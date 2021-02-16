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Верховний Суд (786) позов (368) ZIK (121)

Верховний Суд відправив позов телеканалу ZIK на виправлення недоліків: немає доказів оплати судового збору та доцільності залучення третіх осіб

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Верховний Суд відправив позов телеканалу ZIK на виправлення недоліків: немає доказів оплати судового збору та доцільності залучення третіх осіб

У Верховний Суд надійшов позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (канал ZIK) щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про введення в дію санкцій проти медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Судова влада України".

Рішення мотивоване тим, що судовий збір за позов не надійшов на відповідний казначейський рахунок, а тому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів.

Також канал не надав доказів, які б підтверджували необхідність і доцільність залучення Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки, Верховної Ради до участі у справі як третіх осіб.

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Каналу дали 10 днів на виправлення недоліків.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.
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Топ коментарі
+7
"Цензор", давай про ще один черговий облом напиши: Харківський суд вдруге відмовив міськраді Харкова у поверненні назви Жукова проспекту Григоренко.
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15.02.2021 20:02
+6
Медведчуку сказали:
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6767
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15.02.2021 19:54
+6
найкрутіше зараз про Харков є те, що там Кернес все ще є мером. керує із гроба.
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15.02.2021 20:16
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Медведчуку сказали:
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6767
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15.02.2021 19:54 Відповісти
"Цензор", давай про ще один черговий облом напиши: Харківський суд вдруге відмовив міськраді Харкова у поверненні назви Жукова проспекту Григоренко.
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15.02.2021 20:02 Відповісти
найкрутіше зараз про Харков є те, що там Кернес все ще є мером. керує із гроба.
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15.02.2021 20:16 Відповісти
Видал я гепу у гробу в белых тапках ! ))
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15.02.2021 20:20 Відповісти
а можеш побачити на зборах, бо перестане він бути мером лише у кінці лютого.
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15.02.2021 20:23 Відповісти
гепа памножился на ,,0,, !
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15.02.2021 20:41 Відповісти
спиритически
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15.02.2021 20:22 Відповісти
В деле этих трех "аналов" без привычного и любимого мертвечиной совкового бюрократизма не обойтись. Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 4660
И пусть длится годы вся эта хрень, пока мертвечина не станет мертвечиной де-факто Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 7088
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15.02.2021 20:06 Відповісти
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6970"
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15.02.2021 20:11 Відповісти
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 8471"
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15.02.2021 20:14 Відповісти
ZIK пашли вы сепары на х.й !
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15.02.2021 20:15 Відповісти
Жлобы, даже судебный сбор зажали!
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15.02.2021 20:19 Відповісти
Иск телеканала zik должен быть скручен в трубочку и отправлен мертвечуку в анус.
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15.02.2021 20:20 Відповісти
👏😁 ✌️🤪👍
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15.02.2021 20:21 Відповісти
Цинічно провели банківською платіжкою по губам.
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15.02.2021 20:27 Відповісти
 
 