленский подписывал контракты??
показати весь коментар
15.02.2021 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
это ты, зепил, о своей вавке в голове?
показати весь коментар
15.02.2021 22:32 Відповісти
Агов зєлібоби, а де поділися минулі мульярди ОманськогоЗЕкономіста?!
показати весь коментар
15.02.2021 22:33 Відповісти
Читаем "продал украинской земли на 3 лярда"
показати весь коментар
15.02.2021 22:33 Відповісти
Так нащо тоді той МВФ?
По мільярду з кожної візиту - і в казні через край!
Брешуть, ох і брешуть зелені виродки.
показати весь коментар
15.02.2021 22:37 Відповісти
Земельку им поехал продавать? в аренду с последующим выкупом?
показати весь коментар
15.02.2021 22:37 Відповісти
Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 4852
показати весь коментар
15.02.2021 22:44 Відповісти
не підписав
показати весь коментар
16.02.2021 00:09 Відповісти
Договорился шмаркля, что в Одессе арабы построят стоянку для яхт и отель--итак уже почти все побережье застроено, еще арабам нужно дать здесь нагадить!
показати весь коментар
16.02.2021 01:18 Відповісти
Новина ні про що. Це може бути, наприклад, договір про відкриття депозитного рахунку в одному з банків ОАЕ. І подібних договорів можна напідписувати цілу хуру...
показати весь коментар
16.02.2021 05:32 Відповісти
і що ж гундосий виродок продав арабам на 3 лярди?
показати весь коментар
16.02.2021 06:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 