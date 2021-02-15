Запропоноване Зеленським скорочення повноважень ОАСК не вирішить проблем суду і не ліквідує його, - експертка ЦПК Чижик

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик каже, що поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва не вирішує проблему суду.

Про це вона заявила в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який подав Зеленський він не вирішує проблему ОАСК. Він просто пропонує передати частину справ до Верховного суду, але судді далі залишаться працювати і далі ухвалюватимуть сумнівні рішення. Проблеми в ОАСК настільки глибокі, що забравши у них кілька справ їх не вирішать. Питання про ліквідацію ОАСК залишається на порядку денному", – каже Чижик.

У Верховній Раді зареєстрували три законопроєкти, ініційовані президентом Володимиром Зеленським для коригування роботи судової системи України.

Йдеться про законопроєкти №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції, №5068 про зміни у законодавство щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та №5069 щодо адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

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Останні два документи визначені як невідкладні.

Тексти законопроєктів наразі відсутні.

Раніше Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

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