УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
774 11
Вітренко Юрій (370) Гетманцев (430) Слуга народу (2544)

Питання про призначення Вітренка на засіданні фракції не розглядалося, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про призначення Вітренка на засіданні фракції не розглядалося, -

Кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики можуть винести на голосування у будь-який день роботи Верховної Ради.

Про це у коментарі журналістам після засідання фракції "Слуга народу" заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, кандидатура Вітренка на фракції не обговорювалася.

"Кандидатура Вітренка не обговорювалася щодо винесення його втретє у Верховну Раду. Але я не виключаю такої можливості, що він буде винесений. Коли? Це питання має узгоджуватися з керівництвом Верховної Ради. Але ви знаєте, що постанова про призначення може бути включена у порядок денний у будь-який день", - зазначив парламентар.

При цьому Гетманцев ухилився від прямої відповіді на запитання чи є голоси за призначення Вітренка.

Читайте також: Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики: "Якщо когось іншого призначать"

"Насправді, як показали два попередні голосування, ми до останнього не можемо сказати: є голоси чи нема. Я особисто буду підтримувати його кандидатуру. Вважаю, що така наполегливість прем’єра має бути оцінена Радою. Ми маємо врешті дати можливість людині попрацювати. Тим більше, що в країні не усе гаразд з енергетичною системою. Мати міністра в статусі "в.о" та з обмеженими повноваження відповідно до закону про державну службу — це небезпечно для країни в цілому", - наголосив нардеп.

Колеги ж депутата кажуть, що голоси за призначення Вітренка продовжують збирати. За їх оцінками за готові проголосувати наразі 200-211 депутатів.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8512

Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3780
показати весь коментар
15.02.2021 22:07 Відповісти
***
мои очки надев натаха
кокетливо спросила ну
а я не знаю что ответить
пятну
показати весь коментар
15.02.2021 22:27 Відповісти
Сча она как достанет вихревой бульбулятор, но тока, если ее изберут в презы Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5644
показати весь коментар
15.02.2021 22:30 Відповісти
гетманцев---ты сам будешь ОТВЕЧАТЬ по полной за НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ и сознательное утопление украинской экономики,а с БАРИГОЙ витренко целуйся в засос и выпиши ему премию в миллион гр,совесть надо иметь зеленые трутни
показати весь коментар
16.02.2021 08:39 Відповісти
Красава, старая кошелка отлошила дурачков, собрала деньги на "политическую борьбу" и слиняла в США на постоянное место жительства. Сынок, видать, тех же кровей.
показати весь коментар
15.02.2021 23:14 Відповісти
Та пускай уже будет! Он все-таки не мама, за столько лет можно было убедиться. Сын за мать не отвечает (И.В.Сталин)
показати весь коментар
15.02.2021 22:07 Відповісти
А мама любит скорость премии.
показати весь коментар
15.02.2021 22:19 Відповісти
Realno ministr energetiki dolzen imet kakuju to programu na buduce energetiki strani,a u nego nicego togo net.On govorit tolko pro segodnesni den bez programi sto i kak zdelat.On kak bi celovek staroj sistemi
показати весь коментар
15.02.2021 22:28 Відповісти
конверты не подвезли?
показати весь коментар
15.02.2021 23:00 Відповісти
Продожується процес скуповування голосів за Юру Вітренко - третя спроба,запхають кацапа.
показати весь коментар
15.02.2021 23:04 Відповісти
Опасно таких людей допускать к власти как Витренко. Он хочет уволить 5 тыс. работников Восточного ГОКа, и ликвидировать предприятие, а людям ехать работать в Польшу.
https://strana.ua/articles/analysis/317616-pochemu-mohut-ubit-vosthok-rabotnikam-kotoroho-vitrenko-posovetoval-uezzhat-v-polshu-.html
показати весь коментар
16.02.2021 10:32 Відповісти
 
 