Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР

Центр досліджень визвольного руху та Архів Служби безпеки України оприлюднили документи про останню депортаційну операцію "обміну населенням" між Польщею і СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру досліджень визвольного руху.

"15 лютого 1951 Радянський Союз і Польська народна республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав: Польща вимагала території із запасами нафти та газу, СРСР - вугільних родовищ. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степу південної України. Депортація увійшла в історію під назвою "Акція-51", - сказано в повідомленні.

У 1951 році з українських земель було примусово депортовано понад 32 тисяч жителів. Акція почалася 13 червня і тривала 126 днів.

У відкритому доступі опубліковано збірку з 14 документів, а це копія радянського примірника карти обміну, договір про обмін територіями між СРСР і ПНР, опис меж ділянок, які відходили до двох держав, повідомлення за результатами цензури пошти переселених, повідомлення про "порушення радянської законності" під час переселення жителів, численні звітні документи про хід виселення, передачу території і проведену роботу на прийнятій від ПНР території.

Документи доступні на сайті електронного архіву avr.org.ua - сервісу відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі й у високій якості публікують документи про український визвольний рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття.

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