"Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк
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Замість того, щоб позбутись корупціонерів у свому оточенні, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ Артема Ситника.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише екснардеп Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Що б хто не казав, але НАБУ - це дійсно незалежний орган, який показує колосальний результат. Те, що в нашій країні було здогадками і мріями, в певний момент стало реальністю. Коли бачиш як топ-чиновники, депутати і просто королі життя трясуться від цих чотирьох букв, хочеться вірити у майбутнє. І те, що роблять детективи бюро - не проста робота, бо посадити олігарха, друга призидента чи якогось бандюка, який прикормив навколо себе поліцію, прокуратуру і СБУ - це не затримати дільничого на хабарі в 2000 грн. Ви просто подивіться: всяка нечисть не може за 6 млн. дол. нічого вирішити, ось де перемога. І скільки себе пам’ятаю, чомусь НАБУ лише заважає різним корупційним покидькам, що і є накращим доказом правильного шляху", - написав Парасюк.
Екснардеп також звернувся до президента України: "Пане Зеленський, в питаннях нацбезпеки ви показали себе з правильної сторони і багато хто ледь не вдававився шоколадом, але зараз ви і надалі покриваєте корупціонерів і робите дурні кроки. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю. Не забувайте: між 112 і корупцією можна поставити "дорівнює", що те, що те однаково шкодить Україні.".
Будь ласка, зачекайте...
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Зато много храбрости надо. Двинул то он не какому-то бомжу возле забегайловки.
вы мечтатель, батенька, суд- дело Божье (с)
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Садить - не в его власти. А ты многих посадил? Или, хотя-бы им...двинул?
и наворованные деньги не помогли...
Т.Г.Шевеченко
Но общества, возможно, уже не осталось - это все время проверяют те самые кукловоды зельца. Увыв, они могут оказаться правы. А нарид, конечно, никуда не выйдет, какая разница, кто будет обирать их и их детей...
Запощу еще раз свое видение из другой ветки:
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло..
Из рук вон плохо на сайте работают скрипты, вставляю после набранного текста, вставляется, но в сообщении теряется.
А Парасюк не имел ничего общего с другом мертвячука и кучмы, даже воевал...
а ты хотел, чтобы депутаты тогда Портнова одобрили ?
Ты вообще в курсе, что президент не самолично назначает генпрокурора, а с одобрения большинства депутатов ?
и любые кандидатуры согласовываются заранее ?
Порошенко не клоун, чтобы для развлекухи на потеху всему миру каждый день предлагать Раде новую кандидатуру без малейшего намёка, шо её поддержат.
А "имеем то, что имеем" - пока последствия выбора дважды старого уголовника кучмы.
с сектантами не спорю.
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Мы имеем то, что имеем от тех, кто в 10 году за ВФЯ проголосовал. И из- за протывсихов-дебилов.
Так нельзя, нужен хоть какой то баланс.
Тока учти - сейчас у власти не "плохой барыха", против которого ты боролся до усрачки.
Сейчас у власти "прастой парень из народа", "на лисапете ездить", "ни варуить", "бубачка и пупсичек".
Это при "плохом барыге" тебя в жопу целовали.
А при "простом парне" тебя битой по почкам так **********, что ты забудешь маму родную.
А потом лет 15 зоны.
"Простой парень" он такой.
ДО ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
только вот в одежде он вышел на сцену совсем нулёвой, как первый раз одетой.
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надо было там бывать. Увидел бы не только фотку.
ЗОЛОТОМ НАПИСАЛ, А ГОВНОМ ПРИПЕЧАТАЛ.
Так вот это прям про Парасюка.
Майдан - да.
Но после Майдана, если человек не поддерживал Пороха, то он талпайоп.
Это не мои инсинуации - это научный факт.
Достаточно посмотреть, что началось после ухода Пороха.
Сейчас задача одна - вернуть Пороха во власть.
И выкинуть оттуда клоунов, квартирычей и парасюков.
А шо, Будда, Христос и Черчилль вдруг ни с того ни с сего не участвовали в выборах ?
Странно.
А должны ж были !!!
Во всяком случае, нарід був впевнений, шо вони обов'язково мали брати участь
і тагда нарід би голосував ісключітєльно за них.
Пускай бубочка делает шо хочет.
один хер после зеленой плесени все вычищать придется под ноль
выборами нигде не пахнет? раз парасюк решил напомнить о себе?
@babaikit
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12 ч
-- на двор...
На этих словах поросюка я точно подавилась шоколадом!
Это что имеется в виду? Сдача территорий и позиций, запрет стрелять и за это штрафы и иудины премии за не "открывать ответный огонь",демотивация армии, невыполнение оборонного заказа, увольнение 70 тысяч военных с боевым опытом,слив операции по вагнеровцам, размещение во всех властных кабинетах кадров овоща, раздрай полный с союзникамии и МВФ, и заискивающее заглядывание в мертвые зеньки х-ла (это неполный перечень)----это " правильная" забота о нацбезопасности???
поросюк охренел.
Концені люди.
Что не так?
Или ссытся, что новый глава может и других посадить?))))
Кстати, перечисли отдельно, сколько он передал венедиктовой.
Пысы.
В статье речь о сытнике, просто констатирую, ибо замечаю деменцию у тебя.
у себя в кабинете, но таки немножко выйдет.
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А де це?
а в суде обвинение представляет прокурор, а не Сытник.