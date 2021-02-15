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Новини Політика УкраїниСуспільство Боротьба з корупцією
12 137 93
НАБУ (3426) Зеленський (17431) Ситник (772) Парасюк (191)

"Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Замість того, щоб позбутись корупціонерів у свому оточенні, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ Артема Ситника.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише екснардеп Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що б хто не казав, але НАБУ - це дійсно незалежний орган, який показує колосальний результат. Те, що в нашій країні було здогадками і мріями, в певний момент стало реальністю. Коли бачиш як топ-чиновники, депутати і просто королі життя трясуться від цих чотирьох букв, хочеться вірити у майбутнє. І те, що роблять детективи бюро - не проста робота, бо посадити олігарха, друга призидента чи якогось бандюка, який прикормив навколо себе поліцію, прокуратуру і СБУ - це не затримати дільничого на хабарі в 2000 грн. Ви просто подивіться: всяка нечисть не може за 6 млн. дол. нічого вирішити, ось де перемога. І скільки себе пам’ятаю, чомусь НАБУ лише заважає різним корупційним покидькам, що і є накращим доказом правильного шляху", - написав Парасюк.

Екснардеп також звернувся до президента України: "Пане Зеленський, в питаннях нацбезпеки ви показали себе з правильної сторони і багато хто ледь не вдававився шоколадом, але зараз ви і надалі покриваєте корупціонерів і робите дурні кроки. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю. Не забувайте: між 112 і корупцією можна поставити "дорівнює", що те, що те однаково шкодить Україні.".

Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю - Парасюк 01
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Топ коментарі
+31
а слабо Ермаку с ноги задвинуть?!
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15.02.2021 20:41
+24
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 845
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15.02.2021 20:44
+21
Допустят к телу , может и задвинет 😏
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15.02.2021 20:48
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а слабо Ермаку с ноги задвинуть?!
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15.02.2021 20:41 Відповісти
Может ему по яелам с наги засадить, чтоб корупцию не разводил ???
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15.02.2021 20:45 Відповісти
Парасюк сказал, что Зеленский решил... ничего он не решает. Он кукла, биоробот.
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15.02.2021 21:40 Відповісти
Допустят к телу , может и задвинет 😏
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15.02.2021 20:48 Відповісти
беня тогда ему ногу вернёт в место её произрастания и паёк ещё больше урежет.
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15.02.2021 21:02 Відповісти
Выхлопа т.е пользы или результатов работы от этого директора НАБУ столько же как и от Парасюка в бытность депутатства. -НОЛЬ.Двинуть сапогом по роже подлецу много ума не надо А вот сделать так что бы подлецы не появлялись во власти и несли за свои действия ответственность на это у Парасюка мозгов явно не хватило
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15.02.2021 21:23 Відповісти
У тебе хватає?
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15.02.2021 23:08 Відповісти
.Двинуть сапогом по роже подлецу много ума не надо
===
Зато много храбрости надо. Двинул то он не какому-то бомжу возле забегайловки. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 2943
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16.02.2021 12:08 Відповісти
*****! Яж подавился! "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 5147
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16.02.2021 00:04 Відповісти
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 845
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15.02.2021 20:44 Відповісти
Это лучший способ обьяснить корупционеру, что воровать не хорошо !
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15.02.2021 20:47 Відповісти
Вы серьезно так считаете? Не посадить с конфискацией, а 1 раз ударить? Даже ногой без коньков?
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15.02.2021 20:57 Відповісти
Відстрілювати уродів,якщо влада не здатна посадити. І змінювати владу, аж поки не прийде чесна і справедлива.
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15.02.2021 21:33 Відповісти
Мочить падлюк надо, правильно Парасюк делает. Поддерживаю. Пока не появится в Украине справедливый суд. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1203
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15.02.2021 22:05 Відповісти
откуда ему появиться???
вы мечтатель, батенька, суд- дело Божье (с)
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15.02.2021 22:38 Відповісти
в дикой Швеции никто никого не мочит и коррупции почти нет.
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15.02.2021 22:40 Відповісти
птому как больше некого мочить. Дурних бильше нема, бо тих хто крав всих повбивали.
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16.02.2021 03:34 Відповісти
Не посадить с конфискацией, а 1 раз ударить?
===
Садить - не в его власти. А ты многих посадил? Или, хотя-бы им...двинул?
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16.02.2021 12:10 Відповісти
Прочти еще раз пост, на который ответил я - может поймешь, что я не Парасюка осуждаю, а МНЕНИЕ, что достаточно за кражу 1 удара.
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16.02.2021 12:40 Відповісти
Парасюк начал, а добил хенерала Писного КОВИД.. помер 28 января этого года..
и наворованные деньги не помогли...
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15.02.2021 20:49 Відповісти
Какая интерестная инфа. Пока не офиц заявлений, никаких новостей... Ктото решил еще разок макнуть в дерьмо на всякий случай, или пи.. абольство это у наших политиканов в крови?
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15.02.2021 20:48 Відповісти
Общєство устало от карантіна. Да і вопщє, зачєм тогда слуг вибіралі? Пусть служат і самі разбіраются с Зєлєнскім, ім за ето зарплату плотют!
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15.02.2021 20:48 Відповісти
Україна Україна,подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевеченко
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15.02.2021 20:49 Відповісти
Золотые слова !!!
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Парасюк абсолютно прав: зельц и его кукловоды абсолютно откровенно уже давно плюют в лицо обществу. Осталось только вытереть ноги об это самое общество.
Но общества, возможно, уже не осталось - это все время проверяют те самые кукловоды зельца. Увыв, они могут оказаться правы. А нарид, конечно, никуда не выйдет, какая разница, кто будет обирать их и их детей...
Запощу еще раз свое видение из другой ветки:
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15.02.2021 20:52 Відповісти
В Литве, Латвии и Эстонии никакого реванша нет и не будет - там просто приличные люди, а не быдло "за януковича, он пенсии поднял".
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло..

Из рук вон плохо на сайте работают скрипты, вставляю после набранного текста, вставляется, но в сообщении теряется.
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15.02.2021 20:54 Відповісти
Есть такое дело) Приходится энтерем клацать, а потом назад возвращать)
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15.02.2021 21:20 Відповісти
Это чтоб зараьотала кнопка "отправить" после вставки. А тут кнопка работает, т.к. руками набрал сначала, а потом вставил, но вставленное пропадает. А если сперва вставил, а потом или набрал, или энтер, то все нормально... пока нормально..
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15.02.2021 21:24 Відповісти
Нет... Я в разные места вставлял... Если оставляешь как есть, то текст пропадает... Если после того как "вставил", нажимаешь Энтер(за пробел не помню), а потом "стрелочкой" возвращаешься назад, то все норм работает) Это я за комп говорю, на остальном как то не приходилось)
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15.02.2021 21:34 Відповісти
Самоучка, как правильно фиг его знает) Еще и название клавиш вылетело с головы))
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15.02.2021 21:37 Відповісти
Меньше всего морального права об этом имеет право говорить Парасюк и ему подобные. Это при их активном участии мы сейчас имеем то, что имеем.
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15.02.2021 22:33 Відповісти
Меньше всего морального права говорить об этом у парашенки. Именно он канализировал дух Майдана, то самое ощущение чести и народовластия. Его плевок в лицо Майдана - шокин-ярема-луценко, один из плевков, но какой!
А Парасюк не имел ничего общего с другом мертвячука и кучмы, даже воевал...
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15.02.2021 22:39 Відповісти
Его плевок в лицо Майдана - шокин-ярема-луценко, один из плевков, но какой!


а ты хотел, чтобы депутаты тогда Портнова одобрили ?

Ты вообще в курсе, что президент не самолично назначает генпрокурора, а с одобрения большинства депутатов ?
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15.02.2021 22:42 Відповісти
А ты в курсе, что депутаты не представленного президентом не могут рассматривать? Трижды в этом моменте плюнул!
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15.02.2021 22:46 Відповісти
а ты в курсе, шо управление государством - это не цирк шапито

и любые кандидатуры согласовываются заранее ?
Порошенко не клоун, чтобы для развлекухи на потеху всему миру каждый день предлагать Раде новую кандидатуру без малейшего намёка, шо её поддержат.
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15.02.2021 23:28 Відповісти
Без ответа. Быдло, вместо разговора по сути, цепляется к личностям. Не мой собеседник.
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15.02.2021 23:34 Відповісти
Я про твой более ранний коммент ниже.
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15.02.2021 23:36 Відповісти
А с Луценком как было?
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16.02.2021 00:08 Відповісти
ЗЫ.
А "имеем то, что имеем" - пока последствия выбора дважды старого уголовника кучмы.
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15.02.2021 22:41 Відповісти
а кого надо было выбрать ?
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15.02.2021 22:43 Відповісти
Гриценко или Тимошенко. От них тогда не смерднло кучмой.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
Не смердело.
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15.02.2021 22:48 Відповісти
спасибо за чистосердечное признание.

с сектантами не спорю.
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15.02.2021 23:25 Відповісти
. Это при их активном участии мы сейчас имеем то, что имеем.
===
Мы имеем то, что имеем от тех, кто в 10 году за ВФЯ проголосовал. И из- за протывсихов-дебилов.
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16.02.2021 12:17 Відповісти
Идет полная узурпация власти.
Так нельзя, нужен хоть какой то баланс.
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15.02.2021 20:53 Відповісти
Выходи, талпайоп.
Тока учти - сейчас у власти не "плохой барыха", против которого ты боролся до усрачки.
Сейчас у власти "прастой парень из народа", "на лисапете ездить", "ни варуить", "бубачка и пупсичек".

Это при "плохом барыге" тебя в жопу целовали.
А при "простом парне" тебя битой по почкам так **********, что ты забудешь маму родную.
А потом лет 15 зоны.

"Простой парень" он такой.
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15.02.2021 20:53 Відповісти
Если бы Парасюк не вышел на сцену, и не сказал свой ультиматум Янеку, то Майдан мог бы закончиться ничем, побухтели бы, и разошлись. И были бы во главе с Янеком федеральным округом. Также, кто бы ни звиздел, торговлю с сепарами нужно было прекращать.
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15.02.2021 22:35 Відповісти
вот бы ещё увидеть хоть одну фотку Парасюка с Майдана

ДО ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
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15.02.2021 22:45 Відповісти
Моих фоток с Майдана тоже нет в общем доступе. Но это ни хрена не говорит, что меня там не было. Парасюк, между прочим, был сотником какой-то там сотни. Думаю, свидетели есть, и фотки есть.
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16.02.2021 00:11 Відповісти
вот именно, что "какой-то там сотни ".

только вот в одежде он вышел на сцену совсем нулёвой, как первый раз одетой.
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16.02.2021 16:19 Відповісти
вот бы ещё увидеть хоть одну фотку
===
надо было там бывать. Увидел бы не только фотку.
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16.02.2021 12:21 Відповісти
Знаешь, есть древняя, еще средних веков, поговорка:
ЗОЛОТОМ НАПИСАЛ, А ГОВНОМ ПРИПЕЧАТАЛ.

Так вот это прям про Парасюка.
Майдан - да.
Но после Майдана, если человек не поддерживал Пороха, то он талпайоп.

Это не мои инсинуации - это научный факт.
Достаточно посмотреть, что началось после ухода Пороха.

Сейчас задача одна - вернуть Пороха во власть.
И выкинуть оттуда клоунов, квартирычей и парасюков.
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16.02.2021 12:45 Відповісти
Порох токсичный. За него могут не проголосовать. Он накосячил не меньше, чем Парасюк. Конечно, лучше чем зекоманда и рыги, но тоже выбирать по нужде. Лично я за него голосовал только потому, что второй выбор - зе.
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16.02.2021 14:08 Відповісти
К сожалению то, что Вы называете косяками Порошенко - это большая политика. Та самая, которая скрыта от публики. И это не только в нашей стране. Слишком много всего и всех, с разных сторон вовлечено было в эту игру. И ситуации большинства в Раде, как это было и есть со Слугами, ему и не снилось. Была коалиция, при чем весьма условнаяя. При всем положительном в НФ, они вели свою музыкальную партию в этом оркестре. .
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16.02.2021 16:15 Відповісти
Лично я за него голосовал только потому, что второй выбор - зе.


А шо, Будда, Христос и Черчилль вдруг ни с того ни с сего не участвовали в выборах ?

Странно.

А должны ж были !!!

Во всяком случае, нарід був впевнений, шо вони обов'язково мали брати участь

і тагда нарід би голосував ісключітєльно за них.
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16.02.2021 16:22 Відповісти
По-моему проще было думать "до". Так было, так есть и так будет. Всегда. Иначе потом разгребать последствия, что всегда сложнее. Зебилы, прочли? Прочтите еще раз, а потом еще. Попробуйте запомнить. Не вышло, прочтите опять. До "запомнить". Немного помучавшись сегодня, сделаешь себе жизнь немного проще завтра.
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15.02.2021 20:54 Відповісти
Насрать на поросюка с горы.
Пускай бубочка делает шо хочет.
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Шо-то тот директор ни прихватил ни одного коррупционера "Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1155Случайность ?
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Теперь назначат еще одного татарова и пойдет дело)
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15.02.2021 21:00 Відповісти
Багатьох прихватив.
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17.02.2021 12:11 Відповісти
выходи. мне лично пох

один хер после зеленой плесени все вычищать придется под ноль
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15.02.2021 20:57 Відповісти
🥴
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15.02.2021 21:03 Відповісти
не помню громких посадок...помню громкую междуусобицу...
выборами нигде не пахнет? раз парасюк решил напомнить о себе?
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15.02.2021 21:05 Відповісти
БЕЗ КОММЕНТАРИЕЙ
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15.02.2021 21:08 Відповісти
ПАРАСЮК МАЙДАНЕЦ +++++++++
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15.02.2021 21:09 Відповісти
#ВОЛОДЯ @БАШ "Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 4707
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15.02.2021 21:13 Відповісти
Парасюк ще й підлизав легенько.
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15.02.2021 21:14 Відповісти
Так він, такий темний, топив за зелену макаку на минулих виборах. Мовляв, наша надія. Що таке з людьми?! Чи, Що не так?!
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15.02.2021 22:32 Відповісти
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 9054
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15.02.2021 21:15 Відповісти
Баба і кіт
@babaikit
·
12 ч
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15.02.2021 21:16 Відповісти
Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк
-- на двор...
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15.02.2021 21:18 Відповісти
Володя! Ти ж сам заявляв що Зеленський харошій парєнь.
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15.02.2021 21:19 Відповісти
Він так більше не буде. Панять і прастіть. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 8428
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15.02.2021 22:33 Відповісти
Звідки, ви, викопали цього урода семимісячного? "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 8179
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15.02.2021 21:36 Відповісти
"Господин Зеленский, в вопросах нацбезопасности вы показали себя с правильной стороны и многие едва не подавились шоколадом" Источник: https://censor.net/ru/n3248100

На этих словах поросюка я точно подавилась шоколадом!
Это что имеется в виду? Сдача территорий и позиций, запрет стрелять и за это штрафы и иудины премии за не "открывать ответный огонь",демотивация армии, невыполнение оборонного заказа, увольнение 70 тысяч военных с боевым опытом,слив операции по вагнеровцам, размещение во всех властных кабинетах кадров овоща, раздрай полный с союзникамии и МВФ, и заискивающее заглядывание в мертвые зеньки х-ла (это неполный перечень)----это " правильная" забота о нацбезопасности???

поросюк охренел.
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15.02.2021 21:44 Відповісти
Давно з ним таке. Відколи топив на минулих виборах за зелену макаку. Хоч би вже мовчав. Разом з Касьяновим. Який теж, бачте, вирішив, що з Зе "у Украины есть шанс".
Концені люди.
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15.02.2021 22:35 Відповісти
Нет, он как всегда на чьем-то подсосе. И не нужно быть гением, чтобы понять на чьем.
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15.02.2021 22:37 Відповісти
Так для того и нужно заменить сытника, что бы убрать коррупционеров из окружения Зеленского законно.
Что не так?
Или ссытся, что новый глава может и других посадить?))))
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15.02.2021 21:51 Відповісти
новая генпрокурорша многих посадила из тех, кого Луценко не посадил ?
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15.02.2021 22:49 Відповісти
Номерной, давай, завали меня количеством дел, которые сытник передал в суд.
Кстати, перечисли отдельно, сколько он передал венедиктовой.
Пысы.
В статье речь о сытнике, просто констатирую, ибо замечаю деменцию у тебя.
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15.02.2021 23:31 Відповісти
)))))вождь сметунов?парасюк такой же тупой ,как зеля -кто в своем уме,никогда,после всего, вместе с парасюком никого сметать не пойдет,чтоб не терпеть снова это чучело с мандатом
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15.02.2021 21:52 Відповісти
за Ситника ніхто не вийде на Майдан.
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15.02.2021 21:58 Відповісти
мне каэцца, шо Байден таки выйдет.

у себя в кабинете, но таки немножко выйдет.
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15.02.2021 22:50 Відповісти
ну, хіба що, Джо.
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15.02.2021 22:53 Відповісти
"Что бы кто ни говорил, но НАБУ - это действительно независимый орган, который показывает колоссальный результат. Источник: https://censor.net/ru/n3248100

----------------------------------------------------------------
А де це?
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15.02.2021 22:39 Відповісти
а кого сытник отправил за # ????
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15.02.2021 22:43 Відповісти
суд отправляет за решетку, а не Сытник.

а в суде обвинение представляет прокурор, а не Сытник.
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15.02.2021 22:52 Відповісти
Ви ж пане Парасюк, як дурний страус прагнули стати самовисуванцем і тому воювали з Порошенком, вибираючі Зеленського! Отже оти ЗЕлені «слуги» вдячно стрижуть зелену капусти з тих хто повірив вам і не проголусував проти Порошенка! Тож чим ви незадоволені КМІТЛИВИЙ ВИ НАШ?
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15.02.2021 23:38 Відповісти
Вцілому Володя правий!
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16.02.2021 10:43 Відповісти
 
 