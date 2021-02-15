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Новини Політика України
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МВФ (1343) Милованов Тимофій (281) Гетманцев (430)

"Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутатська фракція "Слуга народу" не підтримує грубих висловлювань радника голови Офісу президента Тимофія Милованова на адресу Міжнародного валютного фонду.

Про це керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що це питання варте будь-якої реакції, більше того, варте того, що б ми його обговорювали. Безумовно, це скандал, якийсь такий скандальчик, скажімо так. Він не становить жодного сенсу. Власне кажучи, пан Милованов є такою екстравагантною фігурою в нашій команді і ми його за це любимо іноді, а іноді - ні. Він дозволяє собі певні висловлювання, з якими ми не погоджуємося абсолютно, я можу це з впевненістю сказати", - зазначив Гетманцев.

Читайте також: Катастрофи без чергового траншу МВФ в Україні не буде, - "слуга народу" Гетманцев

Як повідомлялося, напередодні радник голови Офісу президента і колишній міністр економіки Тимофій Милованов невтішно висловився щодо Міжнародного валютного фонду, заявивши, що "МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитися".

Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони повинні знайти компроміси".
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Топ коментарі
+22
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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15.02.2021 21:04
+18
Принижень України
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2271
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15.02.2021 21:23
+15
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9394
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15.02.2021 21:07
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Что один, что второй - два шизофреника.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
Чеговы так? Это наш выбор, это симбиозм нашей нации
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15.02.2021 21:00 Відповісти
-- звука МУ... *)
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15.02.2021 21:13 Відповісти
это долбозе.изм 73%-ый
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15.02.2021 21:05 Відповісти
з тобою в заліку
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15.02.2021 22:27 Відповісти
Это ваш выбор ,я например живу второй год без президента ,и мне очень стыдно за ваш выбор ,мне стыдно что украинский народ оказался такой тупой ,глупый ,меркантильный ,и это все очень мягко сказано.
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16.02.2021 08:04 Відповісти
forze diskussione, seniore !! "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4651
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15.02.2021 21:42 Відповісти
Членограй🤢🤡 ( будем всех бомбить )возглавляет погорелое шапито 95 слуг 😈, неадекватный у них ,каждый второй
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16.02.2021 01:47 Відповісти
95-й квартал не поддерживает?
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15.02.2021 20:58 Відповісти
Прикинь?....
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15.02.2021 21:01 Відповісти
Одно быдло не поддерживает словестный понос другого быдла?
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15.02.2021 21:01 Відповісти
Семимильными шагами в таежный союз и парашную говень,да зебилье 73%?
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15.02.2021 21:01 Відповісти
длинный язык у дурака хуже кривого меча у турка...
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15.02.2021 21:02 Відповісти
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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15.02.2021 21:04 Відповісти
Ахрана-атмена. Никто не абкакался. Точнее, абкакался, но не МВФ.
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15.02.2021 21:06 Відповісти
с каких пор у нас господа бл...ь!!! они что там вообще страх твари потеряли?
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15.02.2021 21:07 Відповісти
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9394
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15.02.2021 21:07 Відповісти
Это он на радостях обосцался ? 🤔
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15.02.2021 21:17 Відповісти
Милованова взяли на ставку Зеленского? Пока тот щеки отъедает за гос. счет?
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15.02.2021 21:07 Відповісти
Певно слуги сказали би, що мвф обісрався "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9614
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15.02.2021 21:09 Відповісти
Самое умное было бы промолчать слугам ... Ведь это все Ермачня вытворяет - ан нет подлили маслица...
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15.02.2021 21:12 Відповісти
Та лучше уж пусть фекализируются. И соседям виднее с кем имеют дело, и нариду интерес выяснить все же ,,...а кто это сделал...? "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4106 ,,
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15.02.2021 23:19 Відповісти
Милованов рассказал, как курил марихуану/ Не случайно "В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса".На исторической родине шибздика проблема наркомании стоит очень остро.Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков.
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15.02.2021 21:17 Відповісти
и пост этот про МВФ написал еще в те времена, когда с маріей хуаніл?
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15.02.2021 21:22 Відповісти
Наркомани на городі Ріжуть маковиння В школі вчителька казали Жи'б ми всі запам'ятали Як побачиш наркомана Бий його як таракана Гей ,Стефо, буди чоловіка Гей, сусіди, берить сокири в руки Від людського гніву наркоманам не втікти
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15.02.2021 21:32 Відповісти
Закономірність якась Вами проглядається у невипадковості тих ,хто служить Єрмаку з його підОПічним Зеленським?
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15.02.2021 22:00 Відповісти
Наркотики - зло!
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15.02.2021 21:17 Відповісти
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3900
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15.02.2021 21:21 Відповісти
Принижень України
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2271
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15.02.2021 21:23 Відповісти
Кто ему хвост ободрал?
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15.02.2021 23:22 Відповісти
А то что Зеленский-Принижень никто не опровергает "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8480
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15.02.2021 21:23 Відповісти
Даже 73%
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15.02.2021 23:23 Відповісти
Целый день ржу с этого слова. Интересно, это Т9 или тараканы в голове Милованова такое выдали? В любом случае получилось в тему. Возможно, за ишаком оманским с легкой руки Милованова новое погоняло закрепится.
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15.02.2021 23:18 Відповісти
Слуги есть слуги, для них если не обкакался .то обос р ался. "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1235
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15.02.2021 21:32 Відповісти
а мвф уже знает,что он не обосрался?
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15.02.2021 21:32 Відповісти
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7601

...
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15.02.2021 21:35 Відповісти
Милованов переборщил с коксом на пару с Криварагулем Аравийским и теперь это ТОП новость для обсуждении в кодле слуг урода
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15.02.2021 21:36 Відповісти
МВФ покинув Україну недавно тому, що влада України не виконала ЖЛДНОЇ ОБІЦЯНОЇ НЕЮ умови для надання кредиту від МВФ. А тепер , після НАВМИСНИХ образливих заяв ворогів України з офісу президента, які свідомо руйнують країну, ми цей кредит отримаєм дуже не скоро поки тут керує в нас така влада ЗЕ. А відповідно нам не дадуть гроші і інші міжнародні фінансові організації. Тобто, ця не українська влада свідомо руйнує нашу фінансову систему. Згадаєм , як Беня в нашому "самому справедливому"суді оспорив передачу державі Приватбанку, який розграбував з своїми подельниками і довів його до банкрутства, а вкладників міг залишить ні з чим, якби Порошенко не забрав банк в державу, яка спасла банк вливши 150 млрд грн в нього.ЦІ гроші з бюджету вийняв Беня з карманів українців. В США проти Бені відкрили кримінальну справу, а в Україні ЗЕ влада до сих пір грає під його дудку...
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15.02.2021 21:48 Відповісти
Сразу после избрания Клоуна президентом (если не до того) здесь на Цензоре публиковалось интервью Бени. Длинное. Я еще тогда советовал зебилам его прочитать и выучить. Человек открыто заявлял о своих планах. Если коротко, то он предупреждал, что отымеет всех.
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15.02.2021 23:24 Відповісти
Гетманцев обкакался от правды Милованова и пытается оправдаться)))
Даня, не поможет тебе это, ты и так в гавне по уши!
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15.02.2021 21:57 Відповісти
А что будет если МВФ узнает что они обкакались?)
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15.02.2021 22:36 Відповісти
Они постараются обьяснить Милованову и всей зеленой ватаге чем их шутки пахнут
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15.02.2021 23:32 Відповісти
"Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 701
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15.02.2021 22:46 Відповісти
Даешь пять!
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15.02.2021 23:08 Відповісти
Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла.Источник: https://censor.net/ru/n3248103

Выставляют Милованова "городским сумасшедшим", типа, придурок что с него взять, вот только МВФ кантора злопамятная. Не видать ЗЕкодле денег, воруют много. Пусть почитают Резолюцию Совета Европы с осуждением уровня коррупции в Украине.
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15.02.2021 23:03 Відповісти
Одни (МВФ) с деньгами. Другие (ну понятно кто) с долгами. Так кто обкакался? Интересно, что они употребляют? "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5988
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15.02.2021 23:13 Відповісти
В ставке грантососов раздрай,хлопчики надеялись,что к их потным ладошкам кое что прилипнет,но транша не будет и им жестко обломилось.
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15.02.2021 23:14 Відповісти
Эх,евреи, вы же умный народ,но почему отбросы своего народа вы оставили в Украине...
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15.02.2021 23:35 Відповісти
Дал понять, что на обиженных нельзя обижаться.
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16.02.2021 07:02 Відповісти
Оце вже вибрав"розумнийукраїнськийвиборець"на свою голову стид і позор.
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16.02.2021 13:38 Відповісти
 
 