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Африка (195) Танзанія (8) Соколюк (18)

"Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії

Новини Цензор.НЕТ Події

Вже майже три доби голова Держміграційної служби Максим Соколюк, його дружина Анастасія Зінченко та ще 190 туристів не можуть вилетіти з Африки до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Так, за кілька днів подружжю довелося змінити вже три готелі, які не заселяли людей. Зрештою були змушені ночувати на вулиці.

За словами Зінченко, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару називає авіакомпанію SkyUp.

Дивіться також: "Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки. ФОТОрепортаж

Авіакомпанія заявляє українцям, що затримка спричинена поломкою літака. Вже три дні його не можуть полагодити. Тому майже 200 людей не можуть повернутися додому в Україну, вони змушені ночувати на вулиці. Серед туристів чимало маленьких дітей.

Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.

Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.

1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.

Пізніше стало відомо, що допомагав дівчині повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман, чиновник розлучився і одружився із Зінченко.
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Топ коментарі
+46
Тут скорее наоборот. Собачка из Уханя с какой-то тупой позорницей.
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15.02.2021 20:25
+42
вона мастер десь застрягти. чого Зе із собою не бере?
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15.02.2021 20:25
+31
190 украинцев трое суток не могут вернуться с ЗанзибараСреди застрявших руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как «украинка с собачкой из Уханя».

Таня Адамс: "Да она з@*****)"
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15.02.2021 20:44
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Тут скорее наоборот. Собачка из Уханя с какой-то тупой позорницей.
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15.02.2021 20:25 Відповісти
почему Зеленский не пошлет за девушкой с собачкой "Мрию" чтобы бомбить Занзибар ? "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 1194
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15.02.2021 21:54 Відповісти
Анекдот:
Іде чоловік, а на зустріч жінка з собакою.
Чоловік: "Ти чого ведеш цю суку гуляти на дитячий майданчик?"
Жінка: "Ето нє **** а кобель"
Чоловік: "А я його і питаю"
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16.02.2021 09:29 Відповісти
Везет ей.
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15.02.2021 20:25 Відповісти
Цікаво а скільки кошуте Міністру с собачкіной дєвушкой это путешествие?
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15.02.2021 21:26 Відповісти
прочитала 1000 євро на двох - нормально для людини з бізнесом
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15.02.2021 21:28 Відповісти
в ці люті дні -замети, і інші причини не виходу на роботу не приймаються...
уволить
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15.02.2021 21:44 Відповісти
вопрос,а где собачка?
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15.02.2021 22:00 Відповісти
Да и хрен с ней---с собачкой! Пусть там и сидят. Девка явно меченая. С неё по стране пошесть пошла год назад. И снова тот сюжет. Привезут занзибарскую заразу какую, опять их селить куда либо. Много их там. И тут в этот раз номер не пройдёт. Народ вилами погонит. Хоть в Чернобыль отправляй! Там кстати собак валом--волками стали.
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15.02.2021 22:20 Відповісти
не везет ей . а возят ее куда попало
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16.02.2021 06:43 Відповісти
Здається, то їхні проблеми.
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15.02.2021 20:25 Відповісти
вона мастер десь застрягти. чого Зе із собою не бере?
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15.02.2021 20:25 Відповісти
Віслючк і так стирчить безпробудно "Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 2504
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15.02.2021 20:31 Відповісти
Она и сама справляется. Новая бедоносица.
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15.02.2021 20:32 Відповісти
кинологи
еп@нарот...
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15.02.2021 20:25 Відповісти
"Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 670
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15.02.2021 20:25 Відповісти
Давайте за ними самолет пошлем!)
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15.02.2021 20:25 Відповісти
бомбардировщик. меньше их не возьмет.
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15.02.2021 20:27 Відповісти
"Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 8154
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15.02.2021 20:27 Відповісти
СРОЧНО!!! СРОЧНО ВЫСЫЛАТЬ САМОЛЁТЫ!!!
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15.02.2021 20:44 Відповісти
эскадрилью "Мрий", бамбить Занзибар "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 7904
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15.02.2021 22:02 Відповісти
Лучше телегу с парой лошадей, как за девочкой которая заболела в селе где даже дороги не чистят и вездеход не может проехать
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15.02.2021 21:01 Відповісти
и приходится тестя убивать, чтоб расчистили ментам и не только
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15.02.2021 21:46 Відповісти
с зоряном и шкиряком
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15.02.2021 21:02 Відповісти
Велосипеда😁.
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15.02.2021 21:09 Відповісти
Собачку жалко "Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 4158
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15.02.2021 20:26 Відповісти
мда, собачке не повезло с ****** "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 7355
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15.02.2021 22:03 Відповісти
Давайте скинемось шляхом підвищення транспортування з кожного українця !!! Ну хоча б 1 грн за км. Допоможемо двум собакам з песиком з ухані
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15.02.2021 20:26 Відповісти
Нічого скидатися, нехай собачку продадуть і будуть кошти на дорогу. Не тільки ж за газ собачками розплачуватися.
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15.02.2021 21:02 Відповісти
Нііі! Ми повинні повернути своїх людей звідки б то не було!!! Як ми ж без цих світочів суспільства??? Необхідно скликати РНБО, ввести тариф на транспортування, розробити проектну документацію гіперлуп доставки, назвати вісім міст іменами цих героїв та одне місто іменем пса!
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15.02.2021 21:23 Відповісти
Нехай щастить!
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15.02.2021 20:27 Відповісти
"Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 2234
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15.02.2021 20:28 Відповісти
дякую , подивлюсь.
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15.02.2021 20:32 Відповісти
у депардье квартира в саранске осталась...не повезло
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15.02.2021 21:48 Відповісти
Уханькает председателя эта уханьская "застрявала" "Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании - Цензор.НЕТ 4784 .
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15.02.2021 20:29 Відповісти
тысячи белорусов, фронтовиков ждет гражданства и убежища, а наш голова по занзибарам шатается...лять...
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15.02.2021 20:29 Відповісти
Туристи вже відкрили новий вектор -- у Занзібар.
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Треба пропіарити нижчезгаданого Попобаву серед ЛГБТ - тисячі геїв їхатимуть у Танзанію, сподіваючись на нічну зустріч із хтивим суккубом "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 8321
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15.02.2021 21:23 Відповісти
Наскільки я пригадую, суккуби - це потойбічні парфуми, котрі набувають вигляду збіса гарної жінки, аби спокусити чоловіка. А інкуби - це парфуми, що придурюються чоловіками і спокушають жінок. В даному випадку, мабуть, йдеться про "інкуба-збоченця", що сплутав орієнтацію "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 346 .
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16.02.2021 10:09 Відповісти
Тьху, запрацювався ))) Інкуб, звичайно "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 9928
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16.02.2021 21:43 Відповісти
Save dievochku s sobatchkoi!!!
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15.02.2021 20:33 Відповісти
На улице ночевала ****? Та херня, там же Африка, там тепло.
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15.02.2021 20:34 Відповісти
Їй *****, а от чоловікам треба спати обережно - нижче написав, у Танзанії мешкає жахливий демон-гомосексуаліст Попобава "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 8975

(це ж треба... абсолютно різні й далекі мови - але ім'я, що на суахілі означає Кажанокрил, крізь слов'янську призму раптом відображає всю сутність цієї хтивої тварюки... "забава в попу", мля...)
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15.02.2021 21:06 Відповісти
Хе-хе. А деякі діячі (приміром, один радикально орієнтований Олег Ринатович Л.) дуже навіть зраділи б такій екзотичній пригоді. Та й іншому персонажу - киві - така пригода... стала б у пригоді (той ще шалун! - журналісту з Бігус-Інфо чого наговорив "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 637 ).
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15.02.2021 21:12 Відповісти
По русски надо печатать. Не Попобава а попозабава. Так интрига круче!
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15.02.2021 22:24 Відповісти
тепло это таки да --- так негры кругом голые и голодные....
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16.02.2021 06:33 Відповісти
Да просто не хрен там было шастать, вот и весь сказ.
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15.02.2021 20:34 Відповісти
Президенту уже звонила?
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15.02.2021 20:43 Відповісти
190 украинцев трое суток не могут вернуться с ЗанзибараСреди застрявших руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как «украинка с собачкой из Уханя».

Таня Адамс: "Да она з@*****)"
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15.02.2021 20:44 Відповісти
"Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 2059!!
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15.02.2021 20:55 Відповісти
я ридаю. вид ржакчки.
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15.02.2021 20:50 Відповісти
Разлучница, где же твоя собачка, макс не в счет.
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15.02.2021 20:54 Відповісти
Эта ***** где-нибудь работает или у неё богатенький папочка??
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Хтось казав, що "там можно и заработать"...
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15.02.2021 20:59 Відповісти
Вы не читаете новости? Девочка с Ухани живет с богательникм 43-х летним Папиком работающим в министерстве
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15.02.2021 20:59 Відповісти
это должность такая --- *****
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16.02.2021 06:35 Відповісти
Она на вид как ребенок.
Его на малолеток тянет?
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15.02.2021 20:56 Відповісти
Пока тянет...
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15.02.2021 21:01 Відповісти
еще как тянет весь кабмин
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15.02.2021 21:03 Відповісти
Ну лишь бы в девочки с Ухани в ее дырочках чего то другое не застревало
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15.02.2021 20:58 Відповісти
У Танзанії застрягли?!
Ліл, чоловікам вночі треба начуватися - саме у Танзанії мешкає один цікавий представник світу лихих парфумів, ім'я якого є курйозним випадком ґепічної міжмовної гри слів "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 437

...его упоминание чаще вызывает циничный смех, чем ужас. Дело в том, что он, подобно чупакабре - своему сородичу из Западного полушария, нападает на людей. Но нападает отнюдь не для того, чтобы пить кровь.

Попобава (от суахили popo - летучая мышь и bawa - крыло) - согласно легендам, злое существо или злой дух, в которое верят некоторые жители Танзании. Описывается как карлик с единственным глазом во лбу, маленькими острыми ушами, крыльями и когтями летучей мыши. Согласно верованиям, насилует спящих в своих кроватях мужчин.
Присутствие часто невидимого Попобавы может быть обнаружено по резкому запаху или клубам дыма. Иногда Попобава видим каждому, кроме жертвы. По поверьям, это существо днем принимает человеческую форму, но с острыми выдающими его пальцами. После исполнения акта насилия Попобава заставляет своих жертв рассказать всем о случившемся, в противном случае угрожая вернуться и изнасиловать повторно. Кроме того, Попобава приходит только к тем, кто в него не верит.
Местом обитания этого карлика-циклопа является остров Занзибар. Впервые появился на соседнем с Занзибаром острове Пемба (Pemba) в 1972. В те периоды, когда Попобава терроризирует острова, мужчины многих семейств часто спят вместе перед домом, ища защиты в толпе и веря, что сон в кровати делает их уязвимыми.Существо с повадками легендарного Чёрного Властелина не могло не прийтись по нраву обитателям имиджборд. Не последнюю роль во взлёте популярности Попобавы сыграло и его имя, образующее забавную для рунетчика межъязыковую игру слов. Редкий крипи-тред обходится без упоминания похотливой НЁХ.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
О, тепер усі рвонуть в Танзанію до Попобави.))
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15.02.2021 21:02 Відповісти
Хіба що пасивні геї - але не факт, бо Попобава ЗАНАДТО гарячий коханець "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 7935
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15.02.2021 21:20 Відповісти
Боюся, що це може бути не попобава, а поповава.
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15.02.2021 21:05 Відповісти
Жертві дійсно поповава буде... зображення не викладаю, бо забанять - там демон із крилами кажана, одним оком у лобі та більш ніж метровим струком "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 6620
Причому цей потойбічний розбестотінок щоночі приходить до жертви і повторює "штурм шахтного комплексу лисим диверсантом", аж поки сарака не зізнається публічно, що його петушманив Попобава ))))) не знаю, чи в Танзанії це супроводжується тавром "петух" і соціальною смертю, але вимога зізнатися у ганьбі, мабуть, не просто так... тут очевидний акт екстремального приниження...
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15.02.2021 21:17 Відповісти
Який жах! А я гадав що бронепамперс тільки від куль захищає.
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15.02.2021 21:45 Відповісти
Папіку терміново вислати банку вазеліну!
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15.02.2021 21:19 Відповісти
нормально так девочка пристроилась... любовь с первого подарка...
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15.02.2021 21:00 Відповісти
кого волнуют проблемы чиновника и е-блогерши?
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15.02.2021 21:00 Відповісти
Когла этот придурок из 95 балагана работает, если ему надо катать тупую курицу по занзибарам, а зарплата тем временем идет
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15.02.2021 21:03 Відповісти
А сабаку с сабой брала или нет, если сабаку не брала можете не писать, без сабаки зеленский не пазванит. Придется опять добираться перекладными, через госмиграцию.
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15.02.2021 21:04 Відповісти
"Девочка с собачкой" - тронутый ЗЕсериал почти не политический , если не считать, что политики в ЗЕвласти вообще нет - только фейки, пиар, личный интерес типа 95квартальной Липецкой фабрики , ну и прочие позорные истории...
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15.02.2021 21:09 Відповісти
для провлюблённой пары многоопытных девчушек, теперь уже без собачки Моськи, зато со слонами, нет разницы: что ночная Окружная в Киеве, что ночные улицы Занзибара в Африке.. опыт не пропьёшь
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15.02.2021 21:11 Відповісти
Якщо чувіха під час пандемії дозволяє собі подорожувати по світу та ще й з собакою - значить при баблі. І я за неї мало хвилююся. Нєху.. шастать!
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15.02.2021 21:17 Відповісти
На війні мало не щодня вбиті , у державі сотнями щодня смерті бо нікого не вакцинують , нарешті знайшли всього цього причину - уханська моська із своїм кобелем застрягли у Танзанії ! Оце суперновина для України ! Та нехай їх місцевий бегемот усиновить !
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15.02.2021 21:21 Відповісти
P.S. Коли цей "головний державний емігрант" хоч працює ? Чи у цих "слуг народних" вся робота в гульках по закордонах ? Ні стиду , ні сорому , ні совісті , ні порядності ; паскуди та й годі , племінні ідіоти
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15.02.2021 21:27 Відповісти
Беспокоится нужно за военных.
На этих в Африке плевать.
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15.02.2021 21:30 Відповісти
осел. направь свой самолет, спаси украинцев! И сабачку, которую похитили и держат в заложниках две свиньи....
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15.02.2021 21:31 Відповісти
Девушка, я хотел бы пригласить вас поужинать со мной в ресторане!
А чем вас Занзибар не устраивает?!
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15.02.2021 21:34 Відповісти
Ленка&Вавка на обратном пути заберут
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15.02.2021 21:35 Відповісти
и еще штук пять меморандумов с занзибаром про бананы
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16.02.2021 06:38 Відповісти
Как она удивительно просто находит приключения на свою жёпу.
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15.02.2021 21:53 Відповісти
По моему этим вбросом просто отвлекают от похождений ишака в ОАЭ.
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15.02.2021 22:10 Відповісти
Хорошо строчит, раз развёлся и женился на ней)
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15.02.2021 22:24 Відповісти
Шавка из Уханя ---конкретный бедосик)))
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15.02.2021 22:25 Відповісти
она ведь позитивная, на поддержание её позитива российсике спецслужбы тратят до 10млн.$ в год. и в принципе любая шкура, на которую тратят такие деньги в год - будет гораздо позитивней любой украинской женщины с доходом 180 тис/грн*год

а! тут из села спрашивают сколько это 10 млн. в год понятным языком - это зп 23 миллиона гривен в месяц

аа! тут из села спрашивают сколько это 23 миллиона гривен в месяц - объясняю, ну это купить ваше село и еще семь рядом (без земли), и потом каждого председателя колхоза из купленных сел будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет, так понятно?

ааа! вы хотите капитализм, если вашего председателя колхоза будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет? значит вы выздоровели. все чиновники всего лишь нанятые (временно) госслужащие (не тупать с шайкой слуг урода)
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15.02.2021 22:36 Відповісти
Сразу видно, что дура набитая. Когда уже наотдыхается?
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15.02.2021 22:55 Відповісти
Если очередной украинский чиновник спасет уже известную пару то что, ему придется женится на обоих сразу?
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15.02.2021 22:59 Відповісти
Одразу зрозуміло, кого призначили на Госміграцію....Дуже любить відпочивати ( за чесно зароблені гроші?) по Занзібарам та з новими дамами з собачками...Яка така Україна?? РІЗНА!
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15.02.2021 23:01 Відповісти
Так может это ОНА беду за собой везде таскает... Бывает же такое...! Может стоит гражданам держаться ОТ неё подальше, что бы ХАЛЕПУ на свои головы не иметь...
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15.02.2021 23:21 Відповісти
аж прослезился ... "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 2467 а кто на фото "собачка" ?? "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії - Цензор.НЕТ 2467
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15.02.2021 23:29 Відповісти
да и йух на эту девушку вместе с собачкой и с её папиком.... о смерти украинского посла в КНР меньше пишут чем об этой профурсетке. шо ж вы заодно не расскажете чем эта девушка в Ухани на жизнь зарабатывала, про консумацию и танцы go go в китайских дорогих кабаках.....
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15.02.2021 23:44 Відповісти
нехай шастать)))
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16.02.2021 01:15 Відповісти
почему молчит рабинович---- // вставай страна огромная //
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16.02.2021 06:41 Відповісти
Какой трогательный зебилизм, особенно про "девочку с собачкой из Ухани".
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16.02.2021 10:51 Відповісти
Гиде карта привата. Куда сбросить деньги, помоч бедолагам???!!!
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16.02.2021 12:01 Відповісти
 
 