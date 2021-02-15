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Новини Політика України
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Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти

Нардеп Гео Лерос направив секретарю РНБО Олексію Данілову депутатське звернення з проханням ввести проти "Кварталу-95" санкції через продаж франшизи програми "Ліга сміху" російському телеканалу "СТС".

Про це Лерос повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він вказав, що звернення було направлено на ім'я Данілова 10 лютого.

"Гумористичну програму "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку, та наприкінці 2020 року отримав від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, продали російському телеканалу "СТС", яким володіє медіахолдинг "Національна медіа група" (НМГ) та російський держбанк ВТБ. За НМГ, в тому числі, стоять структури банку "Росія". І ВТБ, і банк "Росія" - під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі", - пише Лерос.

Читайте також: "Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції

Депутат підкреслив, що зйомки російського варіанту "Ліги сміху" відбудуться в Москві, а заявки на участь у відборі подали команди з окупованих Донецька, Сімферополя і Керчі.

"Прошу в разі виявлення порушень (а це зовсім не важко), застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо власників і вигодонабувачів ТОВ "Квартал 95"", - зазначив Лерос.

Читайте також: Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

Читайте також: Липецька філія? Бізнес на крові? ФОТОжабери обговорюють купівлю російським каналом франшизи на "Лігу Сміху"

Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти Кварталу-95 санкції за співпрацю з країною-агресором 01
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти Кварталу-95 санкції за співпрацю з країною-агресором 02
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти Кварталу-95 санкції за співпрацю з країною-агресором 03
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Топ коментарі
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Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 4892
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15.02.2021 20:51
+51
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 2117
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15.02.2021 20:48
+42
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 2755
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15.02.2021 20:50
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Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 2117
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15.02.2021 20:48 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 3517
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15.02.2021 20:49 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 2755
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15.02.2021 20:50 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 3755
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 1782
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 777
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15.02.2021 21:01 Відповісти
А Порошенко был в оппозиции к Яныку, я так понимаю? Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5506
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15.02.2021 23:39 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 3975
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16.02.2021 12:03 Відповісти
Пора ответить, ЗЕля и Беня. Мыло и веревки для вас брать с собой или вы свои приготовили?
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16.02.2021 09:37 Відповісти
ну шо зебилы,вы так и не поняли хто враг?
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15.02.2021 20:56 Відповісти
Удивляет идиотизм недоумков, до сих пор жрущих выделения гб-шной мразоты деркача
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15.02.2021 21:09 Відповісти
У ЗЕбанутого быдла вместо мозгов говно. ЗЕленое. Они не поняли.
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16.02.2021 09:39 Відповісти
пи@оры
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15.02.2021 23:45 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 4892
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15.02.2021 20:51 Відповісти
...зрадника ЄРМАКА
...мародера БОГДАНА - навіщо зміщуєте акценти?
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15.02.2021 21:18 Відповісти
Наталія, ЄРМАК "зрадником" буть не може, "за визначенням". Він нікого не "зраджував", а послідовно шпигував і здійснював диверсійну роботу в інтересах своїх начальників у ФСБ, направляючи свою маріонетку - "ЗЕдебіла", на знищення державної структури в Україні...
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16.02.2021 07:26 Відповісти
зачётно лизнул
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15.02.2021 21:22 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9908 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9908 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9908 ключевое слова- за свий рахунок
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15.02.2021 21:24 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 58 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 58 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5908не тошо зебуба, за откаты Геруса, Крадкцкого.... Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 2950
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16.02.2021 00:13 Відповісти
Тарифный геноцид в столбике под фоткой у Зели упомянут верно.
Но только почему нет такой же фразы под Петиной фоткой?Или при нём не накрутили украинцам тарифы в сотни процентов? Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5962
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16.02.2021 00:12 Відповісти
А, тогда всё нормально. Фух, а то я испугался шо вы жопу рвали за "конец эпохи бедности" Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 6711
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16.02.2021 00:15 Відповісти
Ни в коем случае.Я ещё в начале 19 года предупреждал всех,что нельзя выбирать марионетку олигарха Коломойского.
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16.02.2021 16:39 Відповісти
Тогда давай сравним состояние бюджетов при приходе во власть Пети и Зели? Ну и ситуацию на востоке? А потом обсудим - "Тарифный геноцид Пети и накрутки украинцам тарифы в сотни процентов." Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9571 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 7725
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16.02.2021 17:31 Відповісти
при ПОРОХЕ субсидии не урезали и 100квт было по 90 коп --- если у тебя зеленый поц память короткая
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16.02.2021 05:25 Відповісти
Для тех, у кого память короткая:
в 2014 году - 42 копейки

в 2015 году - 79 копеек

"при ПОРОХЕ субсидии не урезали и 100квт было по 90 коп" - а после 100 КВт? Ой..., а кто это сделал?
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16.02.2021 11:22 Відповісти
при ПОРОХЕ субсидии не урезали

Да что вы...Кто рулил страной в 18 году?
Вот вам статейка за тот год:
Субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума
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16.02.2021 16:58 Відповісти
Правда Порошенко дал нам еще:
1. Медведчука
2. Самому Медведчуку трубу дизельного топлива из роSSии (вместе украли у государства)
3. Себе (Порошенку) откаты от торговли Медведчуком тем самым диз. топливом, что по совместно сворованной трубе качал Медведчук из страны, чьи войска убили 15 000 украинцев (роSSии)
4. Тарифы Ротердам плюс для Ахметова.
5. Предательские "минские договренности", подписанные с перепугу.
6. Покрыл преступников власти януковича, в результате чего стал возможен зе и реванш руSSкого мира.
7. Спустил на тормозах расследование преступлений против ЕроМайдана и отпустил убийц.
И прочая, прочая, прочая......
А главное убил надежду у украинцев на справедливое европейское будущее. Ожидался, как Президент Надежды, а стал Президентом- Барыгой.
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16.02.2021 02:29 Відповісти
сирожа -- не смотри на ночь масейчук--********* . лукаш . портнова . киву и медведчука с рабиновичем --- побереги здоровье --- лучше посмотри и порадуйся сколько фуфловых меморандумов про меморандумы согласовал наш зепрезе в солнечных ЭМИРАТАХ и тебе зеленому ушлепку станет теплее
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16.02.2021 05:35 Відповісти
Заткнись,коментатор сран...й! Ще один Карась облуплений "Аналіз" діяльності Порошенка П.О. тут буде робити. Порох робив все по Законам і Конституції України. Порох став вище всієї нашої мерзотіні і гнид ,що на осінь 2013 року стала вже такою явною,а управління Україною з Росії бачили вже не народжені діти в утробі матері,і грабунок народу,як і тепер, був вже очевидним і всі це відчули пустими гаманцями,а зрада та засилля ворожих елементів з Росії в органах влади був уже виден на Марсі. І дякувати народу,який обрав Пороха і це ми тепер відверто скажемо,що віні його команда врятували країну від розвалу. Тепер можна,лежачи на дміані крякати лайномна Пороха,а тоді ,коли Росія нахаьно вдерлась в країну,що ти сам робив?
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16.02.2021 07:20 Відповісти
Закрий своє храпало. Порох ворог України №1. Доказів тьма, тільки судову ніхто не реформує, судову яку він зробив під себе. Вас порохоботів, вішати треба, тільки немає кому.
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16.02.2021 11:04 Відповісти
Сховайся в спам, провокатор!
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16.02.2021 09:16 Відповісти
Ого який порох ангел! Не підтримую зелень, але порох тварюка яких Україна не знала. Всі пункти, це заслуга українського народу - воно, мразота, тільки свої кармани набивало. Гидко слухати мразот порохоботів - Вас треба в психушку.
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16.02.2021 11:00 Відповісти
А іх то зашто!??
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15.02.2021 20:49 Відповісти
за валинську рєзню! Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 9822
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15.02.2021 20:51 Відповісти
За ваЗЕлинску резню Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 7029
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15.02.2021 21:14 Відповісти
Лысый начал седеть..
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15.02.2021 20:49 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 5104
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15.02.2021 20:50 Відповісти
И слава богу.
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 7146
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15.02.2021 20:59 Відповісти
подешевшав. Якщо рахувати без мняса Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 3537
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15.02.2021 21:18 Відповісти
мясна салупа туда входит
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15.02.2021 21:57 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5921
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15.02.2021 21:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X3l3pZuccr8&t=18s

Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 8769
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15.02.2021 22:57 Відповісти
Ага. Этот кацапский высер свинособаки Серьожи берьешь, сворачиваешь трубочкой и засовываешь с улыбочкой в причитающееся ему место. Главное улыбайся пошире, как Сирьожа, легче пойдет.
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15.02.2021 23:02 Відповісти
Бомбит? Нанимаю. Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 7605
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16.02.2021 00:37 Відповісти
Бомбит от картинки как-раз тебя, тело. Я тебя описал алгоритм твоего успокоения. Главное не забывай улыбаться по шире в процессе.
И раз ты нанятый, служивый, то понимаю. Служи дальше за свою пайку.
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16.02.2021 09:14 Відповісти
Зеленський вмирає за Крим:
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 5217
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 5518
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 3941
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15.02.2021 20:52 Відповісти
Парвильно Лерос поднимает вопрос!! А то этот клоун зеленский критиковал порошенко за фабрику РОШЕН в липецке, а сам Сотрудничаеит с Россискими СМИ И минкультом россии и тоже зарабатывает на крови и ни капли при этом не смущаясь, получая каждый год диведенты от россии, станы -агрессора, до 5 млн. гривен!!!! Жидяра двухличный!!
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15.02.2021 20:53 Відповісти
А шо єто ты так заелозил? Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 2237
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15.02.2021 21:20 Відповісти
Нынешняя покупка угля, электричества, транзит газа, что-то другое?
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Путлер и Тамбовский волк побасенки РАБссиянские читающий по бумажке вложили в проєкт 95-й квартал миллиард долларов... Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 5525
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Да ты шо, нна, да за шо, уВася, нна ?... Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 3917
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15.02.2021 20:56 Відповісти
На святе посягнув! Не простять!
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15.02.2021 20:56 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 7067 Прызыдэнт Голыйбородько дорого стоит на Аукционе Сотбис...,мильярда 2 па любасу...фунтиков стерлингов...,КВНщик Владимир Масляков в шоке
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15.02.2021 20:58 Відповісти
рады на всех нахлебников не хватит)
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15.02.2021 20:59 Відповісти
Леонид Данилыч тоже в доле.. Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 9708без его санкции даже черные вороны в Украине не летают
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15.02.2021 21:01 Відповісти
А транзит газу - це не співпраця з агресором?
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15.02.2021 21:01 Відповісти
газ належить ЕС - вони його купили.
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15.02.2021 21:25 Відповісти
Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором - Цензор.НЕТ 4582
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15.02.2021 21:01 Відповісти
Лерос потім в кулуарах Чотирипівченку память підрихтував. Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5684
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15.02.2021 21:21 Відповісти
зовут его херо лера, заднеприводная
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15.02.2021 21:25 Відповісти
и как он тебе зад прочистил, справился?
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15.02.2021 22:26 Відповісти
Дрюченко
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15.02.2021 21:58 Відповісти
Транзит газа из Уренгоя до французского города Брест,это международная говномагистраль в ЕС из Мавзолейного Чекистана Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 7712
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15.02.2021 21:05 Відповісти
Молодец ГЕО подловил иммитаторв от РНБО! И тема живая - кто углем оккупантов торгует а кто шоу-бизнесом с оккупантами... Причем, маленький ньюансик , вторые - это люди ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО И БИЗНЕСА ЗЕЛЕНСКОГО
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15.02.2021 21:16 Відповісти
А що скаже бубачка?
Ой воно мовчить...
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15.02.2021 21:23 Відповісти
Тошнит от этих ******** из 95 го..
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15.02.2021 21:27 Відповісти
Сейчас прямой эфир был Остап Дроздов из Львова,лекция высший пилотаж... Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9910
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15.02.2021 21:31 Відповісти
А проти 95 кварталу що знаходиться в раді й оп, що не треба?
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15.02.2021 21:34 Відповісти
шефир одним из первых дел, которые сделал когда оседлал клоуна, это заявил о торговле "культурным и медиатоваром" с Россией. Это было лето 2019. О каких санкциях речь?
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15.02.2021 22:13 Відповісти
Розширення санкційного списку США. ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ! Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 4860

Наступні на санкції від США - Шарій, Козак, Марченко, Портнов ! Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 7063
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15.02.2021 22:20 Відповісти
....розумно? думаю на 100....держись Брат!!!
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15.02.2021 22:36 Відповісти
цепного пёсика выпустили запросики писать.
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15.02.2021 22:40 Відповісти
Ну що, зебуїни? Як вам торгівля на крові?
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15.02.2021 22:41 Відповісти
Шануймося українці!
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими заробітчанами в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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15.02.2021 22:51 Відповісти
Было бы хорошо щелкнуть Зелепукина по носу. Побоятся,скорее всего...Заныкают запрос куда-нибудь...
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15.02.2021 22:58 Відповісти
Шоу-гівно.
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15.02.2021 22:58 Відповісти
Это он даже петю переплюнул..петя просто барыжил в рашке во время войны..а этот колет страну реально... Одесса -Харьков-Запорожье поедут играть в рашку ?! и это по зелёнеой франшизе ? Циничнее и наглее ничего не придумать
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15.02.2021 23:10 Відповісти
шо зебилы, вы в натуре думали шо вася гола борода будет руководить государством ???
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15.02.2021 23:24 Відповісти
Что бы зебилы против зебилов санкции вводили))))))).... хотя идея правильная.
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15.02.2021 23:37 Відповісти
Нардеп Гео Лерос направил секретарю СНБО Алексею Данилов депутатское обращение с просьбой ввести против "Квартала-95" санкции из-за продажи франшизы программа "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС". Источник: https://censor.net/ru/n3248102

ГАРНА ІДЕЯ Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 5935
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15.02.2021 23:39 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 6900
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16.02.2021 01:22 Відповісти
Для нашого насєлєнія все одно Вава - бубочка у-тю-тю, а Порошенко барига бо накрав. Правда ніхто толком не може сказати де і як накрав, навіть Вава який всіма фібрами своєї мізерної душі хотів би посадити Пороха.
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16.02.2021 08:41 Відповісти
Те,що утворив з України і продовжує витворяти цей през...,не йде в жодні рамки порядності і гідності. Він просто Знахабнів уже до такого ступеня,що вважає нас просто НІЧИМ. При чому усіх. Які тут можуть бути вже коментарі і взагалі- ця особа повинна вже проходити в Суді,а краще б в Трибуналі ,як Державний Злочинець. Ми вже всі бачимо,що обране півтора року назад стало просто Антидержавним Суб'єктом в нашому Правовому і Життєвому просторі. А головне це те,що вони самі це знають,бо готуються до Бігства з країни,при чому ускореними темпами. Грабунок народу чи населення,бо народ такого ворога не міг би обрати ,якого з самого життя було видно, досяг таких вершин нахабності,що навіть Росія путінська вже розуміє,що Україна стала не керованою державою. І шише Збройні Сили України зараз ще є останньою Державницькою складовою збереження Державності країни. Нічого особистого.
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16.02.2021 07:35 Відповісти
Молодець Лерос. Є у хлопця яйця. Правда відповідь відомо яка буде. Ліга сміху це серьйозніше, ніж закрита Липецька фабрика, на якій зробив політичну карєру наш півшостий президент
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16.02.2021 08:35 Відповісти
Лерос вимагає, щоб бубочка вкусив себе за сраку. Цікаво, що з того буде?)))
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16.02.2021 08:37 Відповісти
Зараз нічого, а от через 3 роки чи раніше якщо нам пощастить, Бубочці доведеться давати інтерв'ю в НАБУ.
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16.02.2021 08:43 Відповісти
давно пора!таке очевидне неподобство,у всіх на очах -а ми його не помічаємо!
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16.02.2021 08:53 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9070 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9070 Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 9070 +++++++ !!!!!!!
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16.02.2021 09:20 Відповісти
Выходит что действующий преЗедент Украины получает деньги от вражеской России.
И что это если не измена и сотрудничество с оккупантом?
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16.02.2021 10:48 Відповісти
Вот сижу и думаю,- ну как такой разумный народ мог проголосовать за клоуна?
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16.02.2021 10:58 Відповісти
Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором - Цензор.НЕТ 1586
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16.02.2021 11:12 Відповісти
 
 