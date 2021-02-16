"Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії
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Вже майже три доби голова Держміграційної служби Максим Соколюк, його дружина Анастасія Зінченко та ще 190 туристів не можуть вилетіти з Африки до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Так, за кілька днів подружжю довелося змінити вже три готелі, які не заселяли людей. Зрештою були змушені ночувати на вулиці.
За словами Зінченко, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару називає авіакомпанію SkyUp.
Авіакомпанія заявляє українцям, що затримка спричинена поломкою літака. Вже три дні його не можуть полагодити. Тому майже 200 людей не можуть повернутися додому в Україну, вони змушені ночувати на вулиці. Серед туристів чимало маленьких дітей.
Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.
Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.
Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.
1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.
Пізніше стало відомо, що допомагав дівчині повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман, чиновник розлучився і одружився із Зінченко.
Будь ласка, зачекайте...
Іде чоловік, а на зустріч жінка з собакою.
Чоловік: "Ти чого ведеш цю суку гуляти на дитячий майданчик?"
Жінка: "Ето нє **** а кобель"
Чоловік: "А я його і питаю"
уволить
еп@нарот...
(це ж треба... абсолютно різні й далекі мови - але ім'я, що на суахілі означає Кажанокрил, крізь слов'янську призму раптом відображає всю сутність цієї хтивої тварюки... "забава в попу", мля...)
Таня Адамс: "Да она з@*****)"
Его на малолеток тянет?
Ліл, чоловікам вночі треба начуватися - саме у Танзанії мешкає один цікавий представник світу лихих парфумів, ім'я якого є курйозним випадком ґепічної міжмовної гри слів
...его упоминание чаще вызывает циничный смех, чем ужас. Дело в том, что он, подобно чупакабре - своему сородичу из Западного полушария, нападает на людей. Но нападает отнюдь не для того, чтобы пить кровь.
Попобава (от суахили popo - летучая мышь и bawa - крыло) - согласно легендам, злое существо или злой дух, в которое верят некоторые жители Танзании. Описывается как карлик с единственным глазом во лбу, маленькими острыми ушами, крыльями и когтями летучей мыши. Согласно верованиям, насилует спящих в своих кроватях мужчин.
Присутствие часто невидимого Попобавы может быть обнаружено по резкому запаху или клубам дыма. Иногда Попобава видим каждому, кроме жертвы. По поверьям, это существо днем принимает человеческую форму, но с острыми выдающими его пальцами. После исполнения акта насилия Попобава заставляет своих жертв рассказать всем о случившемся, в противном случае угрожая вернуться и изнасиловать повторно. Кроме того, Попобава приходит только к тем, кто в него не верит.
Местом обитания этого карлика-циклопа является остров Занзибар. Впервые появился на соседнем с Занзибаром острове Пемба (Pemba) в 1972. В те периоды, когда Попобава терроризирует острова, мужчины многих семейств часто спят вместе перед домом, ища защиты в толпе и веря, что сон в кровати делает их уязвимыми.Существо с повадками легендарного Чёрного Властелина не могло не прийтись по нраву обитателям имиджборд. Не последнюю роль во взлёте популярности Попобавы сыграло и его имя, образующее забавную для рунетчика межъязыковую игру слов. Редкий крипи-тред обходится без упоминания похотливой НЁХ.
Причому цей потойбічний розбестотінок щоночі приходить до жертви і повторює "штурм шахтного комплексу лисим диверсантом", аж поки сарака не зізнається публічно, що його петушманив Попобава ))))) не знаю, чи в Танзанії це супроводжується тавром "петух" і соціальною смертю, але вимога зізнатися у ганьбі, мабуть, не просто так... тут очевидний акт екстремального приниження...
На этих в Африке плевать.
А чем вас Занзибар не устраивает?!
а! тут из села спрашивают сколько это 10 млн. в год понятным языком - это зп 23 миллиона гривен в месяц
аа! тут из села спрашивают сколько это 23 миллиона гривен в месяц - объясняю, ну это купить ваше село и еще семь рядом (без земли), и потом каждого председателя колхоза из купленных сел будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет, так понятно?
ааа! вы хотите капитализм, если вашего председателя колхоза будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет? значит вы выздоровели. все чиновники всего лишь нанятые (временно) госслужащие (не тупать с шайкой слуг урода)