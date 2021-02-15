Приватизувати Одеський припортовий і інші об'єкти "великої приватизації" можна тільки після рішення ВР, - представник ФДМ Славський

Приватизувати Одеський припортовий завод та інші об’єкти зі списку "великої приватизації" можна буде тільки після рішення парламенту – наразі законопроєкт про зняття мораторію розглядається у Верховній Раді.

Про це журналістам, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомив керівник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет міністрів разом із Фондом державного майна України восени подав законопроєкт про зняття мораторію на "велику приватизацію" до Верховної Ради, і зараз він проходить розгляд у парламенті. Нещодавно законопроєкт пройшов обговорення в комітеті", – сказав Славський. За його словами, у Фонді сподіваються, що процес "великої приватизації" буде незабаром розблокований.

Славський також зазначив, що після ухвалення закону до переліку об’єктів можуть бути внесені зміни. У переліку "великої приватизації", який був затверджений ще в січні 2019 року, понад два десятки об’єктів. На Одещині з них розташовані Одеський припортовий завод, приватизація якого обговорюється з 2000-х років, а також ПАТ "Одеська ТЕЦ".

До скасування мораторію можлива тільки "мала приватизацію" державного майна, наголосили у Фонді. Таких об’єктів в Одеській і Миколаївський областях близько 70, в тому числі кілька винних заводів, приміщення рекреаційних комплексів, колишні наукові центри тощо. В 2021 році регіональне відділення ФДМ планує продати об’єктів щонайменш на 400 мільйонів гривень і отримати від оренди 465 мільйонів гривень.