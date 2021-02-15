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депортація (632) історія (1048) Польща (5155) СРСР (323)

Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР

Центр досліджень визвольного руху та Архів Служби безпеки України оприлюднили документи про останню депортаційну операцію "обміну населенням" між Польщею і СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру досліджень визвольного руху.

"15 лютого 1951 Радянський Союз і Польська народна республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав: Польща вимагала території із запасами нафти та газу, СРСР - вугільних родовищ. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степу південної України. Депортація увійшла в історію під назвою "Акція-51", - сказано в повідомленні.

У 1951 році з українських земель було примусово депортовано понад 32 тисяч жителів. Акція почалася 13 червня і тривала 126 днів.

У відкритому доступі опубліковано збірку з 14 документів, а це копія радянського примірника карти обміну, договір про обмін територіями між СРСР і ПНР, опис меж ділянок, які відходили до двох держав, повідомлення за результатами цензури пошти переселених, повідомлення про "порушення радянської законності" під час переселення жителів, численні звітні документи про хід виселення, передачу території і проведену роботу на прийнятій від ПНР території.

Документи доступні на сайті електронного архіву avr.org.ua - сервісу відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі й у високій якості публікують документи про український визвольний рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття.

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Топ коментарі
+8
Каким образом эти западноукраинские земли оказались в составе Польши после распада Австро-Венгрии? короче, изучай мат.часть.

Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
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15.02.2021 22:05
+8
Дикая история уничтожения украинской идентичности
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
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15.02.2021 23:01
+7
сталин потом завёз лаптей с посохами из раши
А украинцы имели коней и сапоги !!!!

Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
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15.02.2021 23:07
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Силезия, Померания(поморье Балтики) полякам нравятся гораздо больше чем бывшие восточные земли.
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15.02.2021 22:02 Відповісти
Ну потеряла она в 39-м, в 46-м согласилась с этой потерей, признав существующие границы... Естественно на 51-й год это уже был обмен территориями) Юридически...
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15.02.2021 22:00 Відповісти
Vilnius pod Polsej bil vsego 20 let pod okupacijej,tak sto neznaju sto poteriala tam Polsa jesli eto bylo ne ejio pocti vsio vremia.Vot nemci tak tocno mnogo poteriali Prusiju vsiu iscezla is karti
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15.02.2021 22:07 Відповісти
Prusija tam cast mozno i K Litve dobavit,poskolku zyteli govorili po litovski Sovietsk i drugyje teperesnyje okupovanyje raskoj zemli .Zavezli ruskix tiuremsikov,vmesto mesnix zytelej
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15.02.2021 22:19 Відповісти
Каким образом эти западноукраинские земли оказались в составе Польши после распада Австро-Венгрии? короче, изучай мат.часть.

Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
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15.02.2021 22:05 Відповісти
Вы думаете под совком, эти 20 лет, местному населению было бы лучше???
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15.02.2021 22:18 Відповісти
Я думаю, что называть эти земли польскими, как это делают некоторые кацапсины, очевидная глупость.
Для чего вы додумываете за меня и задаёте глупые вопросы?

По нормальному было бы только в одном случае, если бы выстояла УНР, если бы Украина стала независимой в 1918 году, как Польша и Финляндия... Впрочем, это бы не спасло украинцев от ужасов ВМВ, но точно спасло бы от ужасов совка...
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15.02.2021 23:10 Відповісти
А он назвал земли польскими? Что именно было в комменте на который вы ответили, я не видел, но в двух предыдущих у него ничего лишнего не было... В том то и дело, что УНР не выстояло и эти двадцать лет эти земли были международно признанны польскими, в том числе и совком... И именно на этом основывается признание совка СОУЧАСТНИКОМ в развязывании Второй Мировой... Отрицая это, мы автоматически оправдываем совок в 39-м... Я в данном случае не сужу о поляках и их отношение к украинцам... Я о международном праве... И я не додумываю, я о реальности того времени... По факту, оккупация Польшей украинских земель, спасла местное население от реалий совка, в том числе и голодомора... Но это никак не оправдывает Польшу... Если бы выстояла УНР, была бы ли Вторая Мировая? И чьим союзником бы она была? Можно только догадываться...
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15.02.2021 23:35 Відповісти
По моему оппонент не понял , ЧТО ЗЕМЛИ ЗАБРАЛИ , а украинцев оттуда вывезли в Украину и часть на запад Польши
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16.02.2021 00:04 Відповісти
их переселили в Херсонскую область, и поэтому провалился проект Новоросии
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15.02.2021 22:39 Відповісти
Да ладно) Я вам могу назвать кучу примеров, когда внуки и правнуки бандеровцев, во время Майдана были в Беркуте, а потом в Крыму кричали "расия") В Херсонской области и не было заварушек... Попытки были, но руководили ими рукожопы, которые были еще раньше сделаны посмешищем на местном уровне) Так совпало)))
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15.02.2021 23:46 Відповісти
Только поляки в отличии от нас хранят все документы и если Украина попробует вступить в ЕС нам очень сильно предъявят на возврат экспроприированной собственности. Через такое прошли прибалты и восточная Европа.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
яку -таку "собствіннасть" получать поляки?!
НЕ повторюйте кремлівських мемів....
Панельні будинки у Львові на Сихові...чи старі хати в Станіславові і в Тернополі....? чи може австрійці захочуть дотаційний лвівський оперний театр оновити, щоб створити конкуренцію Віденьському як було 120 років тому.... ще ніразу не зустрічав інформації, щоб німці когось виселили через суд з Вроцлава або Згоржельця з Лєгніцою....
тут руSSкій мір зi своїми адептами медведчуками, шаріями, ківами, мураєвими..і...і... запускають фейки по всіх ресурсах...
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15.02.2021 23:39 Відповісти
Дикая история уничтожения украинской идентичности
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
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15.02.2021 23:01 Відповісти
Большая часть украинцев присоединилась к диаспорам Канады и США

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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15.02.2021 23:04 Відповісти
сталин потом завёз лаптей с посохами из раши
А украинцы имели коней и сапоги !!!!

Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
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15.02.2021 23:07 Відповісти
Великолепный Энди Уорхол - выходец из эмигрантской среди украинских лемкив
Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР - Цензор.НЕТ 8897
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15.02.2021 23:15 Відповісти
Все знают его работы
Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР - Цензор.НЕТ 4915
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15.02.2021 23:18 Відповісти
Предьвы можно будет предьявить, только если признать УССР оккупированной рашкой территорией... Юридически можем вырыть для себя большую яму... Тут нужно считать плюсы и минусы.... Тут хотя бы с нынешней войной разобраться и рашку поставить на счетчик...
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15.02.2021 23:53 Відповісти
А Вам не надоела идеология - МОЯ ХАТА С КРАЮ ?

Пора требовать максимума для Украины
УКРАИНА ИМЕЛА 2000 ядерных боеголовок( третья в мире по ядерному арсеналу) и отдала их просто так ???????? А теперь забрали Крым и войну устроили ?????

Отдали вот такие умники как Вы , умничающие. ПУСТЬ ВЕРНУТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ОБРАТНО из своего кармана , Кучма и Кравчук , все раздав, не обеднели как ни странно
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16.02.2021 00:01 Відповісти
По максимуму? Вы хоть немного изучали суть вопроса? Независимая Украина это правопреемник УССР... Именно парламент УССР принимал Декларацию о Независимости... Мы это все похерим? Похерим все международные договора, в том числе и право выхода УССР из СССР, на основании Союзного договора от 1922-года??? Вы хоть немного понимаете какие козыри рашке хотите дать в руки, своим "максимумом"???
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16.02.2021 00:31 Відповісти
Не устраивайте венигрет !!!

Лемкив практически уничтожили этими переселениями и за это должна ответить Москва ,
Как и за уничтожение крымских татар
НЕФИГ ПРИКРЫВАТЬСЯ РАЗНЫМИ союзными словами
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16.02.2021 00:50 Відповісти
Так москва или рашка? У вас есть возможности заставить их ответить? Меня больше устроит развал рашки, чем мифическое ответить... У этого больше шансов...
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16.02.2021 01:08 Відповісти
Судя по вашем Нику , История украинцев - это не Ваша боль
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16.02.2021 01:12 Відповісти
Так на основании чего вы предьявите претензии рашке, если решения принимались не рашкой а совком... А совок, это и Украина в том числе... Покричать и навешать ярлыков много ума не нужно... А потом очень удивляться, "акакжетакполучилось"...
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16.02.2021 00:38 Відповісти
Вы сначала открытые Документы почитайте , а потом будете рассуждать
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16.02.2021 00:47 Відповісти
Так конкретика будет? Или как всегда?
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16.02.2021 01:03 Відповісти
Вы Документы почитали ? Чьи там подписи стоят ?
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16.02.2021 01:10 Відповісти
 
 