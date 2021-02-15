Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР
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Центр досліджень визвольного руху та Архів Служби безпеки України оприлюднили документи про останню депортаційну операцію "обміну населенням" між Польщею і СРСР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру досліджень визвольного руху.
"15 лютого 1951 Радянський Союз і Польська народна республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав: Польща вимагала території із запасами нафти та газу, СРСР - вугільних родовищ. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степу південної України. Депортація увійшла в історію під назвою "Акція-51", - сказано в повідомленні.
У 1951 році з українських земель було примусово депортовано понад 32 тисяч жителів. Акція почалася 13 червня і тривала 126 днів.
У відкритому доступі опубліковано збірку з 14 документів, а це копія радянського примірника карти обміну, договір про обмін територіями між СРСР і ПНР, опис меж ділянок, які відходили до двох держав, повідомлення за результатами цензури пошти переселених, повідомлення про "порушення радянської законності" під час переселення жителів, численні звітні документи про хід виселення, передачу території і проведену роботу на прийнятій від ПНР території.
Документи доступні на сайті електронного архіву avr.org.ua - сервісу відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі й у високій якості публікують документи про український визвольний рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття.
Будь ласка, зачекайте...
Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
Для чего вы додумываете за меня и задаёте глупые вопросы?
По нормальному было бы только в одном случае, если бы выстояла УНР, если бы Украина стала независимой в 1918 году, как Польша и Финляндия... Впрочем, это бы не спасло украинцев от ужасов ВМВ, но точно спасло бы от ужасов совка...
НЕ повторюйте кремлівських мемів....
Панельні будинки у Львові на Сихові...чи старі хати в Станіславові і в Тернополі....? чи може австрійці захочуть дотаційний лвівський оперний театр оновити, щоб створити конкуренцію Віденьському як було 120 років тому.... ще ніразу не зустрічав інформації, щоб німці когось виселили через суд з Вроцлава або Згоржельця з Лєгніцою....
тут руSSкій мір зi своїми адептами медведчуками, шаріями, ківами, мураєвими..і...і... запускають фейки по всіх ресурсах...
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
А украинцы имели коней и сапоги !!!!
Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
Пора требовать максимума для Украины
УКРАИНА ИМЕЛА 2000 ядерных боеголовок( третья в мире по ядерному арсеналу) и отдала их просто так ???????? А теперь забрали Крым и войну устроили ?????
Отдали вот такие умники как Вы , умничающие. ПУСТЬ ВЕРНУТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ОБРАТНО из своего кармана , Кучма и Кравчук , все раздав, не обеднели как ни странно
Лемкив практически уничтожили этими переселениями и за это должна ответить Москва ,
Как и за уничтожение крымских татар
НЕФИГ ПРИКРЫВАТЬСЯ РАЗНЫМИ союзными словами