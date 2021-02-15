Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Гео Лерос направив секретарю РНБО Олексію Данілову депутатське звернення з проханням ввести проти "Кварталу-95" санкції через продаж франшизи програми "Ліга сміху" російському телеканалу "СТС".
Про це Лерос повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він вказав, що звернення було направлено на ім'я Данілова 10 лютого.
"Гумористичну програму "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку, та наприкінці 2020 року отримав від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, продали російському телеканалу "СТС", яким володіє медіахолдинг "Національна медіа група" (НМГ) та російський держбанк ВТБ. За НМГ, в тому числі, стоять структури банку "Росія". І ВТБ, і банк "Росія" - під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі", - пише Лерос.
Депутат підкреслив, що зйомки російського варіанту "Ліги сміху" відбудуться в Москві, а заявки на участь у відборі подали команди з окупованих Донецька, Сімферополя і Керчі.
"Прошу в разі виявлення порушень (а це зовсім не важко), застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо власників і вигодонабувачів ТОВ "Квартал 95"", - зазначив Лерос.
Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
...мародера БОГДАНА - навіщо зміщуєте акценти?
Но только почему нет такой же фразы под Петиной фоткой?Или при нём не накрутили украинцам тарифы в сотни процентов?
в 2014 году - 42 копейки
в 2015 году - 79 копеек
"при ПОРОХЕ субсидии не урезали и 100квт было по 90 коп" - а после 100 КВт? Ой..., а кто это сделал?
Да что вы...Кто рулил страной в 18 году?
Вот вам статейка за тот год:
Субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума
1. Медведчука
2. Самому Медведчуку трубу дизельного топлива из роSSии (вместе украли у государства)
3. Себе (Порошенку) откаты от торговли Медведчуком тем самым диз. топливом, что по совместно сворованной трубе качал Медведчук из страны, чьи войска убили 15 000 украинцев (роSSии)
4. Тарифы Ротердам плюс для Ахметова.
5. Предательские "минские договренности", подписанные с перепугу.
6. Покрыл преступников власти януковича, в результате чего стал возможен зе и реванш руSSкого мира.
7. Спустил на тормозах расследование преступлений против ЕроМайдана и отпустил убийц.
И прочая, прочая, прочая......
А главное убил надежду у украинцев на справедливое европейское будущее. Ожидался, как Президент Надежды, а стал Президентом- Барыгой.
И раз ты нанятый, служивый, то понимаю. Служи дальше за свою пайку.
Ой воно мовчить...
Наступні на санкції від США - Шарій, Козак, Марченко, Портнов !
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими заробітчанами в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
ГАРНА ІДЕЯ
И что это если не измена и сотрудничество с оккупантом?