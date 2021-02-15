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законопроєкт (1777) Зеленський (17431) Центр протидії корупції (226) Окружний адмінсуд Києва (377)

Запропоноване Зеленським скорочення повноважень ОАСК не вирішить проблем суду і не ліквідує його, - експертка ЦПК Чижик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запропоноване Зеленським скорочення повноважень ОАСК не вирішить проблем суду і не ліквідує його, - експертка ЦПК Чижик

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик каже, що поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва не вирішує проблему суду.

Про це вона заявила в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який подав Зеленський він не вирішує проблему ОАСК. Він просто пропонує передати частину справ до Верховного суду, але судді далі залишаться працювати і далі ухвалюватимуть сумнівні рішення. Проблеми в ОАСК настільки глибокі, що забравши у них кілька справ їх не вирішать. Питання про ліквідацію ОАСК залишається на порядку денному", – каже Чижик.

У Верховній Раді зареєстрували три законопроєкти, ініційовані президентом Володимиром Зеленським для коригування роботи судової системи України.

Йдеться про законопроєкти №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції, №5068 про зміни у законодавство щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та №5069 щодо адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Також дивіться: "Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Останні два документи визначені як невідкладні.

Тексти законопроєктів наразі відсутні.

Раніше Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Читайте також: Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський
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Топ коментарі
+2
А зачем его ликвидировать и решать проблему? Смысл?
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15.02.2021 22:01
+2
Нехай ті судді йдуть на базар торгувати.
І без пенсії їх лишити.
Але ж прилаштують цих негідників в теплі місця.
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15.02.2021 22:09
+2
Правильно, предложение Зе ничего не решает, это чисто понты в стиле 95 балагана.
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15.02.2021 22:10
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А зачем его ликвидировать и решать проблему? Смысл?
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15.02.2021 22:01 Відповісти
так проблеми не суді, чи суддях. В мене слів не має, Судді, що в ОАСК, що в будь якому районному судді звичайні люди. Пороблено? 21 сторіччя, а ми продовжуємо дурити один одного. Проблема, не в ОАСК, а в його виключних повноваженнях. Ст.27 КАС цьому суду надано виключні повноваження розглядати позови проти Центральних органів виконавчої влади. Законодавці виключіть статтю 27 КАС. Просто і назавжди. Переконаний, що влада використовувала ОАСК, а тільки почали опиратися, так почалися розмови про розформування. Корупція!
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15.02.2021 23:06 Відповісти
Проблема в Зеленском и текущих властях. им этот суд нужен в почти неизменном состоянии. Косметический ремонт закона даст ему повод говорить о гигантских шагах в борьбе с коррупцией, при том, что по сути ничего не изменилось. Текста законов пока нет, но я уверен, что ничего не изменится к лучшему в силу того, что такие типы как зеленский не для того пришли к власти, чтобы улучшать ситуацию.
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15.02.2021 23:14 Відповісти
Нехай ті судді йдуть на базар торгувати.
І без пенсії їх лишити.
Але ж прилаштують цих негідників в теплі місця.
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15.02.2021 22:09 Відповісти
Правильно, предложение Зе ничего не решает, это чисто понты в стиле 95 балагана.
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15.02.2021 22:10 Відповісти
Очередной ГРОМКИЙ пук в лужу от зекоМанды
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15.02.2021 22:19 Відповісти
Хто на шо вчився. В Трускавці.
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15.02.2021 22:24 Відповісти
инфошум - наше фсе....КПД 0%
показати весь коментар
15.02.2021 23:01 Відповісти
 
 